Привет Трампу: по всей Украине масштабная воздушная тревога — что летит

Воздушная тревога 18 августа / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вечером 18 августа, как раз перед началом переговоров между Трампом и Зеленским в Вашингтоне, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 19:20 покраснели все области Украины.

Реклама

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:20

Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

UPD

В 19:39 Воздушные силы объявили об отбое угрозы МиГ-31К по областям.

Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Реклама

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.

Также вчера, 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. Кроме того, вчера в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.