Поздравления с Днем фармацевта 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Каждый год в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В этот день принято приветствовать работников фармацевтических предприятий, технологов и провизоров. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем фармацевта: картинки, проза и стихи.

С Днем фармацевта: приветствие в прозе

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем фармацевтического работника. Прежде всего, хочу поблагодарить за самоотверженный труд многочисленной армии фармацевтов. Желаю всем, кто трудится в фармацевтической промышленности, работникам аптечной сети, научным работникам, управленцам, преподавателям и студентам, вашим семьям новых достижений, осуществлению всех замыслов, крепкого здоровья. Пусть ваш плодотворный труд приобретает новый смысл, обогащается опытом и доставляет удовольствие от исполненного долга перед людьми, которые так ждут вашей помощи. С праздником!

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Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, тепла и любви, семейного согласия и благополучия. Пусть каждый день дарит вам творческое вдохновение, стабильность в фармацевтической деятельности, успешное решение проблем! Пусть судьба всегда улыбается вам, а люди дарят искренние слова благодарности за вашу внимательность и профессионализм!

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Искренне поздравляю вас с Днем фармацевтического работника! Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению идеалам добра и человечности, неисчерпаемости сил и рвения, творческого воодушевления в вашем важном труде. Пусть счастьем и любовью наполняется каждый день вашей жизни, а труд на благо людей доставляет удовольствие и радость. Новых идей и побед, надежных партнеров и верных друзей, процветания, удачи и благополучия вам и вашим семьям!

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Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем фармацевтического работника! Ваш труд требует много опыта и знаний, любви к людям и сострадания, он очень важен и почетен. В этот торжественный день хочу пожелать вам и вашим родным крепкого здоровья, профессиональных достижений, благополучия, счастья, любви и осуществления самых смелых мечтаний.

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Приветствую вас с днем ​​фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться из любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов.

Поздравления с Днем фармацевта в стихах

Вы про лекарства знаете так много,

Готовы всем, всегда, во всем помочь,

Относитесь к работе очень строго,

Завидя вас, болезнь уходит прочь!



Так разрешите вас сейчас поздравить,

Успехов и добра всем пожелать,

За труд животворящий вас прославить,

Цветы преподнести и всех обнять!



Пусть молодость вовек не покидает,

И красота не вянет, а цветет,

А сердце никогда не остывает,

Любовь придет и вечно в нем живет!

***

С Днём фармацевта Украины!

Без вас больные никуда.

Лекарства или витамины

Вы подберёте без труда.



Так пусть для радости причины

Вас настигают в каждом дне,

И все карьерные вершины

Вам покорятся без проблем!

***

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!



Неизменно, улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!

***

Фармацевт порою нам как врач,

Выслушает и поможет горю,

И леченье верное назначит,

Медицины знает он теорию.



И спешат в аптеку все больные,

И совета фармацевта ждут,

И таблетки даст он основные, —

Ценим все мы их отличный труд.

***

Фармацевтов поздравляем,

Счастья искренне желаем,

И любви, и вдохновенья,

И вселенского везенья!



Пусть лекарства покупают,

Этим вас обогащают,

Вы здоровье всем даете,

Очень правильно живете!



Пусть семь будет крепка,

Жизнь приятна и легка!

В этот праздничный денек,

Наш сердечный поздравок!

Картинки с Днем фармацевта на украинском языке

Картинка с Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка с Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка с Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка с Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua