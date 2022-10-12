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Поздравления с Днем экономиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи

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Поздравления с Днем экономиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Поздравления с Днем экономиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи / Фото: Pexels

12 октября – Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и знакомых с их профессиональным праздником. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем экономиста.

День экономиста 2022: поздравления в прозе и стихах

Пусть вам всегда в делах везёт,
Пусть повышается доход,
Не поджимают планов сроки,
Финансы к вам плывут потоком!

***

Желаю наиболее достоверных отчетов, подробной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа доставляет радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе — спокойствие и умиротворение!

***

Экономист, экономист,
Сегодня облик твой лучист,
Сегодня праздник у тебя,
Тебя поздравит вся страна.
И пожелает процветать,
Ошибок в счете избегать.
Доход иметь, иметь уют,
И точно знать, что где-то ждут.
Почаще в жизни улыбаться,
И своей жизнью наслаждаться.

***

Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.

***

В чудесный День экономиста
Желаю процветания в труде,
Сойдутся пусть все цифры чисто,
И не случится недостач нигде!

Пусть настроенье будет только в плюсе,
А беды все умножатся на ноль,
И сможешь ты беспечно и искусно
К любви и счастью подобрать пароль!

С Днем экономиста: картинки на украинском языке

С Днем экономиста: картинки / © ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / © ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / © ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / © ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / © ТСН.ua
С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua

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