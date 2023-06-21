Поздравления с Днем летнего солнцестояния в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Отправляйте яркие и красивые поздравления на день летнего солнцестояния. ТСН.ua подобрал для вас жизнерадостную подборку.

День летнего солнцестояния: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, прекрасных дней, мирного неба и гармонии чувств.

День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ночь самая жаркая и короткая,

Зной душный застыл густо в воздухе,

Правит сегодня лето наполную,

Море шумит бурными волнами,

Пламя костров ярко трепещит,

И под гитару звонкие песни

Слышно повсюду в любви признания —

Летнего день солнцестояния!

День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулировку мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!

День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня день вершины лета,

Сияет солнце высоко,

Земля его теплом согрета,

Солнцестояние пришло.



Позволь же мне тебя поздравить

С вот этим самым долгим днем,

Мне не забудь пирог оставить,

А вечером еще споем!

День летнего солнцестояния: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем Вас с Днем летнего солнцестояния. Гармонии вам, хорошим жарким летом и прекрасных дней. Пусть у вас все выходит.