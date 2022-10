Поздравление с Хэллоуином 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Приветствие с Хэллоуином на английском языке

I see that you're full of fear -

Пепшины spreads его awful arms ...

Congratulations, my dear:

Halloween comes! Halloween comes!

***

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

Give us candy, give us cake,

Give us something sweet to take.

Give us cookies, fruit and gum,

Hurry up and give us some.

You had better do it quick

Or we'll surely play a trick.

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

***

Monsters stalking через ночь.

Halloween is the Night of Fright.

Fear is what this night brings,

Along with много других things.



Как вы хотите, чтобы вы распорядились?

Tonight is not for the easily scared.

Creatures from hell roam on this night,

Для tonight is the Night of Fright.



Trick or treat you say,

Вы не должны waited until the end of the day.

Tonight you will lose your tricks and treats,

Для monsters необходимо для этого.



Вы не можете добиться этого ночного света,

или же вы будете строго проверить, какие сильные средства.



В древние времена люди писали эту ночь,

The night they greeted with fright.

Why they were so scared you will soon see,

На этом "All Hollows' Eve."

Хэллоуин 2022: приветствие в прозе

Привет! Меня похитили из уютного дивана и закрыли в крепости, здесь сам князь Дракула и он приглашает тебя к себе на бал! Впрочем, сиди, не торопись! Мы сами успеем заглянуть к тебе до рассвета... Поздравляем с Геловином! Веселись до упаду, но не вздумай сомкнуть глаза к рассвету!

***

В ночь Хэллоуина не нужно ничего бояться, ведь если к тебе на чашечку чая заглянет вампир, то только для того, чтобы передать от меня привет!

***

Ты уже не ребенок и не боишься тьмы, но в ночь Хэллоуина я советую тебе быть осторожнее и включить фонарик... С праздником тебя!

***

Если черная кошка попросит тебя не переходить ей дорогу, а Тыквенный Джек попросит закурить, не удивляйся – ведь сегодня веселый Хэллоуин! Я поздравляю тебя и желаю повеселиться этой ночью так, чтобы весь год от впечатлений спалось сладко и крепко!

***

С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафа, быть страшно красивым существом и принести в жертву тыкву. Уродливой удачи и кошмарного везения!

Стихи о Хэллоуине

Маскарадный карнавальчик,

Карнавальный маскарад,

Вокруг нас балаганчик,

Надевайте свой наряд!

С ГХэллоуином мы поздравляем,

Пусть и дальше вам везет,

Вам развлечься желаем,

Пусть ночью никто не спит!

***

С Хэллоуиом всех поздравляю,

За метлой спешу!

Наряжайтесь страшнее,

Вместе будет веселее!

Маску сатаны надевайте,

И скорей всех пугайте.

Оранжевая тыква,

Фиолетовая фуражка,

Музыка готическая враз,

Приведет всех в экстаз!

***

В удивительный праздник Хэллоуин

Не останешься один,

И взрослые, и даже дети

Все желают веселиться!

Надевают маски смерти,

И лохмотья еще изорваны,

И будут пугать людей,

Не знакомых и гостей.

От души ты развлекайся,

Испугай всех старайся!

***

Сегодня, на тридцать первое октябрьское число,

В твое жилище ворвется злое Зло!

Не бойся, не пугайся, не кричи и не страдай,

Шампанским и конфетами ты гостя угощай.

Когда оно, насытившись, погасит свечи,

Ты ему тихонько под маску загляни.

Танцуй, пой и восхищение не прячь –

Под кровавой маской, конечно, буду я!

***

С Хэллоуином всех поздравляю,

И не уснуть я желаю!

Ты в этот вечер не забудь

Окна и двери откроют.

Придет толстый черный кот,

Полоскочет за живот,

Будем хорошо праздновать,

Дракула будет летать,

Франкенштейн зайдет в дверь,

Кто-то завыет рядом в сквере,

Зомби в щечку поцелует,

Красивая ведьма заколдует!

Всю ночь и до утра

Будут гости и пирушка!

