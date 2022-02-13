Поздравления с Днем компьютерщика: картинки, открытки, проза, стихи и прикольные смс

14 февраля в мире отмечают День компьютерщика. В этот день 1946 года был создан первый электронный компьютер ENIAC. Если ваши друзья или знакомые работают в сфере информационных технологий (программисты, компьютерные инженеры, системные администраторы, тестировщики, специалисты по управлению базами данных), следует поздравить их с профессиональным праздником. Поэтому ТСН.ua приготовил для вас поздравления с Днем компьютерщика в прозе, стихах, смс, а также прикольных картинках.

Поздравление с Днем компьютерщика: проза

Дорогой наш компьютерный ас, поздравляем тебя с твоим профессиональным праздником! Мы желаем тебе надежной техники, которая никогда не подводит новых технологий, благодаря которым твоя жизнь станет еще интереснее, и, конечно, благодарных пользователей, которым ты помогаешь каждый день!

Поздравления с Днем компьютерщика

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Поздравляю с Днем компьютерщика! Хочу всегда находить общий язык с любыми машинами и быть с ними на "ты". Пусть твоя деятельность будет успешной, а также радует стабильностью и креативными идеями.

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Вот и настал день компьютерщика! Поздравляю всех мастеров и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системщиков, нужных программ и должной научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Нет – вируса, нет – ошибкам в системе!

Поздравления с Днем компьютерщика

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С Днем компьютерщика поздравляю! Желаю, чтобы твои желания сбывались, а также все получалось. Пусть с любым компьютером ты будешь на "ты", и в один клик сбывались твои мечты.

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Поздравляю с Днем компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.

Поздравления с Днем компьютерщика

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Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлететь в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

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Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно совершать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Вот и пришел день компьютерщика! Поздравляю всех мастеров и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системщиков, запаса витого пара, нужных программ и надлежащей научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Ни вируса, ни ошибки в системе!

***

Поздравляю с Днем компьютерщика и хочу пожелать многое всего интересного в компьютерном мире, много счастья, любви и веселья в окружающем мире жизни. Пусть каждый день позволяет добиваться совершенства, успеха и новых прорывов, пусть не будет проблем ни со здоровьем, ни с программами, ни с людьми, ни с техникой. И пусть на аватарке всегда будет счастливое лицо, и пусть для нравственного и физического здоровья всегда стоит мощный антивирус.

Поздравления с Днем компьютерщика

***

В этот день поздравляю тебя с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваш ум и креатив помогали создавать новые и интересные программные решения. Хочу пожелать, чтобы любая задача тебе была легкой.

Поздравления с Днем компьютерщика: стихи

С днём компьютерщика, мастер,

Поздравленья шлю тебе!

От души желаю счастья

В личной жизни и в труде.



Ты — талант, здесь нету спора,

Но сегодня отдохни,

И глаза от монитора

Ненадолго оторви.



Праздник профессиональный!

Труд твой, честно, не простой,

Но ведь ты же гениальный,

Ты компьютерщик крутой,



И сложнейшие задачи

Ты решаешь лучше всех!

Пусть сопутствует удача,

В жизни ждет тебя успех!

***

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

«Винду» переустановит,

Сайт красиво обустроит.



Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Программы пусть не виснут,

Пусть комп не тормозит,

Мозги пускай не киснут

И вирус не дерзит.



Пусть льет в твое окошко

Поток тепла и света,

Отпустит на немножко

Пусть паутина нэта.



Милы пусть будут люди,

Блестящи все дела,

А зрение пусть будет

Острей, чем у орла.

***

Компьютерщика поздравляем,

По-дружески тебе желаем

Всего, что для тебя полезно:

Чтобы дружил всегда с «железом»,

Чтоб интернет не пропадал,

Чтоб вирус в «комп» не залетал,

Чтоб памяти на все хватало,

Чтоб ничего не зависало,

Успехов, счастья и везений

Тебе, компьютерный наш гений!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Без компьютера представить наше время очень сложно,

А уж если откровенно, то это просто невозможно!

