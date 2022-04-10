Поздравления с Днем братьев и сестер 2022 года: картинки, открытки, проза, стихи и смс

Поздравления с Днем братьев и сестер 2022 года: картинки, открытки, проза, стихи и смс

10 апреля – День братьев и сестер. Это прекрасное семейное событие, которое, хотя и довольно молодое, помогает укрепить родственные связи и создать теплую атмосферу в семье. ТСН.ua предлагает вам красивые поздравления с Днем братьев и сестер, картинки на украинском языке.

Медленно День братьев и сестер (National Siblings Day) приобретает популярность во всем мире. В этот день братья и сестры поздравляют друг друга, дарят подарки, устраивают семейные обеды.

Появилось это событие 1995 года в США. История праздника грустная: жительница Нью-Йорка Клаудия Эварта в раннем возрасте потеряла своих брата и сестру. Уже в зрелом возрасте женщина поняла, сколь важную роль играют сестры и братья в жизни каждого человека. Поэтому решила подать идею события для чествования их памяти. Дату 10 апреля выбрали не случайно: именно в этот день родилась сестра Клаудии – Лизетт.

Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе

С Днем братьев и сестер в прозе / pixabay.com

С днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.

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Хочу поздравить с таким необычным праздником – День братьев и сестер! И пожелаю, чтобы наши братья и сестры были настоящими, а не формальными, близкими и родными людьми!

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С Днем братьев и сестер! Желаю крепкой связи с родным человеком, искренней поддержки и понимания родной души! Пусть родная кровь всегда будет твоей опорой, источником твоего хорошего настроения. Желаю здоровья, успехов и счастья тебе и твоему дорогому человеку, который называется сестричкой (братом).

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Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, общих успехов и искренней гордости за победы друг друга.

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Нет ничего крепче родственных связей. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, общих успехов и искренней гордости за победы друг друга.

***

Поздравляю с Днем брата и сестры! Желаю всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаю вам делить судьбу пополам и не узнать обман в отношениях! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства и без всякой причины. Покоряйте вместе вершины успеха!

***

Поздравляю с Днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!

***

Поздравляем от души с прекрасным праздником, Днем братьев и сестер! Сестры и братья – это не просто наши родные люди, это наша опора и поддержка в трудную минуту, наши самые верные и преданные друзья, наша связь с миром детства и родительским домом. Чаще встречайтесь с родными, берегите друг друга, будьте здоровы и счастливы.

***

С днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.

***

Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, теплых семейных отношений, терпимости и взаимопонимания. Берегите друг друга!

С Днем братьев и сестер: стихи

С Днем братьев и сестер: стихи

Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтобы между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбы спасибо

За то, что ты живешь в этом мире.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

***

Если есть сестра или брат,

Невыразимо ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит у счастья, в горе.

Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестричек!

***

Без братиков и сестричек

Жизнь была бы очень скучной,

Только они из самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы сохранены Богом,

Наши братья и сестренки!

***

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплые отношения,

Радостных мгновений.

Жить без ссор пытайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не изменяйте.

***

С днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в узде узы

Особые желаю.

Реже нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпение и добра.

***

Братик, поздравляю искренне

И крепко обнимаю!

Добра тебе, любви, мира

И радости желаю.

Добро, что ты даруешь людям,

Пусть вернется тебе стократ,

Всегда удача рядом будет,

Знай, ты – лучший брат!

***

С праздником, дорогая сестричка!

Пусть в душе твоей всегда цветет весна.

Жизнь твоя пусть, как фиалка, цветет.

Пусть люди встречаются радушные.

Здоровая будь, красива и желанна,

Как настоящая леди и прекрасная панна.

Пусть улыбаются всегда твои уста,

И проживешь ты, родная, до ста!

***

Жизненной тебе удачи,

Чтобы ты только хорошо видел,

И только добрые известия слышал

И обо мне не забыл!

С праздником тебя, брат!

***

Дорогая моя сестричка,

Привет шлю тебе,

Чтобы улыбнулось твое личико,

И места не было печали!

Будь всегда так же красива,

Милая, солнечная и сообразительная,

Горя и печали ты не знай,

С радостью жизнь принимай!

***

У кого есть братья, сестры,

Поздравляю от души!

Пусть раздаются сегодня тосты –

К родным с любовью поспешим!

Желаем вам и света, и тепла,

Добра и радости, и счастья,

Чтобы жизнь безоблачно текла,

Были отношения, как в сказке!

С Днем братьев и сестер: смс-поздравления

С днем сестер и братьев тебя

Я хочу сегодня поздравить.

И пусть счастье, любовь и радость

Будут в твоей жизни править!

***

С днем брата и сестры,

Пусть крепки будут узы,

Их в сердце сохрани –

Светлее станет жизнь!

С днем брата и сестры!

***

Братьев и сестер цените,

Ведь они – ваше ценное сокровище!

Им любовь свою извините,

Какая дороже всех вознаграждений!

***

У кого есть сестры и братья,

Поздравляю от души!

***

День братьев и сестер сегодня,

С чем тебя сердечно поздравляю,

Беречь ту нить, что между нами,

Всегда я желаю.

С днем братьев и сестер: картинки на украинском

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер

Поздравления с Днем братьев и сестер