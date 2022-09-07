Поздравление с Днем военной разведки Украины 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе

7 сентября – День военной разведки в Украине. Сейчас этот праздник – особенный. Люди этой профессии делают все возможное, чтобы у всех украинцев было будущее на родной земле. ТСН.ua подобрал для вас приветствие с Днем военной разведки Украины в прозе и картинках.

День военной разведки Украины: история праздника

Именно 7 сентября 1992 указом президента Украины был создан разведывательный орган на базе Министерства обороны — военную разведку.

Но праздник был введен только в 2007 году. Тогда 1 июня главой Министерства обороны был подписан Приказ, согласно которому на 7 сентября установили официальный профессиональный праздник всех работающих в военной разведке.

Кто же такие военные разведчики? Очень важно не путать военную и военную разведку, ведь это два разных понятия. Служба разведчиков проходит под грифом "Совершенно секретно". Поэтому украинцам становятся известны беспрецедентные подвиги разведчиков только с течением времени. Сегодня военная разведка очень важна. Именно благодаря ей обеспечивается защита национальных интересов и безопасности государства.

Поздравления с Днем военной разведки своими словами

С профессиональным праздником! Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы они приносили успехи, победы и вызывали гордость. Пусть не нужно будет идти в тыл к врагам, а все разведки будут легкими и простыми, безопасными и доставляют удовольствие.

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Сегодня когда Украина с оружием в руках вынуждена защищать свою территориальную целостность, именно от вашей своевременной и точной информации зависит правильность важнейших государственных решений. Хочу поблагодарить за вашу работу и пожелать каждому миру, крепкому здоровью, достатку, согласию и счастью! Пусть будет плодотворной ваша нелегкая, но столь необходимая служба нашему государству.

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Как в военное, так и в мирное время, профессия разведчика нужна как воздух. Это мужественные, храбрые и стойкие люди, которые, рискуя жизнью, охраняют покой нашей страны. Позвольте в этот праздник выразить Вам благодарность за ваш труд в это нелегкое для Украины время. Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

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Поздравляю с Днем военного разведчика. Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Удачи, сообразительности и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!

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Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы они приносили успехи, победы и мирное небо. Гордимся вами! С Днем военной разведки Украины!

С Днем военной разведки Украины: картинки на украинском языке

С Днем военной разведки Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем военной разведки Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем военной разведки Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем военной разведки Украины / Фото: ТСН.ua