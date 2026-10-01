Поздравление с Днем украинского казачества 2022: картинки на украинском, проза и стихи / © ТСН.ua

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С Днем казачества в Украине: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем украинского казачества! Желаю крепкого здоровья, несгибаемого духа, мужества и силы. Пусть казацкая отвага живет в сердце, а в жизни всегда будет место чести, свободы, добрых дел и великих побед.

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Поздравляю с Днем украинского казачества! Пусть славные казацкие традиции вдохновляют быть сильными, смелыми и верными своей земле. Желаю мира, благополучия, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне.

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С Днем украинского казачества! Желаю казацкого здоровья, выдержки, силы духа и неистощимой энергии. Пусть в сердце всегда живут любовь к Украине, чувство достоинства и вера в лучшее будущее.

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Примите искренние поздравления с Днем украинского казачества! Пусть мужество и свободолюбие наших предков придают силы преодолевать любые трудности. Желаю мира, согласия, благополучия и счастливой жизни в свободной Украине.

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Поздравляю с праздником украинского казачества! Желаю несгибаемости, отваги и казачьего рвения. Пусть рядом будут надежные люди, в доме царят добро и достаток, а каждый новый день приносит силы, надежду и повод гордиться Украиной.

День казачества: поздравления в стихах

С Днем казачества вас поздравляю,

Силы и мужества желаю!

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Пусть казацкий свободный дух

Будет с вами посреди будней.

Мира, счастья и добра,

Пусть процветает Украина!

***

Пусть казацкая сила и воля

Берегут от беды и боли,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье тропинку находит.

Мира, радости, тепла

И на многие годы!

***

С Днем казачества Украины!

Пусть крепнет наша сила,

Пусть отвага не угасает,

Господь же оберегает.

Пусть царят мир и воля,

Будет светлой вам судьба!

***

Пусть казацкое мужество славно

Будет в сердце постоянно,

Пусть любовь к Украине

Вдохновляет каждого из нас.

Счастья, согласия, изобилия,

Мира в доме и добра,

Чтобы жизнь была прекрасной

К счастливому лету!

***

Казацкого духа, сил и сил.

Чтобы мечты сбывались, чтобы сердцем радовались,

Чтобы воля и правда вели сквозь жизнь,

А вера дарила светлое будущее.

Пусть мир воцарится в родном краю,

И счастье живет в каждом доме!

Картинки на украинском языке в День украинского казачества

День казачества: картинки / © ТСН.ua

День казачества: картинки / © ТСН.ua

День казачества: картинки / © ТСН.ua

День казачества: картинки / © ТСН.ua

День казачества: картинки / © ТСН.ua

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