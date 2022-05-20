Поздравления с Днем банковского работника 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

20 мая – День банкира в Украине. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых, связанных с этой профессией. А хорошие слова в День банкира и поздравления в картинках вы можете найти в материале ТСН.ua.

День банкира: приветствие

С Днем работников банка поздравляю, коллеги!

И желаю вас счастья, любви и добра.

Мы работаем с вами, чтобы работали деньги,

Чтобы крутились они! Мы приходим с утра,

Занимаем места, начинаем трудиться:

Депозиты, кредиты и вихрь платежей…

С Днем работников банка, мы можем гордиться

Что мы пользу приносим Отчизне своей!

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С Днем банковского работника! Желаю успешных трудовых будней и процветания, многочисленных богатых клиентов, обойти всех конкурентов! А также крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!

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Работники банка все подсчитают,

Оформят бумаги, в компьютер внесут.

Они никогда ничего не теряют

И все до рубля вам всегда отдадут.

Начислят проценты по договору,

Примут платеж, оформят кредит.

С Днем банковского работника их поздравляем!

Пусть всегда хорошо все будет у них!

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Поздравляю с Днем банкира! Желаю всем профессионалам – легкой и интересной работе, всегда положительных результатов в любимой сфере деятельности и прекрасного настроения! Будьте лучше, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!

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Документы и кредиты,

Дебет, аудит, учет,

Платежи и депозиты –

Знаешь ты наперечет!

Мы тебе любви желаем,

И в карьере подрастай,

Банк твой, друг наш, поздравляем,

С ним ты вместе процветай!

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Поздравляю всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пусть работа доставляет удовольствие, в дружном коллективе всегда будет общительный микроклимат, а начальство по достоинству оценивает вашу работу.

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Вы на страже финансовых дел,

Вот такой у банкира удел –

Всё понять, посчитать, рассчитать,

Дать совет, деньги дать, деньги взять.

В экономике каждой страны

Безусловно банкиры важны!

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Поздравляю с Днем банковского работника! От чистого сердца желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.

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Банк – место, где сбываются мечты.

Он выдает кредиты и "наличку".

Сидят там люди небывалой красоты,

В окошечках, у каждого табличка.

Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,

Пусть нравится тебе твоя работа.

Чтоб выдавая груды денег людям

Всегда ты радовался за кого-то!

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Поздравляем с Днем банкира! Благополучие Вам, терпение при работе с клиентами и всеобщего уважения! Желаем всегда иметь финансовое состояние и не терять свое внутреннее богатство!

С Днем банкира: картинки на украинском языке

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua

День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua