- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 4 мин
Поймать сигнал и не умереть: как работают связисты за 7 км от фронта
Связь — это нервная система армии. Без него артиллерия слепа, а пехота — глуха.
Обеспечение стабильной связи на фронте — не только техническая работа по настройке раций, но и ежедневный риск жизнью во время ротаций и доставки оборудования так называемыми «дорогами смерти».
О безумных гонках под прицелом FPV, быте в заброшенных домах и цене стабильного сигнала — в репортаже пресс-офицера Виталия Очерета «Журналиста».
Ротация «Железных соколов»
В 4 утра, пока первые петухи еще спали, мы сели в машину и отправились навстречу рассвету. У нас была четкая задача: провести ротацию связистов батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67 ОМБр – поменять бойцов на двух позициях, доставить воду, продукты, топливо, экофлошки и забрать ребят с позиций назад.
Быстро снарядившись и все собрав, мы отправились в путь под старого доброго Оззи Озборна. Из динамиков он кричит «i am irooon maaaaan!» За рулем командир взвода Вольт – молодой, но опытный воин. Мы с Испанцем и еще двумя ребятами – на заднем.
«Командир, выключите печку, а то мы тут обалдеем» — доносится голос из галерки.
Смеемся. Никогда не думал, что буду въезжать на позиции в пикапе с подогревом сидений.
Покровское и дежурство на ретрансляторах
Мы несемся по дороге к Покровскому (не путать с Покровском). Селу в последнее время очень досталось. Враг не жалеет ни шахедов, ни КАБов, ни FPV. Весь центр практически разбит. Разрушены дома и магазины.
Недавно здесь объявили эвакуацию детей, потому что жить в поселке становится ежедневно тяжелее. Однако Вольт говорит, что здесь есть местная старушка-«монополистка», торгующая «с капота» всем, чем можно — от сухариков и чипсов, до сигарет и влажных салфеток. К сожалению, синхронизироваться с ее изменением нам сегодня не удалось.
Мы заезжаем во двор, заходим в дом. Здесь все обустроено просто, но со вкусом. Есть свет и даже горячая вода. Несколько комнат. Подвал с бабушкиными консервациями оборудован как пункт дежурства на ретрансляторах. «Ретрики» принимают сигнал, усиливают или преобразуют его и передают дальше, чтобы увеличить расстояние или качество связи между подразделениями.
На кухне импровизирован контрольный пункт. Пока ждем серы, чтобы отправиться на другую позицию, пьем кофе и играем с местным малым черным котом. Общаемся с ребятами, Паштет показывает нам свое новое помповое ружье.
«Дорога смерти» в стиле Безумного Макса
Сиреет. Мы снимаемся. Быстро преодолеваем несколько километров дороги с антидроновой сеткой, а дальше переходим на грунтовую «дорогу смерти», которой позавидовал бы и Безумный Макс. Это так называемая «круговая зона». На этом участке нас уж точно могут достать вражеские фпв-ишки. Здесь Вольт дает разряд и топит во весь дух. Коряга прыгает на ямах, я шаркаю каской о крышу, но это нормально.
Наша дерзкая коряга наконец освободилась от «пробок» и могла продемонстрировать всю свою дикую натуру. Слишком дикий, чтобы жить. Слишком редок, чтобы умереть.
Работа в 7 километрах от фронта
ФПВешек пока нет. В сопровождении легкого утреннего тумана мы получаем цели. Оперативно выгружаемся и заносим имущество на позицию, слушая, как где-то на фоне раздаются взрывы и выстрелы. Но это слишком далеко. Ребята делают свою работу здесь — ориентировочно в 7 километрах от ЛБЗ — в одном из сел Днепропетровщины, в обычном заброшенном доме.
С условиями здесь уже труднее – более по-спартански. Без стационарного света, отопления и воды – почти все держится на «экофлошках». Раскладушки, спальники, оружие – у каждого есть свой уголок и своя ответственность.
Связь – это одна из основ и залог успеха в нашей войне. Непрерывная радиосвязь между всеми подразделениями, противодействие РЭР и РЭБ врага, обслуживание ретрансляторов, шифрование сетей и защита эфира от прослушивания. То есть, связисты обеспечивают коммуникацию, координацию и управление.
Чем сложнее условия, тем больше кошек и собак тянутся к военным. Дополнительные утешение и тепло.
Убираем с собой лишние вещи и мусор, снова садимся в машину и делаем то же, но в обратном порядке. Двигаемся «домой». Ребята ротируются так каждые 5-7 дней, неделю за неделю, месяц за месяцем, год за годом. И так до конца.