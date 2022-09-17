Поздравления с Днем фармацевта 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Каждый год в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этот день принято приветствовать работников фармацевтических предприятий, технологов и провизоров. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем фармацевта: картинки, проза и стихи.
С Днем фармацевта: приветствие в прозе
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем фармацевтического работника. Прежде всего, хочу поблагодарить за самоотверженный труд многочисленной армии фармацевтов. Желаю всем, кто трудится в фармацевтической промышленности, работникам аптечной сети, научным работникам, управленцам, преподавателям и студентам, вашим семьям новых достижений, осуществлению всех замыслов, крепкого здоровья. Пусть ваш плодотворный труд приобретает новый смысл, обогащается опытом и доставляет удовольствие от исполненного долга перед людьми, которые так ждут вашей помощи. С праздником!
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Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, тепла и любви, семейного согласия и благополучия. Пусть каждый день дарит вам творческое вдохновение, стабильность в фармацевтической деятельности, успешное решение проблем! Пусть судьба всегда улыбается вам, а люди дарят искренние слова благодарности за вашу внимательность и профессионализм!
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Искренне поздравляю вас с Днем фармацевтического работника! Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению идеалам добра и человечности, неисчерпаемости сил и рвения, творческого воодушевления в вашем важном труде. Пусть счастьем и любовью наполняется каждый день вашей жизни, а труд на благо людей доставляет удовольствие и радость. Новых идей и побед, надежных партнеров и верных друзей, процветания, удачи и благополучия вам и вашим семьям!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника! Ваш труд требует много опыта и знаний, любви к людям и сострадания, он очень важен и почетен. В этот торжественный день хочу пожелать вам и вашим родным крепкого здоровья, профессиональных достижений, благополучия, счастья, любви и осуществления самых смелых мечтаний.
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Приветствую вас с днем фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться из любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов.
Поздравления с Днем фармацевта в стихах
Вы про лекарства знаете так много,
Готовы всем, всегда, во всем помочь,
Относитесь к работе очень строго,
Завидя вас, болезнь уходит прочь!
Так разрешите вас сейчас поздравить,
Успехов и добра всем пожелать,
За труд животворящий вас прославить,
Цветы преподнести и всех обнять!
Пусть молодость вовек не покидает,
И красота не вянет, а цветет,
А сердце никогда не остывает,
Любовь придет и вечно в нем живет!
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С Днём фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберёте без труда.
Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!
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За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
***
Фармацевт порою нам как врач,
Выслушает и поможет горю,
И леченье верное назначит,
Медицины знает он теорию.
И спешат в аптеку все больные,
И совета фармацевта ждут,
И таблетки даст он основные, —
Ценим все мы их отличный труд.
***
Фармацевтов поздравляем,
Счастья искренне желаем,
И любви, и вдохновенья,
И вселенского везенья!
Пусть лекарства покупают,
Этим вас обогащают,
Вы здоровье всем даете,
Очень правильно живете!
Пусть семь будет крепка,
Жизнь приятна и легка!
В этот праздничный денек,
Наш сердечный поздравок!