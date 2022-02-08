Поздравление с Днем святого Валентина : любимому, любимому, мужу, жене, подруге, коллегам

14 февраля празднуется самый романтичный праздник – день святого Валентина или Праздник Влюбленных. Но приветствовать в этот день можно не только своих любимых, мужа или жену. Искренних и теплых слов ждут ваши друзья, мама, папа, дети и даже коллеги. Поэтому ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления с Днем святого Валентина.

Поздравление с Днем святого Валентина любимому

В День святого Валентина

Я хочу тебе сказать:

Сердцем всем я полюбила,

Счастья нам не избежать.



Любить тебя я буду вечно,

Спасибо, милый, что со мной.

С Днем святого Валентина,

Мой самый лучший и родной!

Поздравления с Днем святого Валентина

***

Возлюбленный, хочу поздравить тебя с днем ​​влюбленных и выразить искреннюю благодарность за все, что ты делаешь. Только глядя в твои глаза, хочется радоваться жизни, держа тебя за руку – верить в будущее, обнимая тебя – чувствовать силу нашей любви.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

В день святого Валентина

Пожелать хочу, любимый,

Чтобы чувства не угасли,

Оставалась жизнь прекрасной,

Чтобы был здоров и весел,

Чтобы нос ты не повесил,

Чтоб меня не ревновал

И сам повод не давал.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

Возлюбленный с праздником тебя. Этот день только наш, я благодарю бога, что у меня есть ты. Пусть в жизни тебя обходят неудачи и несчастья, а за тобой идут успех и удача. Желаю, карьерного роста, море цветов, смеха, улыбок, позитива и силы. Пусть жизнь доставляет только радость, а родные бесконечно дарят любовь. Счастливого дня Святого Валентина.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Поздравление пишу.

В нём признаюсь, что мужчину

Одного лишь я люблю.



Он такой красивый, сильный,

Нежный, милый, дорогой.

Он один такой на свете...

И встречается со мной.



И конечно, все слова,

Мой любимый, для тебя:

Быть с тобой всегда хочу,

Очень я тебя люблю.

***

В День святого Валентина, любимый, хочу, чтобы наше желание было удивительным чувством. Чтобы эмоциональные моменты всегда были положительными, а ссоры и невзгоды обходили десятой дорогой. Пусть романтика накроет нас с головой и подарит незабываемые эмоции.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

Самый лучший и любимый,

С Днем святого Валентина!

Я тебе секрет открою:

Очень хорошо с тобою.



Будь здоровым, не хворай,

Про меня не забывай.

Жизнь пусть без тревог течет,

И во всем тебе везет.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

Как любая девочка, я мечтала о принце на белом коне, который спасет меня из башни с драконом. Теперь у меня есть ты и не нужна мне ни башня, ни лошадь. Ты сам по себе сокровище и чудо. Поздравляю с днем ​​влюбленных, милый! Желаю нашему чувству жить долго, ярко и никогда не гаснуть.

Поздравления с Днем святого Валентина

***

В Валентина день святой,

Я хочу тебе, родной,

О любви своей сказать,

Трудно без тебя дышать!



Силой ты неодолимой,

Притянул к себе, любимый,

Мысли только о тебе,

Ты один в моей судьбе!

Поздравления с Днем святого Валентина

***

Любимый мой, в этот прекрасный праздник хочу сказать, как я тебя люблю! Ты очень добрый, внимательный, заботливый, сильный, умный. Словом, в тебе есть все, что мне так необходимо. Я хочу, чтобы этот День святого Валентина был для нас очень романтичным и незабываемым. Люблю, люблю, люблю, нежно обнимаю и жду!

Поздравление с Днем святого Валентина любимой

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.



Я люблю тебя! Я знаю,

В сердце ты всегда со мной,

Каждый день ведь засыпаю

С мыслью о тебе одной.



Я люблю тебя и верю —

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!



Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею...

Девушка моей мечты!

Поздравления с Днем святого Валентина

***

14 февраля – действительно наш праздник, ведь мы безгранично любим друг друга! Поздравляю! Помни, ты – моя вселенная, дающая силы для красивых побед, моя весна, наполняющая вдохновением, мое волшебное счастье, без которого точно не получится существовать! Я люблю тебя!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.



Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.



Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Возлюбленная, я благодарю высшие силы за нашу встречу! Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, что любить и быть любимым! С тобой и солнце светит по-особому, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море до колен, и всякие задания по плечу! Чтобы ты была рядом, чтобы согласилась разделить со мной жизненный путь! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты полагаешься только мне! С Днем всех влюбленных, солнце мое!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!



И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

***

Я каждый день рассвет встречаю с одной только мыслью о тебе и только об одной мечте – тебя увидеть не во сне!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Будь всегда-всегда любима,

И, как солнышко, ярка.



Пусть не знают глазки слезок,

Пусть не знаешь горя ты.

Смех твой будет всегда звонок,

Исполняются мечты.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Малышка, спасибо тебе за радость и заботу, которые ты мне даришь каждый день. Мое сердце бьется только для тебя. С праздником Святого Валентина!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем влюбленных поздравляю!

Я тебе хочу сказать,

Что тебя я обожаю, —

Чувств не стану я скрывать.



Пожелаю тебе счастья,

Валентинку подарю.

Детка, я горю от страсти!

Зайка, я тебя люблю!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина! Я хочу, чтобы у тебя в этот день было сахарное настроение, шоколадные сюрпризы и волшебные поцелуи! Поздравляю!

Поздравление с днем ​​Валентина любимому мужу от жены

Есть на свете у меня

Мой родной, моя семья.

С Днем святого Валентина,

Самый лучший мой мужчина!



Страсти, нежности, любви

Пусть в душе горят огни.

Чтоб любовь не угасала

И с годами ярче стала.



Пускай греет нас она

В непростые времена.

Мы пройдем сквозь лед и стужу

С лучшим в целом мире мужем!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Ты мой лучик солнца, изгоняющий усталость, мой чистый родничок, вливающий энергию жизни. Мое сердечко, прочти в поздравлении простые вечные слова: люблю тебя!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем влюбленных поздравляю.

Ну и что, что я жена?

До сих пор в тебя я нежно,

Как и прежде, влюблена.



Обнимаю, и целую,

И за всю благодарю.

С Днем святого Валентина!

Милый, я тебя люблю!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Чтобы этот День святого Валентина ты провел только с тем человеком, которого ты хотел бы видеть рядом с собой каждый день… со мной.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Муж мой милый и родной,

Я всегда буду с тобой.

С Днём влюблённых поздравляю

И тебя я обожаю.



Пусть любовь наша сияет,

Ничего не огорчает.

Будет пусть уютным дом,

Много радости чтоб в нём.



Будь здоров, любимый мой,

Счастлив будь всегда со мной,

И целуй жену свою,

Милый, я тебя люблю!

***

Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Желаю море счастья и океан любви! Когда будешь плавать в них, ты почувствуешь, как здорово и незабываемо!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Самый близкий и родной,

Муж любимый, дорогой!

С Днем влюбленных поздравляю,

Счастья и любви желаю!



Пусть не будет глупых ссор,

Важен добрый разговор.

Люблю тебя и обожаю,

Ценю и очень уважаю!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем влюбленных поздравляю! Будь весел, улыбайся, никогда не грусти, но самое главное: влюбись в самую очаровательную жену в мире… у меня!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина,

С днем любви тебя, родной.

Я ценю тебя, любимый,

Рада быть твоей женой!



Рада, что у нас есть дети,

Полной чашей стал наш дом.

Каждый день на белом свете

Будь со мною счастлив в нём!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Мой любимый, с праздником – с днем ​​легендарного святого Валентина! Пусть тот самый Амур, соединивший сказочной любовью наши сердца, подарит тебе искрящееся чудо, способное творить невероятные чудеса!

Поздравление с Днем святого Валентина любимой жене

Мое сердце сильно бьется,

Если рядом ты со мной.

Счастье прямо в душу льется —

Повезло вот так с женой!



И для страсти есть причина —

Ты красива и нежна.

С Днем святого Валентина,

Несравненная жена!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Розовощекий карапуз Купидон уже зачесал свои золотые кудри, наточил стрелы, крепче натянул тетиву и, бойко махая крылышками, спешит к тебе с моей валентинкой. С праздником тебя, любимая жена!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Я влюблен в тебя, как раньше,

Милая моя жена.

С Днем святого Валентина!

Знай, ты у меня одна.



