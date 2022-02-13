Поздравления с Днем компьютерщика: картинки, открытки, проза, стихи и прикольные смс

14 февраля в мире отмечают День компьютерщика. В этот день 1946 года был создан первый электронный компьютер ENIAC. Если ваши друзья или знакомые работают в сфере информационных технологий (программисты, компьютерные инженеры, системные администраторы, тестировщики, специалисты по управлению базами данных), следует поздравить их с профессиональным праздником. Поэтому ТСН.ua приготовил для вас поздравления с Днем компьютерщика в прозе, стихах, смс, а также прикольных картинках.
Поздравление с Днем компьютерщика: проза
Дорогой наш компьютерный ас, поздравляем тебя с твоим профессиональным праздником! Мы желаем тебе надежной техники, которая никогда не подводит новых технологий, благодаря которым твоя жизнь станет еще интереснее, и, конечно, благодарных пользователей, которым ты помогаешь каждый день!
***
Поздравляю с Днем компьютерщика! Хочу всегда находить общий язык с любыми машинами и быть с ними на "ты". Пусть твоя деятельность будет успешной, а также радует стабильностью и креативными идеями.
***
Вот и настал день компьютерщика! Поздравляю всех мастеров и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системщиков, нужных программ и должной научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Нет – вируса, нет – ошибкам в системе!
***
С Днем компьютерщика поздравляю! Желаю, чтобы твои желания сбывались, а также все получалось. Пусть с любым компьютером ты будешь на "ты", и в один клик сбывались твои мечты.
***
Поздравляю с Днем компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.
***
Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлететь в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
***
Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно совершать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.
***
Вот и пришел день компьютерщика! Поздравляю всех мастеров и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системщиков, запаса витого пара, нужных программ и надлежащей научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Ни вируса, ни ошибки в системе!
***
Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать многое всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет добиваться совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой. И пусть на аватарке всегда будет счастливое лицо, и пусть для нравственного и физического здоровья всегда стоит мощный антивирус.
***
В этот день поздравляю тебя с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваш ум и креатив помогали создавать новые и интересные программные решения. Хочу пожелать, чтобы любая задача тебе была легкой.
Поздравления с Днем компьютерщика: стихи
С днём компьютерщика, мастер,
Поздравленья шлю тебе!
От души желаю счастья
В личной жизни и в труде.
Ты — талант, здесь нету спора,
Но сегодня отдохни,
И глаза от монитора
Ненадолго оторви.
Праздник профессиональный!
Труд твой, честно, не простой,
Но ведь ты же гениальный,
Ты компьютерщик крутой,
И сложнейшие задачи
Ты решаешь лучше всех!
Пусть сопутствует удача,
В жизни ждет тебя успех!
***
Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
«Винду» переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
***
Программы пусть не виснут,
Пусть комп не тормозит,
Мозги пускай не киснут
И вирус не дерзит.
Пусть льет в твое окошко
Поток тепла и света,
Отпустит на немножко
Пусть паутина нэта.
Милы пусть будут люди,
Блестящи все дела,
А зрение пусть будет
Острей, чем у орла.
***
Компьютерщика поздравляем,
По-дружески тебе желаем
Всего, что для тебя полезно:
Чтобы дружил всегда с «железом»,
Чтоб интернет не пропадал,
Чтоб вирус в «комп» не залетал,
Чтоб памяти на все хватало,
Чтоб ничего не зависало,
Успехов, счастья и везений
Тебе, компьютерный наш гений!
***
Без компьютера представить наше время очень сложно,
А уж если откровенно, то это просто невозможно!
День компьютерщика нынче, поздравляем вас ребята,
И пусть будет ваша жизнь, счастьем, радостью богата!
Чтоб работало «железо», как швейцарские часы,
Чтобы не было в работе у вас «черной полосы»!
Еще крепкого здоровья хотим от сердца пожелать,
Чтоб с «огоньком» могли работать и со вкусом отдыхать!
***
Ты починишь как всегда
Наш компьютер без труда!
Вмиг на вызов прилетишь,
Вирусы все удалишь!
А сегодня твой денек,
Отмечать пора, дружок!
Хоть немного отдохни,
Время близким удели.
Пусть все будет лишь отлично
На работе, в жизни личной,
Чтоб клиентов много было,
Чтоб во всем тебе фартило!
***
Всех компьютерщиков славных
Поздравляю в этот день,
В сложных рыться вам программах
Никогда не будет лень.
Гуру байтов и «железа»,
Счастья вам и процветания,
Дарит радость пусть и деньги
Ваше классное призвание.
***
Тебя поздравлю я сейчас,
Ведь ты с компьютером в ладах,
Даже не так: ты просто ас
Во всех компьютерных делах!
Желаю, чтоб твоя карьера
Росла всегда лишь только вверх,
Чтоб развивался в этой сфере,
Чтоб ждал тебя во всем успех!
***
Поздравляю всех, кто с ЭВМ на «ты»,
Оставляем в аське смайлы, не понты.
Задних мыслей чтоб on-linе не допускали.
Да ни сайты, ни компы не зависали.
Раскрутить чтоб сервис на раз-два,
А оптимизация чтоб — вовсе ерунда,
В чатах постинг многотысячный создать,
От админов злобных бан не получать.
Крепких вам сетей и нервов!
Рейтингов всегда лишь первых!
Успехов самых планомерных!
***
День компьютерщика нынче,
Славим наших мастеров,
В бой вступить с железом жестким
Каждый с радостью готов.
Колдуны клавиатуры
И шаманы вы сети,
Вам успехов пожелаем,
Позитив нам всем нести.
Вирус пусть не беспокоит,
Не страшит системный сбой,
Никогда не покидает
Позитивный пусть настрой.
Поздравления с Днем компьютерщика: прикольные смс
Ты компьютерщик от бога —
Знаешь что, когда и как,
Но сегодня хоть немного
Выпей, профи-весельчак!
Веселись до самой зорьки,
О программах позабудь.
Счастья маленькую дольку
Принимай. И снова в путь!
***
С профессиональным праздником! Пусть в работе всегда все удается, легкого и быстрого роста, достижения новых вершин.
***
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы профессиональный путь увенчался успехами, большими достижениями. Пусть всегда будут силы и воодушевление двигаться вперед.
***
Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
«Винду» переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
***
Уважаемое IT сообщество, компьютерщики Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Вы двигаете прогрессом. От вас зависит будущее. Здоровья, успехов и сил!
***
Всех компьютерщиков славных
Поздравляю в этот день,
В сложных рыться вам программах
Никогда не будет лень.
Гуру байтов и «железа»,
Счастья вам и процветания,
Дарит радость пусть и деньги
Ваше классное призвание.
***
Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
***
Ты компьютеров знаток,
Значит, праздник твой сегодня,
Пусть финансовый поток
В твой карман струится плотно!
Дамы пусть покрасивей
С компом помощи попросят,
И в профессии твоей
Каждый день успех приносит!
***
Вас, компьютерщики, нынче
Поздравляю с вашим днем,
Будет пусть всегда комфортно
В мире непростом своем.
Не «висят» пускай машины,
Выдают вам результат,
Никогда не покидает
Пусть запал вас и азарт.
***
Отвлекись, компьютерщик, от своих программ.
Дай налью, компьютерщик, я тебе сто грамм.
Счастье виртуальное подождет,
Здесь жена реальная тебя ждет.
Время мне и детям ты посвяти,
Выходи по праздникам из сети.