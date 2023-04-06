Поздравление с Пасхой 2023: что пожелать близким в светлый праздник Воскресенья, картинки на украинском

Уже 9 апреля католики будут праздновать Пасху, а 16 апреля 2023 г. это большой праздник у православных христиан. Не забудьте подарить своим родным и близким отличное настроение на пасхальные праздники. А ТСН.ua подготовил для вас поздравления со Пасхой в стихах и прозе, которые помогут в этом.
Поздравления с Пасхой: проза и стихи
От всего сердца поздравляем вас с Пасхой Христовой, и да царствуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие! Пусть к вашему дому придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, сердце пламенеет любовью, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!
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Опять пришла весна. Сейчас
Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!
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Поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!
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Желаю счастья и согласия в семье
И благодати Божией с небес
И пусть по всей раздается Украине:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!
***
Настал великий этот день!
Он доброй Пасхою зовётся.
И пусть божественная тень
К тебе сегодня прикоснётся.
И пусть плохое всё уйдет,
А в жизни будет только счастье,
Кто ищет, тот всегда найдет,
В своей судьбе приняв участье!
***
В день самого светлого православного праздника хочу пожелать вам мира, покоя и благополучия. Пусть Господь хранит вас и ваших родных от мелких и больших проблем. Желаю, чтобы этот день стал началом новой и светлой жизни.
***
В этот день я хочу пожелать
Добрых дел и поступков прекрасных,
Каждый день лишь с улыбкой встречать,
Больше праздников солнечно-ясных,
Пусть удача идет впереди,
Дарит мир только яркие краски,
Пусть ничто не стоит на пути
В светлый праздник божественной Пасхи!
***
Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. Счастья в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!
***
С Пасхой, мамочка моя,
Поздравляю я тебя.
Счастья будет – через край,
Только ты не забывай
Чаще улыбаться,
В жизни не сдаваться.
Самой будь красивой,
И всегда счастливой.
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