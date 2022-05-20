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Поздравления с Днем банковского работника 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

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Поздравления с Днем банковского работника 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

День банкира 2022: поздравления, картинки. / Фото: pixabay.com

20 мая – День банкира в Украине. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых, связанных с этой профессией. А хорошие слова в День банкира и поздравления в картинках вы можете найти в материале ТСН.ua.

День банкира: приветствие

С Днем работников банка поздравляю, коллеги!
И желаю вас счастья, любви и добра.
Мы работаем с вами, чтобы работали деньги,
Чтобы крутились они! Мы приходим с утра,
Занимаем места, начинаем трудиться:
Депозиты, кредиты и вихрь платежей…
С Днем работников банка, мы можем гордиться
Что мы пользу приносим Отчизне своей!

***

С Днем банковского работника! Желаю успешных трудовых будней и процветания, многочисленных богатых клиентов, обойти всех конкурентов! А также крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!

***

Работники банка все подсчитают,
Оформят бумаги, в компьютер внесут.
Они никогда ничего не теряют
И все до рубля вам всегда отдадут.
Начислят проценты по договору,
Примут платеж, оформят кредит.
С Днем банковского работника их поздравляем!
Пусть всегда хорошо все будет у них!

***

Поздравляю с Днем банкира! Желаю всем профессионалам – легкой и интересной работе, всегда положительных результатов в любимой сфере деятельности и прекрасного настроения! Будьте лучше, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!

***

Документы и кредиты,
Дебет, аудит, учет,
Платежи и депозиты –
Знаешь ты наперечет!
Мы тебе любви желаем,
И в карьере подрастай,
Банк твой, друг наш, поздравляем,
С ним ты вместе процветай!

***

Поздравляю всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пусть работа доставляет удовольствие, в дружном коллективе всегда будет общительный микроклимат, а начальство по достоинству оценивает вашу работу.

***

Вы на страже финансовых дел,
Вот такой у банкира удел –
Всё понять, посчитать, рассчитать,
Дать совет, деньги дать, деньги взять.
В экономике каждой страны
Безусловно банкиры важны!

***

Поздравляю с Днем банковского работника! От чистого сердца желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.

***

Банк – место, где сбываются мечты.
Он выдает кредиты и "наличку".
Сидят там люди небывалой красоты,
В окошечках, у каждого табличка.
Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,
Пусть нравится тебе твоя работа.
Чтоб выдавая груды денег людям
Всегда ты радовался за кого-то!

***

Поздравляем с Днем банкира! Благополучие Вам, терпение при работе с клиентами и всеобщего уважения! Желаем всегда иметь финансовое состояние и не терять свое внутреннее богатство!

С Днем банкира: картинки на украинском языке

День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
День банкира: приветствие / © ТСН.ua
День банкира: приветствие / Фото: ТСН.ua
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