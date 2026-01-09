Поймать сигнал и не умереть: как работают связисты за 7 км от фронта

Украинский солдат «Вольт» сосредотачивается на обеспечении безопасного возвращения своих собратьев из передовой вблизи Донецкой области. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

Обеспечение стабильной связи на фронте — не только техническая работа по настройке раций, но и ежедневный риск жизнью во время ротаций и доставки оборудования так называемыми «дорогами смерти».

О безумных гонках под прицелом FPV, быте в заброшенных домах и цене стабильного сигнала — в репортаже пресс-офицера Виталия Очерета «Журналиста».

Ротация «Железных соколов»

В 4 утра, пока первые петухи еще спали, мы сели в машину и отправились навстречу рассвету. У нас была четкая задача: провести ротацию связистов батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67 ОМБр – поменять бойцов на двух позициях, доставить воду, продукты, топливо, экофлошки и забрать ребят с позиций назад.

Подвал с бабушкиными консервациями, оборудованный под ретрансляционный пункт вблизи донецкой границы. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

Быстро снарядившись и все собрав, мы отправились в путь под старого доброго Оззи Озборна. Из динамиков он кричит «i am irooon maaaaan!» За рулем командир взвода Вольт – молодой, но опытный воин. Мы с Испанцем и еще двумя ребятами – на заднем.

«Командир, выключите печку, а то мы тут обалдеем» — доносится голос из галерки.

Смеемся. Никогда не думал, что буду въезжать на позиции в пикапе с подогревом сидений.

Спальное место в подвале с бабушкиными консервациями, оборудованное под пункт дежурства на ретрансляторах в Днепропетровской области. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

Покровское и дежурство на ретрансляторах

Мы несемся по дороге к Покровскому (не путать с Покровском). Селу в последнее время очень досталось. Враг не жалеет ни шахедов, ни КАБов, ни FPV. Весь центр практически разбит. Разрушены дома и магазины.

Недавно здесь объявили эвакуацию детей, потому что жить в поселке становится ежедневно тяжелее. Однако Вольт говорит, что здесь есть местная старушка-«монополистка», торгующая «с капота» всем, чем можно — от сухариков и чипсов, до сигарет и влажных салфеток. К сожалению, синхронизироваться с ее изменением нам сегодня не удалось.

Мы заезжаем во двор, заходим в дом. Здесь все обустроено просто, но со вкусом. Есть свет и даже горячая вода. Несколько комнат. Подвал с бабушкиными консервациями оборудован как пункт дежурства на ретрансляторах. «Ретрики» принимают сигнал, усиливают или преобразуют его и передают дальше, чтобы увеличить расстояние или качество связи между подразделениями.

На кухне импровизирован контрольный пункт. Пока ждем серы, чтобы отправиться на другую позицию, пьем кофе и играем с местным малым черным котом. Общаемся с ребятами, Паштет показывает нам свое новое помповое ружье.

Дорога за селом Покровское покрыта сеткой против дронов, в семи километрах от линии фронта. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

«Дорога смерти» в стиле Безумного Макса

Сиреет. Мы снимаемся. Быстро преодолеваем несколько километров дороги с антидроновой сеткой, а дальше переходим на грунтовую «дорогу смерти», которой позавидовал бы и Безумный Макс. Это так называемая «круговая зона». На этом участке нас уж точно могут достать вражеские фпв-ишки. Здесь Вольт дает разряд и топит во весь дух. Коряга прыгает на ямах, я шаркаю каской о крышу, но это нормально.

Наша дерзкая коряга наконец освободилась от «пробок» и могла продемонстрировать всю свою дикую натуру. Слишком дикий, чтобы жить. Слишком редок, чтобы умереть.

Работа в 7 километрах от фронта

ФПВешек пока нет. В сопровождении легкого утреннего тумана мы получаем цели. Оперативно выгружаемся и заносим имущество на позицию, слушая, как где-то на фоне раздаются взрывы и выстрелы. Но это слишком далеко. Ребята делают свою работу здесь — ориентировочно в 7 километрах от ЛБЗ — в одном из сел Днепропетровщины, в обычном заброшенном доме.

Подразделение готовится к ротации после выполнения своей задачи вблизи границы с Донецкой областью. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

С условиями здесь уже труднее – более по-спартански. Без стационарного света, отопления и воды – почти все держится на «экофлошках». Раскладушки, спальники, оружие – у каждого есть свой уголок и своя ответственность.

Связь – это одна из основ и залог успеха в нашей войне. Непрерывная радиосвязь между всеми подразделениями, противодействие РЭР и РЭБ врага, обслуживание ретрансляторов, шифрование сетей и защита эфира от прослушивания. То есть, связисты обеспечивают коммуникацию, координацию и управление.

Чем сложнее условия, тем больше кошек и собак тянутся к военным. Дополнительные утешение и тепло.

Чем ближе украинские солдаты к линии фронта, тем больше животных к ним тянется. Днепропетровская область, Украина, 20 ноября 2025 года. Фото Виталия Очерета.

Убираем с собой лишние вещи и мусор, снова садимся в машину и делаем то же, но в обратном порядке. Двигаемся «домой». Ребята ротируются так каждые 5-7 дней, неделю за неделю, месяц за месяцем, год за годом. И так до конца.