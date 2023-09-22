"Поймайте меня": беглец из воинской части дерзко дразнил правоохранителей (видео)

Мобилизированный сбежал из своего военного подразделения и скрывался в Харькове, публикуя обидные видео в соцсетях.
Военнослужащий, самовольно покинувший расположение воинской части в Полтаве, был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
В сообщении говорится, что мужчина попал в армию во время мобилизации, но через короткий промежуток времени сбежал из своего подразделения. После побега он скрывался, но при этом дразнил правоохранителей, публикуя в соцсетях видео.
"Поймайте меня", — дерзко призвал он сотрудников ГБР, не скрывая, что находится в Харькове.
Как дезертир и просил, сотрудники ГБР установили его местонахождение и вскоре задержали его.
Задержанному сообщили о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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