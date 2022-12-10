Поздравление с днем святого Николая Чудотворца 2022: картинки на украинском, проза, стихи

19 декабря украинцы празднуют один из самых светлых церковных праздников года – день святого Николая. ТСН.ua подобрал для вас и ваших родных поздравления с днем святого Николая Чудотворца.

Мы уже рассказывали, что подарить крохе на день святого Николая, чтобы создать настоящую сказку и порадовать малыша. А чтобы этот день был действительно искренним и добрым, предлагаем также поздравить родных, близких и друзей с днем святого Николая. Здесь вы найдете прозу, стихи и картинки на любой вкус.

Поздравление с днем святого Николая: своими словами, стихи

День святого Николая – священный праздник, день, когда стоит забыть обо всех неудачах и неприятностях и вспомнить о том, что чудеса случаются повсюду и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем святого Николая, с праздником радости и щедрых подарков. Желаю найти под подушкой вкусную шоколадку и хорошее пожелание, разделить веселье и радость с любимыми и близкими людьми, наполнить свой дом праздничным уютом и лучезарным счастьем.

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Для всех детей, которые вели себя в этом году хорошо, святой Николай приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей, и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть по утрам у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, большой удачи и великолепных идей, открытой души и светлой надежды.

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Пусть Николай в вышиванке

Разбудит подарком утром

И принесет в твой дом

Благополучие, радости много.

Разбудит усыпленные надежды,

Зернышко счастья пусть посеет.

Согреет юмором, любовью,

И принесет тебе здоровье!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелее мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он выполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

От дома к дому беленьким снежком

Ходит святой Николай с мешком,

Приносит подарки в удовольствие,

Радости море и искреннего смеха!

Пусть осенит своей любовью,

Мудрости даст и силы, и здоровье,

Лаской серденько пусть согревает

И все мечты заветные исполняет!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Под подушкой подарки,

Стол давно уже накрыт –

День Святого Николая

В каждый дом прийти торопится.

От души желаю тебе,

Чтобы сбылись твои мечты.

С Днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Чтобы Николай – красный нос

Кучу долларов принес,

Счет в банке чтоб открыл.

С деньгами чудо сотворил

И целый год чтоб на дурака

Вы пили пиво и коньяк.

Пусть превратит щедрый гном

Ваш холодильник в гастрономе!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Темная ночь наступает,

Снегом белым засыпает,

Все дороги и дома,

Все деревья и елки.

Как сказка на рисунке –

Снег рисует узоры.

Дверь в дом открывай,

Идет к вам сам Николай.

Он несет свои поздравления,

Радость, праздник, пожелания:

Чтобы в каждом доме все были богаты!

Чтобы в каждом доме все жили в любви!

С днем святого Николая: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Николай к нам пришел –

Тебя сегодня я поздравляю,

Желаю счастья, чтобы нашел

Ты в день святого Николая.

Да будет множество вокруг чудес,

Да будет мир во всем мире,

Да будет радость к небесам,

Чтобы вокруг улыбались дети!

Читайте также: