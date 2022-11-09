"Забросило на деревья": в Херсоне оккупанты во время обеда разлетелись в разные стороны в результате "прилета"

В Херсонской области в результате взрыва пострадали оккупанты.
В Херсонской области к оккупантам во время обеда прилетело.
Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
По его словам, в Зеленовке под Херсоном партизаны взорвали кафе с кафирами.
"Херсонщина. В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окопались. Люди говорят, что такого еще не было — позабросало их на деревья", — рассказал Хлань.
По словам депутата, сейчас в Херсоне наблюдается определенная анархия. оккупанты переоделись в гражданское и бесцельно ходят по улицам города.
Он добавил, что Херсон уже полностью разворовали и все имущество вывезли на левый берег, а то, что не смогли вывезти, оккупанты просто разбили.
Напомним, что в Херсонской области оккупанты перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской области.
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