Поздравления с Днем братьев и сестер 2022 года: картинки, открытки, проза, стихи и смс

10 апреля – День братьев и сестер. Это прекрасное семейное событие, которое, хотя и довольно молодое, помогает укрепить родственные связи и создать теплую атмосферу в семье. ТСН.ua предлагает вам красивые поздравления с Днем братьев и сестер, картинки на украинском языке.
Медленно День братьев и сестер (National Siblings Day) приобретает популярность во всем мире. В этот день братья и сестры поздравляют друг друга, дарят подарки, устраивают семейные обеды.
Появилось это событие 1995 года в США. История праздника грустная: жительница Нью-Йорка Клаудия Эварта в раннем возрасте потеряла своих брата и сестру. Уже в зрелом возрасте женщина поняла, сколь важную роль играют сестры и братья в жизни каждого человека. Поэтому решила подать идею события для чествования их памяти. Дату 10 апреля выбрали не случайно: именно в этот день родилась сестра Клаудии – Лизетт.
Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе
С днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.
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Хочу поздравить с таким необычным праздником – День братьев и сестер! И пожелаю, чтобы наши братья и сестры были настоящими, а не формальными, близкими и родными людьми!
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С Днем братьев и сестер! Желаю крепкой связи с родным человеком, искренней поддержки и понимания родной души! Пусть родная кровь всегда будет твоей опорой, источником твоего хорошего настроения. Желаю здоровья, успехов и счастья тебе и твоему дорогому человеку, который называется сестричкой (братом).
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Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, общих успехов и искренней гордости за победы друг друга.
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Нет ничего крепче родственных связей. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, общих успехов и искренней гордости за победы друг друга.
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Поздравляю с Днем брата и сестры! Желаю всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаю вам делить судьбу пополам и не узнать обман в отношениях! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства и без всякой причины. Покоряйте вместе вершины успеха!
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Поздравляю с Днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!
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Поздравляем от души с прекрасным праздником, Днем братьев и сестер! Сестры и братья – это не просто наши родные люди, это наша опора и поддержка в трудную минуту, наши самые верные и преданные друзья, наша связь с миром детства и родительским домом. Чаще встречайтесь с родными, берегите друг друга, будьте здоровы и счастливы.
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С днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.
***
Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, теплых семейных отношений, терпимости и взаимопонимания. Берегите друг друга!
С Днем братьев и сестер: стихи
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтобы между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбы спасибо
За то, что ты живешь в этом мире.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
Если есть сестра или брат,
Невыразимо ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит у счастья, в горе.
Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестричек!
***
Без братиков и сестричек
Жизнь была бы очень скучной,
Только они из самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы сохранены Богом,
Наши братья и сестренки!
***
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплые отношения,
Радостных мгновений.
Жить без ссор пытайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не изменяйте.
***
С днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в узде узы
Особые желаю.
Реже нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпение и добра.
***
Братик, поздравляю искренне
И крепко обнимаю!
Добра тебе, любви, мира
И радости желаю.
Добро, что ты даруешь людям,
Пусть вернется тебе стократ,
Всегда удача рядом будет,
Знай, ты – лучший брат!
***
С праздником, дорогая сестричка!
Пусть в душе твоей всегда цветет весна.
Жизнь твоя пусть, как фиалка, цветет.
Пусть люди встречаются радушные.
Здоровая будь, красива и желанна,
Как настоящая леди и прекрасная панна.
Пусть улыбаются всегда твои уста,
И проживешь ты, родная, до ста!
***
Жизненной тебе удачи,
Чтобы ты только хорошо видел,
И только добрые известия слышал
И обо мне не забыл!
С праздником тебя, брат!
***
Дорогая моя сестричка,
Привет шлю тебе,
Чтобы улыбнулось твое личико,
И места не было печали!
Будь всегда так же красива,
Милая, солнечная и сообразительная,
Горя и печали ты не знай,
С радостью жизнь принимай!
***
У кого есть братья, сестры,
Поздравляю от души!
Пусть раздаются сегодня тосты –
К родным с любовью поспешим!
Желаем вам и света, и тепла,
Добра и радости, и счастья,
Чтобы жизнь безоблачно текла,
Были отношения, как в сказке!
С Днем братьев и сестер: смс-поздравления
С днем сестер и братьев тебя
Я хочу сегодня поздравить.
И пусть счастье, любовь и радость
Будут в твоей жизни править!
***
С днем брата и сестры,
Пусть крепки будут узы,
Их в сердце сохрани –
Светлее станет жизнь!
С днем брата и сестры!
***
Братьев и сестер цените,
Ведь они – ваше ценное сокровище!
Им любовь свою извините,
Какая дороже всех вознаграждений!
***
У кого есть сестры и братья,
Поздравляю от души!
***
День братьев и сестер сегодня,
С чем тебя сердечно поздравляю,
Беречь ту нить, что между нами,
Всегда я желаю.