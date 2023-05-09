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"Поздравление" коллегам: у границы с Беларусью звучал гимн Украины — видео

"Поздравление" коллегам: у границы с Беларусью звучал гимн Украины — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1370
Время на прочтение
1 мин
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"Поздравление" коллегам: у границы с Беларусью звучал гимн Украины — видео

У границы с Беларусью раздавался гимн Украины. Фото: скриншот с видео

Пограничники разместили билборды и включили гимн Украины.

Украинские пограничники утром 9 мая "поздравили" белорусских "коллег", разместив на границе билборды "Победим рашизм" и включив гимн Украины.

Об этом сообщает "Белсат".

Гимн Украины звучал и на блокпостах Прислетники, Выжимки, Городища, Копыща, Выступовичи, Переброды.

"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", – написано на биллбордах.

Возле границы с Беларусью включили гимн Украины

Возле границы с Беларусью включили гимн Украины

Напомним, в начале марта украинские пограничники установили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его "Валера". Коллеги из Беларуси не оценили такую шутку, на белорусском государственном телеканале появился новый сюжет с жалобами на украинцев.

Через несколько дней для белорусов установили флаг Украины и бело-красно-белый флаг – исторический национальный флаг Беларуси.

В конце апреля наши пограничники включали на границе громкие сигналы воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
1370
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