Поздравления с Днем экономиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи

12 октября – Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и знакомых с их профессиональным праздником. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем экономиста.

День экономиста 2022: поздравления в прозе и стихах

Пусть вам всегда в делах везёт,

Пусть повышается доход,

Не поджимают планов сроки,

Финансы к вам плывут потоком!

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Желаю наиболее достоверных отчетов, подробной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа доставляет радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе — спокойствие и умиротворение!

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Экономист, экономист,

Сегодня облик твой лучист,

Сегодня праздник у тебя,

Тебя поздравит вся страна.

И пожелает процветать,

Ошибок в счете избегать.

Доход иметь, иметь уют,

И точно знать, что где-то ждут.

Почаще в жизни улыбаться,

И своей жизнью наслаждаться.

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Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.

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В чудесный День экономиста

Желаю процветания в труде,

Сойдутся пусть все цифры чисто,

И не случится недостач нигде!



Пусть настроенье будет только в плюсе,

А беды все умножатся на ноль,

И сможешь ты беспечно и искусно

К любви и счастью подобрать пароль!

С Днем экономиста: картинки на украинском языке

С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем экономиста: картинки / Фото: ТСН.ua