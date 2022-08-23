Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2022: картинки на украинском, проза, стихи

23 августа – День Государственного Флага Украины. Это важный праздник для всех украинцев. Сегодня, как никогда, важно подарить своим знакомым и близким теплые поздравления с Днем Государственного Флага Украины. ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском языке и поздравления в прозе и стихах.

Завтра, 24 августа, украинцы будут праздновать 31-ю годовщину независимости Украины. А сегодня еще один важный праздник – День Государственного Флага Украины.

Официально этот праздник был введен приказом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году. Документ был дополнен следующим президентом Виктором Ющенко, основавшим традицию поднимать сине-желтый флаг во время всех государственных праздников.

Поздравления с Днем Государственного Флага Украины: стихи и проза

Это флаг – свободной страны,

Это флаг – города и села,

Это знамя моей Родины,

И в нем вечности добра.

Он развевается, как синее небо,

Безоблачный – символ добра,

А желтый – золотые колосья,

Отражение веры и тепла.

И он, возвеличится над нами,

Показывая верный путь,

Голубым и желтым цветами,

На небе и своих полях.

***

Государственный флаг Украины –

Это флаг из двух продольных полос.

Он символ свободного человека,

В нем украинский дух!

В синем – небо Родины,

Его бескрайность и голубизна,

И выше него, Украина,

Пусть песня нации улетает!

В желтом цвете – колосья,

Богатство нашей земли.

Чтобы в изобилии всем жилось,

И в людном городе, и в деревне.

Пусть он нас всегда объединяет,

Его с гордостью несут.

А мир, увидев, узнает:

Под знаменем Украинцы идут!

***

От всего сердца поздравляю Вас с выдающимся праздником — Днем Государственного Флага Украины! Украинский народ сделал свой исторический выбор – быть Украине независимым и суверенным государством! Сегодня наша страна, весь украинский народ проходит через тяжелое испытание: оккупацию врагом, который хочет забрать самое главное – нашу свободу и свободу. Преодолевая трудности, отстаивая независимость и неприкосновенность территорий, мы понимаем, что главная ценность и цель избранного нами пути – это мирное небо, счастливые семьи и светлое будущее.

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Сегодня мы чествуем один из главных национальных символов Украины – Государственный Флаг, являющийся олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный Гимн и развевается Государственный Флаг. Давайте чтим то, что нас объединяет! С Днем Государственного Флага, Украина!

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Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!

С Днем Государственного Флага Украины: картинки

Картинки с Днем Государственного Флага Украины / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем Государственного Флага Украины / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем Государственного Флага Украины / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем Государственного Флага Украины / Фото: ТСН.ua