Моя зайка и красотка,

Сладкий персик, котик мой,

Я хочу тебе признаться:

Мне так хорошо с тобой!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Возлюбленная, дарю тебе сердечко, а в нем любовь моя, нежность и самые искренние пожелания в День влюбленных. Пусть звездами сияют твои прекрасные глаза, пусть солнцем светится твоя пленительная улыбка, пусть жизнь твоя будет счастливой и цветущей!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина,

Ненаглядная моя!

Порознь мы — две половины,

Вместе — крепкая семья.



Я в тебе нашел когда-то

Отклик сердца своего,

А сегодня мы женаты,

И настрой наш боевой.



Много планов грандиозных,

Сумасбродные мечты...

Но важней, скажу серьезно,

Чтобы рядом была ты.



Ради глаз твоих дышу я,

Голос твой чарует слух.

Солнце, так тебя люблю я,

Что захватывает дух.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Привет! Я – валентинка, посланная самой прекрасной девушке на свете! При прочтении меня самая прекрасная и сильная любовь в этом волшебном мире проникнет в твое невероятное сердце и наполнит душевным счастьем!

***

С Днем святого Валентина,

Драгоценная жена!

Ты сладка, словно малина,

И как ангел, ты нежна.



Будь всегда такой манящей,

Доброй, чуткой, озорной,

Восхитительной, изящной,

Замечательной женой!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина, возлюбленная! Твои глаза – бездонное море, в котором я учусь плавать. Твои руки – сладкий плен, в котором я мечтаю быть заточенным. Твое сердце – заветная дверь, к которой я не устану подбирать ключ. Ты одна хозяйка души моей.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Я жене на День влюбленных

Валентинку подарю,

В сотый раз тебе признаюсь,

Что одну тебя люблю.



Не устану в своей жизни

Я судьбу благодарить,

Что она тебя в подарок

Мне сумела подарить.



В День святого Валентина

Сердце я тебе отдам,

Чтоб всю жизнь любовь и радость

Мы делили пополам.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

В день всех влюбленных присылаю тебе, моя милая жена, горячий импульс своей любви. Пусть он согреет тебя в этот февральский день, растопит лед недоразумений, заставит таять снежинки образ, разгонит облака тревог и подарит тебе ласковый луч моей нежности.

Поздравления с Днем святого Валентина маме и папе

Ты самая лучшая мама на свете.

Дороже тебя — никого на планете.

Тебя я, родная, всем сердцем люблю.

Тебе в День влюбленных сердечко дарю!



Пусть радость подарит моя валентинка,

Пусть в сердце растает тревоги снежинка.

Желаю здоровья, желаю любви,

Исполнятся пусть все надежды твои!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Поздравляю с днем ​​нежности и любви. Пусть твоя улыбка всегда будет молодой, смех – упорным, душа поет, а в глазах вспыхивают искорки. С днем ​​святого Валентина, моя дорогая и вечно юная мамочка!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

В День влюбленных все стремятся

Говорить родным «Люблю!».

Вот и я хочу признаться

В том, что редко говорю

«Я люблю тебя, мамуля!»

Будь здоровой и живи

Долго-долго, чтоб сбывались

Сокровенные мечты.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Мамочка, день святого Валентина не только праздник влюбленных, но и любимых. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты это знала: дороже тебя у меня нет никого, ты действительно самая любимая, ведь ты подарила мне жизнь. Я не знаю, как тебе выразить все свои чувства, но просто знай, что ты дороже всего, что у меня есть.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Самый добрый ангелочек

От меня к тебе спешит,

Расцелует тебя в щечки

Искренне, от всей души.



Я люблю тебя, мамуля,

И за все благодарю.

Улыбнулась ты, читая

Валентиночку мою?

***

День святого Валентина – прекрасный праздник! Оно согрето любовью миллионов любящих сердец и несет вдохновение в каждый дом! Поздравляю тебя, папа, с этим чудесным праздником и искренне желаю счастья! Пусть все твои мечты сбываются!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С праздником тебя, папуля,

С Днем влюбленных поздравляю!

Счастья, радости, улыбок

В этот чудный день желаю.



Я скажу, что ты мне дорог,

Очень я люблю тебя,

Самый лучший, самый сильный

Ты, папуля, у меня.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

День святого Валентина – прекрасный романтический праздник, когда в душах влюбленных распускаются цветы любви, а в сердцах слышна мелодия весеннего пробуждения. Искренне желаю тебе, папа, чтобы каждый миг исполнился Любовью!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Тебя, папа, поздравляю!

