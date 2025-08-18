- Дата публикации
- Украина
- 1719
- 1 мин
Привет Трампу: по всей Украине масштабная воздушная тревога — что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы ракетного удара.
Вечером 18 августа, как раз перед началом переговоров между Трампом и Зеленским в Вашингтоне, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 19:20 покраснели все области Украины.
Заметим, что воздушная тревога из-за взлета МиГ свидетельствует, что есть угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
UPD
В 19:39 Воздушные силы объявили об отбое угрозы МиГ-31К по областям.
Напомним, что истребитель МиГ-31К — носитель аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал». Часто эти истребители совершают не боевые вылета, а учебные полеты. Однако тревогу все равно объявляют, потому что МиГ-31К способен поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Ранее сообщалось, что сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.
Также вчера, 17 августа, поздно вечером, РФ нанесла ракетный удар по Сумам и Харькову. Кроме того, вчера в результате обстрела РФ по Запорожской области погиб 15-летний парень, еще шесть человек, в том числе два ребенка — были ранены.