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Поздравления с Днем летнего солнцестояния в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
8234
Время на прочтение
1 мин
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Поздравления с Днем летнего солнцестояния в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Поздравления с Днем летнего солнцестояния в 2023 году / Фото: Pexels

Отправляйте яркие и красивые поздравления на день летнего солнцестояния. ТСН.ua подобрал для вас жизнерадостную подборку.

День летнего солнцестояния: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, прекрасных дней, мирного неба и гармонии чувств.

День летнего солнцестояния: картинки / © ТСН.ua
День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ночь самая жаркая и короткая,
Зной душный застыл густо в воздухе,
Правит сегодня лето наполную,
Море шумит бурными волнами,
Пламя костров ярко трепещит,
И под гитару звонкие песни
Слышно повсюду в любви признания —
Летнего день солнцестояния!

День летнего солнцестояния: картинки / © ТСН.ua
День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулировку мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!

День летнего солнцестояния: картинки / © ТСН.ua
День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня день вершины лета,
Сияет солнце высоко,
Земля его теплом согрета,
Солнцестояние пришло.

Позволь же мне тебя поздравить
С вот этим самым долгим днем,
Мне не забудь пирог оставить,
А вечером еще споем!

День летнего солнцестояния: картинки / © ТСН.ua
День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем Вас с Днем летнего солнцестояния. Гармонии вам, хорошим жарким летом и прекрасных дней. Пусть у вас все выходит.

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Дата публикации
Просмотры
8234
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