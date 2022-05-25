Поздравления с Днем филолога 2022 года: картинки на украинском, проза, стихи

В Украине и ряде других стран 25 мая ежегодно – День филолога. Событие касается всех специалистов для кого филология – призвание и профессия, а именно литературу-разнообразие, преподавателей, корректоров и просто тех, кто ценит литературу. ТСН.ua подобрал поздравления с Днем филолога и картинки на украинском.
Поздравления с Днем филолога в прозе
Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижали Завета. Оказалось, что заповедь была всего одна: "Не" с глаголами пишется раздельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т.д.". Итак, сначала было слово. Поздравляю языковедов с праздником!
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С днем филолога! Пусть ваши пера никогда не усыхают, пусть вам легко наслаждаются меткие слова, а ваши тексты пусть всегда раздаются, как песня!
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Желаю Вам удачи и здоровья, радости и счастья! Ваша работа и Ваши усилия открывают для нас новые горизонты, обогащают и придают особую яркость всей нашей общественной жизни! С Днем филолога!
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Филолог поздравляю с профессиональным праздником. Пусть тебе встречается поменьше ошибок, а близкие радуют благозвучием своего языка. Удачи и свершений!
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Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словами жить не статически, быть не просто набором букв, но волшебным шифром за которым скрыты тысячи значений... с Днем филолога! Пусть умножаются ваши профессиональные знания и личное счастье!
С Днем филолога: стихи
Желаю мира и успеха,
В работе – радостных забот.
Ибо ты – филолог. А в этом деле
Жить невозможно без хлопот.
Да будет все легко и просто,
Удача царствует в делах,
Жить – минимум до девяноста,
Творить – с улыбкой на устах!
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Сегодня не привычный день,
Ведь это — день филолога!
Желаем больше счастья всем,
Чтоб были вечно молоды.
Но не так важны пожеланья,
Как вдохновение в делах.
Чтоб исполнялись желанья,
Нужно поверить на словах!
***
Путь филолога не легкий,
Слово — ведь не воробей,
Изучать его так долго
Нужно дольше всех людей!
Пожелаем вам терпенья.
Все глаголы применять
Только в правильном значении
Существительные знать.
***
Пусть ваше любимое дело
Приносит вам только успех,
И все начинания смело
Находят дорогу наверх.
Плутать в языках и глаголах —
На это терпение надо;
Желаю его вам, филолог,
И много удачи в награду!
***
С днем филолога вас, слова специалисты,
Пусть запас словарный век не иссякает,
Ваша речь пусть пламенем искрится,
Опыт ваш, с годами укрепляя.
Вы — педагоги, переводчики, поэты.
Пускай талант ваш радует людей.
Примите вы, еще раз, поздравленья эти.
Души полета вам и творческих идей.