День компьютерщика нынче, поздравляем вас ребята,

И пусть будет ваша жизнь, счастьем, радостью богата!



Чтоб работало «железо», как швейцарские часы,

Чтобы не было в работе у вас «черной полосы»!

Еще крепкого здоровья хотим от сердца пожелать,

Чтоб с «огоньком» могли работать и со вкусом отдыхать!

***

Ты починишь как всегда

Наш компьютер без труда!

Вмиг на вызов прилетишь,

Вирусы все удалишь!



А сегодня твой денек,

Отмечать пора, дружок!

Хоть немного отдохни,

Время близким удели.



Пусть все будет лишь отлично

На работе, в жизни личной,

Чтоб клиентов много было,

Чтоб во всем тебе фартило!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Всех компьютерщиков славных

Поздравляю в этот день,

В сложных рыться вам программах

Никогда не будет лень.



Гуру байтов и «железа»,

Счастья вам и процветания,

Дарит радость пусть и деньги

Ваше классное призвание.

***

Тебя поздравлю я сейчас,

Ведь ты с компьютером в ладах,

Даже не так: ты просто ас

Во всех компьютерных делах!



Желаю, чтоб твоя карьера

Росла всегда лишь только вверх,

Чтоб развивался в этой сфере,

Чтоб ждал тебя во всем успех!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Поздравляю всех, кто с ЭВМ на «ты»,

Оставляем в аське смайлы, не понты.

Задних мыслей чтоб on-linе не допускали.

Да ни сайты, ни компы не зависали.

Раскрутить чтоб сервис на раз-два,

А оптимизация чтоб — вовсе ерунда,

В чатах постинг многотысячный создать,

От админов злобных бан не получать.

Крепких вам сетей и нервов!

Рейтингов всегда лишь первых!

Успехов самых планомерных!

***

День компьютерщика нынче,

Славим наших мастеров,

В бой вступить с железом жестким

Каждый с радостью готов.



Колдуны клавиатуры

И шаманы вы сети,

Вам успехов пожелаем,

Позитив нам всем нести.



Вирус пусть не беспокоит,

Не страшит системный сбой,

Никогда не покидает

Позитивный пусть настрой.

Поздравления с Днем компьютерщика: прикольные смс

Ты компьютерщик от бога —

Знаешь что, когда и как,

Но сегодня хоть немного

Выпей, профи-весельчак!



Веселись до самой зорьки,

О программах позабудь.

Счастья маленькую дольку

Принимай. И снова в путь!

***

С профессиональным праздником! Пусть в работе всегда все удается, легкого и быстрого роста, достижения новых вершин.

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы профессиональный путь увенчался успехами, большими достижениями. Пусть всегда будут силы и воодушевление двигаться вперед.

***

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

«Винду» переустановит,

Сайт красиво обустроит.



Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Уважаемое IT сообщество, компьютерщики Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Вы двигаете прогрессом. От вас зависит будущее. Здоровья, успехов и сил!

***

Всех компьютерщиков славных

Поздравляю в этот день,

В сложных рыться вам программах

Никогда не будет лень.



Гуру байтов и «железа»,

Счастья вам и процветания,

Дарит радость пусть и деньги

Ваше классное призвание.

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

***

Ты компьютеров знаток,

Значит, праздник твой сегодня,

Пусть финансовый поток

В твой карман струится плотно!



Дамы пусть покрасивей

С компом помощи попросят,

И в профессии твоей

Каждый день успех приносит!

Поздравления с Днем компьютерщика

***

Вас, компьютерщики, нынче

Поздравляю с вашим днем,

Будет пусть всегда комфортно

В мире непростом своем.



Не «висят» пускай машины,

Выдают вам результат,

Никогда не покидает

Пусть запал вас и азарт.

***

Отвлекись, компьютерщик, от своих программ.

Дай налью, компьютерщик, я тебе сто грамм.

Счастье виртуальное подождет,

Здесь жена реальная тебя ждет.

Время мне и детям ты посвяти,

Выходи по праздникам из сети.