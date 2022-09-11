Поздравление с праздником Усекновение главы Ивана Предтечи 2022: картинки на украинском, проза

11 сентября православные христиане празднуют один из великих праздников – Усекновение председателя Иоанна Предтечи (Крестителя). В этот день нужно обязательно помолиться святому Пророку. А также стоит поздравить с праздником Усекновение главы Ивана Предтечи близких и друзей. ТСН.ua подобрал вам поздравления в прозе и картинки.

Поздравление с праздником Усекновение главы Иоанна Предтечи: своими словами

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и неприятностей.

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В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

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В день Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать семейного довольства и блага, добрых поступков и отзывчивости, щедрости души и мягкости сердца, большого счастья, благодарности за все добро, крепкой веры и любви, больших надежд и удачи.

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В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждами, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.

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Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здоровье ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душой всегда относились друг к другу. И пусть покой найдет всякий верующий и молящийся! С усечением главы Иоанна Предтечи!

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В День Усекновения главы Иоанна Предтечи я хочу пожелать тебе быть человеком светлой мысли, крепкой веры, искренней любви, душевной простоты, внутренней красоты, неутомимой надежды. Пусть в твоей жизни не будет потерь и тревог, пусть Иоанн Креститель помогает справляться с любой несправедливостью и сложностью жизни.

Усекновение главы Ивана Предтечи: картинки на украинском языке

С праздником Упразднение главы Ивана Предтечи: картинки / Фото: ТСН.ua

С праздником Упразднение главы Ивана Предтечи: картинки / Фото: ТСН.ua

С праздником Упразднение главы Ивана Предтечи: картинки / Фото: ТСН.ua

С праздником Упразднение главы Ивана Предтечи: картинки / Фото: ТСН.ua