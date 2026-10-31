Поздравление с Хэллоуином 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Поздравление с Хэллоуином 2026 года / © Unsplash

Реклама

Приветствие с Хэллоуином на английском языке

Happy Halloween! Wishing you a night full of spooky fun, sweet treats, and magical moments. May your Halloween be full of laughter, surprises, и маленький bit magic!

С Геловином / © ТСН.ua

Boo! Happy Halloween! May you candy stash be endless, your costumes be amazing, and your night be frightfully fun! Have a spook-tacular time!

Реклама

С Геловином / © ТСН.ua

Wishing you a magical Halloween filled with enchanting moments, лезвие на закатные vibes, и глухие порывы. May all your spooky dreams true and your day be sprinkled with little Halloween magic!

Реклама

Хэллоуин 2026: поздравления в прозе и стихах

С Хэллоуином! Пусть этой ночью происходят только приятные чудеса, тыквы улыбаются, привидения приносят хорошее настроение, а карманы наполняются сладостями. Желаю ярких эмоций, веселых приключений и немного магии в каждом дне!

С Геловином / © ТСН.ua

На пороге Хэллоуин

Праздник привидений и перемен!

Тыквы в огнях пылают,

Реклама

Ведьмы в небе пролетают.

Пусть конфеты смакуют,

Друзья радость дарят,

Пусть удача придет,

Реклама

А добро побеждает!

С Хэллоуином! Веселись,

Смейся, играй, не печалься!

Пусть эта ночь подарю

Счастье, радость и чудеса!

С Геловином / © ТСН.ua

Поздравляю с Хэллоуином! Пусть в эту волшебную ночь оживают самые интересные фантазии, исполняются самые смелые желания, а все страхи развеиваются, как туман над старинным замком. Желаю волшебного настроения, приятных неожиданностей и загадочных историй со счастливым финалом!

С Геловином / © ТСН.ua

Луна выглянула из-за туч,

Ночь зажигает фонарь.

Тени танцуют на стене,

Звезды сияют вдали.

Пусть колдовство принесет

То, что сердце бережет,

Пусть исполнятся все желания,

Исчезнут сомнения и колебания.

С Хэллоуином! Пусть этой ночью

Счастье прогонит все воочию

Страхи, грусть и тревоги,

А добро найдет дороги!

С Геловином / © ТСН.ua

С праздником Хэллоуина! Желаю уютного осеннего вечера, вкусного лакомства, веселых компаний и незабываемых моментов. Пусть даже самые страшные монстрики сегодня будут добрыми, черные коты приносят удачу, а каждая тыква светится радостью. Прекрасного праздника и множества поводов улыбаться!

С Геловином / © ТСН.ua

Тыквы уходят в танец,

Призраки прыгают в сторону,

Ведьмы мчатся на метлах в небе

Праздник идет к тебе!

Пусть конфеты вкус дарят,

Пусть веселье царит,

Пусть удача идет в дом,

Счастье и радость вместе с ним!

С Хэллоуином! Волшебной ночи,

Пусть смеются все желающие!

С Геловином / © ТСН.ua

С Хэллоуином! Пусть ведьмы варят зелье счастья, пауки плетут кружево удачи, а черные коты прокладывают дорогу к свершению мечтаний. Желаю сладкой жизни, веселых приключений и столько позитива, чтобы даже привидения не могли испугать твою улыбку!

Новости партнеров