Сердце пусть твое любовь

Никогда не покидает.



Для меня ты самый лучший,

Мой кумир и идеал,

Благодарна Валентину,

Что он с мамой вас связал.



Я желаю, чтоб тебе,

Папа, счастье улыбалось,

Чтоб любовь и доброта

В твоем сердце не кончалась.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Пусть в день святого Валентина сбудутся все твои заветные мечты и надежды! Дорогой мой папа, не думай о прошлом, живи настоящим и верь в счастливое будущее! Пусть прекрасное чувство любви сопровождает тебя всю жизнь!

Поздравления с Днем святого Валентина детям

Валентинку нарисую,

Маме с папой подарю,

Чтоб они не забывали,

Что я очень их люблю.



Поделюсь конфеткой с ними,

Крепко-крепко обниму

И скажу на ушко тихо:

«Не отдам вас никому».

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Поздравляем от души!

О любви мы тоже знаем,

Хоть еще и малыши.



Пусть сердечки-валентинки

Разлетятся по стране.

Пусть любовь растопит льдинки

В каждом сердце на земле.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Знают взрослые и дети,

Что любовь необходима.

Поздравляю я и вас

С Днем святого Валентина!



Чтоб друг другу улыбались,

Ссор не знали никогда.

И о чувствах говорили

Близким всем своим всегда.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

День святого Валентина!

Праздник, весело вокруг.

Получает валентинку

Каждый самый лучший друг.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем влюбленных поздравляю

Я всех тех, кого люблю,

Обнимашки, целовашки

Всем сегодня я дарю.



Пусть не будет в жизни горя,

Добрыми пусть будут все,

Пусть любовь поможет в жизни,

Пусть сопутствует успех.

***

Подарю сердечко вам,

Просто так его отдам,

В нем — тепло души моей,

Ты — держи его — скорей!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

В День святого Валентина

Я сердечко подарю.

Ты прими его и помни,

Что всегда тебя люблю.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Ангелочки на земле

Любят веселиться.

Учат взрослых и детей

Жить в любви, не злиться!



Ангел светлый Валентин

О любви все знает.

И любовью он своей

Всех объединяет!



Чтоб любили на земле

Взрослые и дети.

Светлый Ангел Валентин

Чудит на планете!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Всем любви, тепла и ласки,

Всем душевной доброты,

Чтобы жизнь была как в сказке,

Как во сне, сбылись мечты!



И чтоб Валентин священный

Всем в подарок преподнес,

Счастья, радости безмерной

И любви без ссор и слез!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Пусть в День святого Валентина

Все будет радостно, красиво,

Летят по свету валентинки

Как разноцветные снежинки.



И наполняются сердечки

Добром и радостью беспечной,

Улыбки радостно сияют

И счастье по земле шагает!

Поздравления с Днем святого Валентина подруге и друзьям

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

Ты, подруга, не грусти!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина

Поздравление прими.

Я хочу, чтоб ты хранила

В своем сердце свет любви.



Чтобы счастье не кончалось,

Чтоб цвела твоя душа,

Чтоб плохое не встречалось,

Чтобы праздник был всегда.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Валентинку на удачу

Я сегодня подарю.

Потому что я подружку

Обожаю и люблю.



Пусть твое сердечко бьется

Сильно только от любви,

Будь красивой, будь счастливой,

Ярко, радостно живи!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина!

Ты прекрасна, как картина.

Ты чудесна, как цветок,

Нежный, хрупкий лепесток.



Я желаю в сердце мира,

Чтоб была всегда красива.

Чтоб в душе уют, покой,

Веселись, танцуй и пой.



Лучше всех на свете ты,

Для тебя растут цветы,

Для тебя сияют звезды,

Для тебя мир этот создан!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Ангелок взмахнул крылом,

Подмигнул тебе мельком,

Это значит, День влюблённых

В гости сам к тебе пришёл.



С Днём святого Валентина

Поздравляю я тебя,

Будь всегда самой счастливой,

Ты, подруженька моя!

***

День святого Валентина —

Это праздник всех любимых.

И хоть мы с тобой друзья,

Поздравляю я тебя.



Пожелаю быть счастливым,

Быть предметом обожанья

И любить, и быть любимым,

И не знать в любви страданья.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Пусть повезет тебе в любви —

В такой, чтоб раз — и навсегда.

Не упусти свой шанс, лови...

И будешь счастлив ты тогда.



Желаю встретить тебе ту,

Которая тебя оценит,

Души увидит красоту,

В твои возможности поверит.



А коль уже нашел ее,

То никуда не отпускай.

Пускай всегда любовь живет,

А в сердце расцветает май!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

В День святого Валентина

Я желаю чувств взаимных.

Будь всегда влюблен и счастлив

И во всех делах удачлив!



Жизнь пусть будет без печали,

Чтоб друзья не забывали.

Валентин подарит пусть

Счастье и разгонит грусть.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С Днем святого Валентина!

Ты любимым будь всегда,

Будь счастливым без причины,

Поздравляю, друг, тебя!



Не грусти, страдать не вздумай,

Ни о чем не сожалей,

Радость в жизни твоей будет,

Много добрых, светлых дней!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С днем святого Валентина,

От души я поздравляю,

И тебе, мой друг чудесный,

Счастье обрести желаю.



Ты добейся всех высот,

Воплоти свои мечты.

Я тебе желаю в жизни,

Волшебства и красоты.

Поздравления с Днем святого Валентина коллегам

Уважаемые коллеги, с Днем влюбленных! В День святого Валентина хочется пожелать, чтобы каждый, кто ищет, нашел свою любовь, а кто нашел – был счастлив. Чтобы в семьях было тепло и уютно. Пусть в сердцах каждого будет место любви, гармонии и взаимопонимания. Работа работой, но личная жизнь дает нам силы на великие свершения.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Уважаемые коллеги. Пусть святой Валентин раскошелится и принесет невероятную любовь тем, кто по ошибочной случайности все еще одинок. А тем, у кого она уже есть, под парит прекрасный день вместе со своей половинкой. Влюбляйтесь, любите, используйте свои крылья по назначению и как можно чаще. С днем ​​влюбленных!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и хочу пожелать великой и светлой любви, искренних и добрых чувств, ощущений счастья и радости, сладких поцелуев и крепких объятий, большой удачи и прекрасного настроения.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Уважаемые и дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем святого Валентина! Хочется пожелать вам, чтобы этот праздничный день принес каждому из вас, свое собственное долгожданное чудо, сказочное настроение и волшебные впечатления. А любовь, счастье и удача навсегда стали вашими жизненными спутниками.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Коллеги, в день святого Валентина от чистого сердца тороплюсь Вам пожелать: пусть на душе всегда царит радость, пусть в Ваших сердцах поселится настоящая любовь и огромное счастье. Желаю светлых безоблачных дней и благополучия. Пусть ищущий любви — найдет свое счастье, у кого есть семья и любимый человек — сохранит теплоту чувств и нежность. Пусть царит любовь на всей планете и в ваших сердцах. С праздником, дорогие!

***

Коллеги! Поздравляю вас с Днем Святого Валентина не ради галочки, а только потому, что вы действительно мои любимые коллеги. Надеюсь, наши чувства взаимны и чисты, хотя и нередко мы признаемся у них только на корпоративах, когда все мы немного раскрепощены. Предлагаю всем нам торжественно обменяться валентинками и признаваться друг другу в любви как можно чаще. С Днем всех влюбленных вас, дорогие коллеги!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Коллеги поступило предложение открыть проект «Поиск половинки» и дать ему возможность работать как профессионалу. Тогда весь наш коллектив будет счастлив в любви, что принесет шефу радость, общему делу успех, а нашим кошелькам достаток. С днем ​​влюбленных!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Коллеги, поздравляю вас с праздником, с днем ​​святого Валентина! Желаю найти свою вторую половинку, духовную близость, искреннюю любовь, взаимопонимание, поддержку, радость в семье. Умейте получать удовольствие от общения, осязания и улыбки. Проведите время с близкими, сделайте этот день незабываемым. Любите и будьте любимыми!

Поздравление с Днем святого Валентина

***

Мои дорогие коллеги, я всех поздравляю с Днем святого Валентина. Хочется всем пожелать искренних и светлых чувств. Пусть ваша любовь помогает вам добиваться невероятных высот успеха и всегда оставаться на оптимистической волне жизни.

Поздравление с Днем святого Валентина

***

С праздником любви вас коллеги! Желаю вам глубоких чувств, искренних признаний и удивительных приключений в этот день! Пусть любимые люди всегда будут рядом с вами, и делают вашу жизнь радостной и доброй!