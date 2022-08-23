Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2022: картинки на украинском, проза, стихи

23 августа – День Государственного Флага Украины. Это важный праздник для всех украинцев. Сегодня, как никогда, важно подарить своим знакомым и близким теплые поздравления с Днем Государственного Флага Украины. ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском языке и поздравления в прозе и стихах.
Завтра, 24 августа, украинцы будут праздновать 31-ю годовщину независимости Украины. А сегодня еще один важный праздник – День Государственного Флага Украины.
Официально этот праздник был введен приказом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году. Документ был дополнен следующим президентом Виктором Ющенко, основавшим традицию поднимать сине-желтый флаг во время всех государственных праздников.
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины: стихи и проза
Это флаг – свободной страны,
Это флаг – города и села,
Это знамя моей Родины,
И в нем вечности добра.
Он развевается, как синее небо,
Безоблачный – символ добра,
А желтый – золотые колосья,
Отражение веры и тепла.
И он, возвеличится над нами,
Показывая верный путь,
Голубым и желтым цветами,
На небе и своих полях.
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Государственный флаг Украины –
Это флаг из двух продольных полос.
Он символ свободного человека,
В нем украинский дух!
В синем – небо Родины,
Его бескрайность и голубизна,
И выше него, Украина,
Пусть песня нации улетает!
В желтом цвете – колосья,
Богатство нашей земли.
Чтобы в изобилии всем жилось,
И в людном городе, и в деревне.
Пусть он нас всегда объединяет,
Его с гордостью несут.
А мир, увидев, узнает:
Под знаменем Украинцы идут!
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От всего сердца поздравляю Вас с выдающимся праздником — Днем Государственного Флага Украины! Украинский народ сделал свой исторический выбор – быть Украине независимым и суверенным государством! Сегодня наша страна, весь украинский народ проходит через тяжелое испытание: оккупацию врагом, который хочет забрать самое главное – нашу свободу и свободу. Преодолевая трудности, отстаивая независимость и неприкосновенность территорий, мы понимаем, что главная ценность и цель избранного нами пути – это мирное небо, счастливые семьи и светлое будущее.
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Сегодня мы чествуем один из главных национальных символов Украины – Государственный Флаг, являющийся олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный Гимн и развевается Государственный Флаг. Давайте чтим то, что нас объединяет! С Днем Государственного Флага, Украина!
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Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!