«Поющий ректор как технология» — 30 лет PR-проекта: феномен Поплавского

В Киевском университете культуры отметили 30-летие легендарного PR-проекта «Поющий ректор как технология», который стал прорывом в популяризации вуза и смелым вызовом обществу. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

Это был тернистый путь, с поражениями и победами, масштабными проектами и критикой. Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал, принимая неординарные решения. Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта «Поющий ректор как технология» и «теории стресса» он достиг личного успеха и признания университета культуры.

Автор креативных идей и инновационных решений, ректор Университета культуры решился на нестандартный шаг — вышел на сцену с песней «Юный орел» в Доме культуры «Арсенал» (1995). Так начался новый этап его деятельности, объединивший шоу-бизнес и образование. По словам Поплавского, именно «теория стресса» стала основой стратегии: неприятие и критика со стороны общества лишь усиливали узнаваемость вуза.

«25-м кадром я вошел в массовое подсознание. Чем больше меня критиковали, тем больше людей узнавало об институте культуры. Критика – это лучшая реклама», — подчеркнул Поплавский.

Результатом PR-стратегии стали образовательные реформы: новые специальности, обновленный профессорско-преподавательский состав и современные методики обучения. В 1997 году институт получил статус университета, а уже в 1999-м стал национальным. Сегодня КНУКиИ занимает первое место среди вузов культуры и искусств Украины в рейтинге «Топ-10 заведений высшего образования культуры и искусств».

За три десятилетия командой университета были реализованы десятки масштабных национальных проектов – детский телевизионный конкурс «Шаг к звездам») (1997), телевизионный конкурс «Наша песня» (2004), телевизионная программа «Шеф-повар страны» (2010), Шевченковский вечер «Мы дети твои, Украина!» (2013), концертная программа «Мама, вечная и любимая!» (2013), Национальная музыкальная премия «Украинская песня года» (2016) и другие.

Еще одним важным проектом для Михаила Поплавского стал беспрецедентный, памятный для нашей страны телемарафон «Песня объединяет нас!», который в 2012 году вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса. 110 часов 3 минуты 27 секунд непрерывного звучания украинской песни прославили Украину на весь мир в категории «Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире». Музыкальную победу нашего государства наблюдали на всех континентах, а сообщение о рекорде Украины мгновенно стало новостью номер один ведущих телеканалов и информагентств мира.

Сегодня «Поющий ректор» остается уникальным феноменом украинского шоу-бизнеса и PR, который объединил личный бренд с раскруткой университета. 30 лет PR-проекта «Поющий ректор как технология» – более 100 песен, 64 клипа, 49 фильмов и более 60 книг увидели свет. Они пронизаны национальным духом и любовью к Украине.

Михаил Поплавский отметил 30-летний юбилей проекта выпуском нового музыкального альбома «Золотые хиты», в который вошли лучшие композиции исполнителя украинских песен. Такие же яркие, жизнеутверждающие и вдохновленные позитивной энергией, как и сам «Поющий ректор».

«Мы готовимся возобновить национальные проекты. Национальная музыкальная премия «Украинская песня года», телевизионный детский конкурс «Шаг к звездам», получат новое дыхание и откроют двери новым исполнителям и молодым талантам Украины! Мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем, говорить на украинском языке и учиться в украинских университетах! Любите украинское! Поддерживайте украинское! Создавайте украинское! Держим вместе украинскую волну!» — сказал Михаил Поплавский.