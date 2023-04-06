Поздравление с Пасхой 2023: что пожелать близким в светлый праздник Воскресенья, картинки на украинском

Уже 9 апреля католики будут праздновать Пасху, а 16 апреля 2023 г. это большой праздник у православных христиан. Не забудьте подарить своим родным и близким отличное настроение на пасхальные праздники. А ТСН.ua подготовил для вас поздравления со Пасхой в стихах и прозе, которые помогут в этом.

Поздравления с Пасхой: проза и стихи

От всего сердца поздравляем вас с Пасхой Христовой, и да царствуют в ваших сердцах радость и душевное спокойствие! Пусть к вашему дому придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, сердце пламенеет любовью, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Опять пришла весна. Сейчас

Жизнь снова стала светлой сказкой:

С Христовым Воскресеньем вас,

С великой и прекрасной Пасхой!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Желаю счастья и согласия в семье

И благодати Божией с небес

И пусть по всей раздается Украине:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Настал великий этот день!

Он доброй Пасхою зовётся.

И пусть божественная тень

К тебе сегодня прикоснётся.

И пусть плохое всё уйдет,

А в жизни будет только счастье,

Кто ищет, тот всегда найдет,

В своей судьбе приняв участье!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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В день самого светлого православного праздника хочу пожелать вам мира, покоя и благополучия. Пусть Господь хранит вас и ваших родных от мелких и больших проблем. Желаю, чтобы этот день стал началом новой и светлой жизни.

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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В этот день я хочу пожелать

Добрых дел и поступков прекрасных,

Каждый день лишь с улыбкой встречать,

Больше праздников солнечно-ясных,

Пусть удача идет впереди,

Дарит мир только яркие краски,

Пусть ничто не стоит на пути

В светлый праздник божественной Пасхи!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. Счастья в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

***

С Пасхой, мамочка моя,

Поздравляю я тебя.

Счастья будет – через край,

Только ты не забывай

Чаще улыбаться,

В жизни не сдаваться.

Самой будь красивой,

И всегда счастливой.