Поздравления с Днем летнего солнцестояния в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

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День летнего солнцестояния: приветствие в прозе и стихах
Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, прекрасных дней, мирного неба и гармонии чувств.
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Ночь самая жаркая и короткая,
Зной душный застыл густо в воздухе,
Правит сегодня лето наполную,
Море шумит бурными волнами,
Пламя костров ярко трепещит,
И под гитару звонкие песни
Слышно повсюду в любви признания —
Летнего день солнцестояния!
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В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулировку мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!
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Сегодня день вершины лета,
Сияет солнце высоко,
Земля его теплом согрета,
Солнцестояние пришло.
Позволь же мне тебя поздравить
С вот этим самым долгим днем,
Мне не забудь пирог оставить,
А вечером еще споем!
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Поздравляем Вас с Днем летнего солнцестояния. Гармонии вам, хорошим жарким летом и прекрасных дней. Пусть у вас все выходит.