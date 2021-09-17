Поздравление с Днем рождения коллеге — приветствие в прозе, стихах, картинках

Поздравьте коллег с их особым днем добрыми словами и теплыми поздравлениями.

День рождения — одна из самых приятных событий года: поздравления, подарки, множество теплых слов и пожеланий от близких, друзей, семьи и просто хороших знакомых. Не стоит забывать и о коллегах и отправлять поздравления в их особый день, поднимать ии настроение и поддерживать хорошие отношения. Выбирайте лучшие пожелания на украинском языке в стихах, прозе и картинках!

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах

Легкой работы, зарплаты большой,

Чтобы справляться с задачей любой,

С целью по жизни идти лишь вперед,

Чтобы по силам любой был отчет.



Счастья, здоровья, успехов, тепла,

Чтобы печаль быстро мимо прошла,

Отпуск скорее всегда наступал,

Чтобы начальник ценил, уважал.



Солнца, веселья, улыбок, добра,

Вечером, днем и в обед, и с утра,

Сил, позитива, любви, настроения,

Мы поздравляем Вас с днем рождения!

***

С тобой работать — просто кайф,

Ты вносишь креатив и драйв.

Ты светлый лучик позитива,

Душа любого коллектива!



Тебе желаем мы зарплаты —

Огромной, как у депутата!

Чтобы начальник не ругал

И чаще премии давал!



Желаем жизнью наслаждаться,

Легко всех целей добиваться.

Любви тебе, добра, везения.

Коллега, в общем, с днем рождения!

***

Человек ты, между прочим,

В коллективе нужный очень,

От тебя так много толка,

Ты работаешь как пчелка.



Но сегодня отдохни,

Поздравления прими,

Отдыха лови моменты

И купайся в комплиментах!

***

С днем рождения, коллега,

Поздравляет коллектив.

Вам желаем мы здоровья,

Дарим весь свой позитив.



А еще чуток терпенья,

Бодрости заряд большой,

Настроенье для работы

Дарим с щедрою душой.



Счастья вам, уюта в доме

И достатка на века,

Чтобы денежки без счета

Сыпались из кошелька!

***

Пусть дарит судьба только ясные дни,

И радость со счастьем приносят они!

Желаю поменьше забот и проблем,

А горя пусть в жизни не будет совсем.



Удача пусть рядом с тобою идет,

Друзья помогают, и жизнь ключом бьет.

Еще пожелаю большую зарплату,

Чтоб денег хватало на разные траты.

Поздравления коллеге женщине

С Днем рожденья! Желаю вам счастья, здоровья, повышение в должности и, конечно же, финансового благополучия!

***

Коллега, любимая, с Днем рождения! Знайте, что наше уважение к Вам безгранично. Вы полностью отдаетесь труду, при этом сохраняя позитивный настрой, общительность и ласковую улыбку, а красота Ваша освещает весь коллектив. Желаем процветания, всех благ и исполнения желаний!

***

Дорогая моя коллега! С Днем рожденья! Поздравляю Вас с этим радостным и прекрасным праздником! Желаю, чтобы Вас окружали только понимающие, отзывчивые, добрые и щедрые на душевное тепло люди! И Вы всегда сами оставайтесь такой же! Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радости и света!

***

От всей души поздравляю с Днем рождения! Желаю огромного счастья, невероятной любви и захватывающих путешествий, жизнерадостных улыбок и бабочек в животе! Пусть небо над головой будет чистым, а солнце — ярким, пусть исполнятся самые смелые желания, а жизнь заиграет радужными красками!

Поздравления коллеге мужчине

Поздравляем тебя, дорогой. Оставайся таким же мужественным, ответственным и преданным своему делу человеком. Звезда удачи пусть тебе всегда улыбается, а успех преследует и ходит по пятам.

***

Дорогой коллега, примите искренние поздравления и пожелания в Ваш торжественный праздник — день рождения! Желаю приятных премий и зарплат, легких трудовых будней, карьерного роста! Пусть Ангел хранит Вас, одаривает опекой и благополучием!

***

Дорогой наш друг, уважаемый коллега и надежный товарищ! Желаем успеха в любом деле, чтобы в работе ты не знал себе равных. Желаем, чтобы жизнь была стабильной, состоятельной и доброй. И пусть времени и сил хватает не только на добывание денег, но и на прекрасное времяпрепровождение в кругу любимых людей. С Днем рожденья!

***

Дорогой ты мой коллега, поздравляю с днем ​​рождения. Желаю, чтобы твоя сила и мужество способствовала совершению отважных поступков, пусть твое здоровье будет крепким, сердце добрым, а разум ясным. Новых побед и высоких достижений тебе, счастья, любви, достатка и успеха.

Поздравления начальнику

Дорогой начальник, в этот день день хотим поздравить вас с днем ​​рождения. От имени всех подчиненных хочу сказать вам, что начальник — это учитель. Вам необходимо не только проконтролировать работу, но и наладить ее, научить всему необходимому. Вы очень умный, мудрый, успешный человек, и к тому же внимательный и вежливый наставник.

***

Поздравляем с днем рождения

И желаем в этот год:

Больше разных достижений,

Меньше всяческих забот,

Больше теплых слов от босса,

Меньше хлопотных затрат,

Меньше каверзных вопросов,

Больше премий и деньжат!

***

Быть начальником — искусство и ежедневная сложная работа. Вы справляетесь с этим стратегическим и тактическим делом! С днем ​​рождения, дорогой Босс! Счастья и здоровья от всех сотрудников! А еще в этот день мы всем коллективом хотим сказать Вам приятные слова ... Зарплата! Премия! Обед! Выходные дни! Отпуск!

Поздравления с днем рождения в картинках и открытках

С Днме рождения

Поздравление с Днем рождения

С Днем рождения

Поздравление с Днем рождения

Поздравление с Днем рождения

Поздравления с днем рождения коллеги в прозе

С днем ​​рождения, коллега! Желаю с радостью и улыбкой встречать каждый день, обязательно добиваться всего, чего желает твое сердце. Пусть в деятельности всегда будет море достойных идей и перспектив, пусть в жизни всегда тебя ждет множество радостей, приятных встреч и интересных событий!

***

Дорогой мой коллега, поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю много-много здоровья и счастья, желаю профессиональных успехов, желаю тебе любви и незабываемых эмоций. Пусть все цели достигаются, а желания и мечты становятся реальностью.

***

С днем ​​рождения, коллега! Желаю тебе удачных взлетов, больших достижений, интересных событий и достойных проявлений себя в этой жизни. Желаю, чтобы рядом были верные друзья. Желаю, чтобы работа была отличной возможностью генерирования личных идей и обеспечения собственного достатка. Желаю любви и успехов в любых делах.

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Коллега, с праздником! Желаю Вам достигать всех поставленных целей, получать удовольствие и материальное вознаграждение за ваш труд, иметь время на себя и на семью. Будьте счастливы в работе и личной жизни. Пусть Вам всегда сопутствует удача!

***

Уважаемый коллега! Примите мои поздравления от всей души с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости и процветания. Пусть Бог хранит от бед и невзгод! Пусть судьба дарит приятные сюрпризы и незабываемые моменты.

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