Поздравление с Михайловым чудом 2022: картинки на украинском, проза и стихи

19 сентября – праздник Михайлово чудо. Святая Церковь вспоминает о событии, когда архангел Михаил спас храм, построенный в его честь, от язычников. ТСН.ua подобрал для вас поздравление с праздником Михайлово чудо и картинки на украинском языке.

Чудо Михайла: приветствие своими словами и в стихах

Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть придет сладкий и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ. Желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здоровья всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

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Мы славим Михаила – архангела святого

Сегодня в день осенний и прекрасный.

О благословении молим мы снова,

Чтобы небосвод души был радостным и ясным.

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В день Михайла я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

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Архангел Михаил от бед нас защитит,

И будет ясным светлый день.

Зима, как пуля, пролетит.

Давай играй, кому не лень!

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Михаил, поздравляем тебя с днем именин! В этот день хочется пожелать тебе чего-нибудь особенного, например, крыльев за спиной, как у твоего ангела! Тогда ты сможешь еще больше закрывать от бед и напастей своих родных и сможешь в любую минуту оказаться рядом с оказавшимся в беде другом! Самое главное, чтобы они не стали для тебя тяжелой ношей!

С праздником Михайлово чудо: картинки на украинском

Картинки — Михайлово чудо / Фото: ТСН.ua

Картинки — Михайлово чудо / Фото: ТСН.ua

Картинки — Михайлово чудо / Фото: ТСН.ua

Картинки — Михайлово чудо / Фото: ТСН.ua