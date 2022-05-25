Поздравления с Днем филолога 2022 года: картинки на украинском, проза, стихи

В Украине и ряде других стран 25 мая ежегодно – День филолога. Событие касается всех специалистов для кого филология – призвание и профессия, а именно литературу-разнообразие, преподавателей, корректоров и просто тех, кто ценит литературу. ТСН.ua подобрал поздравления с Днем филолога и картинки на украинском.

Поздравления с Днем филолога в прозе

Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижали Завета. Оказалось, что заповедь была всего одна: "Не" с глаголами пишется раздельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т.д.". Итак, сначала было слово. Поздравляю языковедов с праздником!

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С днем филолога! Пусть ваши пера никогда не усыхают, пусть вам легко наслаждаются меткие слова, а ваши тексты пусть всегда раздаются, как песня!

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Желаю Вам удачи и здоровья, радости и счастья! Ваша работа и Ваши усилия открывают для нас новые горизонты, обогащают и придают особую яркость всей нашей общественной жизни! С Днем филолога!

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Филолог поздравляю с профессиональным праздником. Пусть тебе встречается поменьше ошибок, а близкие радуют благозвучием своего языка. Удачи и свершений!

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Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словами жить не статически, быть не просто набором букв, но волшебным шифром за которым скрыты тысячи значений... с Днем филолога! Пусть умножаются ваши профессиональные знания и личное счастье!

С Днем филолога: стихи

С Днем филолога: стихи / Фото: Pexels

Желаю мира и успеха,

В работе – радостных забот.

Ибо ты – филолог. А в этом деле

Жить невозможно без хлопот.

Да будет все легко и просто,

Удача царствует в делах,

Жить – минимум до девяноста,

Творить – с улыбкой на устах!

***

Сегодня не привычный день,

Ведь это — день филолога!

Желаем больше счастья всем,

Чтоб были вечно молоды.



Но не так важны пожеланья,

Как вдохновение в делах.

Чтоб исполнялись желанья,

Нужно поверить на словах!

***

Путь филолога не легкий,

Слово — ведь не воробей,

Изучать его так долго

Нужно дольше всех людей!



Пожелаем вам терпенья.

Все глаголы применять

Только в правильном значении

Существительные знать.

***

Пусть ваше любимое дело

Приносит вам только успех,

И все начинания смело

Находят дорогу наверх.



Плутать в языках и глаголах —

На это терпение надо;

Желаю его вам, филолог,

И много удачи в награду!

***

С днем филолога вас, слова специалисты,

Пусть запас словарный век не иссякает,

Ваша речь пусть пламенем искрится,

Опыт ваш, с годами укрепляя.



Вы — педагоги, переводчики, поэты.

Пускай талант ваш радует людей.

Примите вы, еще раз, поздравленья эти.

Души полета вам и творческих идей.

С Днем филолога: картинки на украинском языке

С Днем филолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем филолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем филолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем филолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua