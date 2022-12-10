Поздравление с днем святого Николая Чудотворца 2022: картинки на украинском, проза, стихи

19 декабря украинцы празднуют один из самых светлых церковных праздников года – день святого Николая. ТСН.ua подобрал для вас и ваших родных поздравления с днем святого Николая Чудотворца.
Мы уже рассказывали, что подарить крохе на день святого Николая, чтобы создать настоящую сказку и порадовать малыша. А чтобы этот день был действительно искренним и добрым, предлагаем также поздравить родных, близких и друзей с днем святого Николая. Здесь вы найдете прозу, стихи и картинки на любой вкус.
Поздравление с днем святого Николая: своими словами, стихи
День святого Николая – священный праздник, день, когда стоит забыть обо всех неудачах и неприятностях и вспомнить о том, что чудеса случаются повсюду и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!
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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.
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Поздравляю с Днем святого Николая, с праздником радости и щедрых подарков. Желаю найти под подушкой вкусную шоколадку и хорошее пожелание, разделить веселье и радость с любимыми и близкими людьми, наполнить свой дом праздничным уютом и лучезарным счастьем.
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Для всех детей, которые вели себя в этом году хорошо, святой Николай приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей, и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть по утрам у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!
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Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, большой удачи и великолепных идей, открытой души и светлой надежды.
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Пусть Николай в вышиванке
Разбудит подарком утром
И принесет в твой дом
Благополучие, радости много.
Разбудит усыпленные надежды,
Зернышко счастья пусть посеет.
Согреет юмором, любовью,
И принесет тебе здоровье!
***
Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелее мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он выполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.
***
От дома к дому беленьким снежком
Ходит святой Николай с мешком,
Приносит подарки в удовольствие,
Радости море и искреннего смеха!
Пусть осенит своей любовью,
Мудрости даст и силы, и здоровье,
Лаской серденько пусть согревает
И все мечты заветные исполняет!
***
Под подушкой подарки,
Стол давно уже накрыт –
День Святого Николая
В каждый дом прийти торопится.
От души желаю тебе,
Чтобы сбылись твои мечты.
С Днем святого Николая!
Мира, счастья, доброты!
***
Чтобы Николай – красный нос
Кучу долларов принес,
Счет в банке чтоб открыл.
С деньгами чудо сотворил
И целый год чтоб на дурака
Вы пили пиво и коньяк.
Пусть превратит щедрый гном
Ваш холодильник в гастрономе!
***
Темная ночь наступает,
Снегом белым засыпает,
Все дороги и дома,
Все деревья и елки.
Как сказка на рисунке –
Снег рисует узоры.
Дверь в дом открывай,
Идет к вам сам Николай.
Он несет свои поздравления,
Радость, праздник, пожелания:
Чтобы в каждом доме все были богаты!
Чтобы в каждом доме все жили в любви!
***
Николай к нам пришел –
Тебя сегодня я поздравляю,
Желаю счастья, чтобы нашел
Ты в день святого Николая.
Да будет множество вокруг чудес,
Да будет мир во всем мире,
Да будет радость к небесам,
Чтобы вокруг улыбались дети!
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