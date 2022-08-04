Поздравления с днем Марии Магдалены: картинки на украинском, проза и стихи

4 августа верующие празднуют день Марии Магдалены. Она была верной последовательницей и ученицей Иисуса Христа. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с днем Марии Магдалены и картинки на украинском языке.

Поздравление с днем Марии Магдалены: своими словами

Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Мария по одной из версий означает "возлюбленная", по второй — "упрямая", по третьей — "горькая". Будь же, Маша, всегда любимой, пусть мужчины дарят тебе свое внимание, заботу и любовь. Будь упрямым, не сдавайся перед трудностями и бедами, упорно преодолевай все проблемы. А горечь в твоей жизни да будет только от крепких напитков, которыми все наполняют бокалы в твой день Ангела и поднимают их за твое счастье.

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Друг не всегда может оказаться рядом, любимый человек не всегда может понять, а вот твоя небесная покровительница от тебя никогда не отступит. Пусть во все мгновения твоей жизни Богородица будет рядом и оберегает от зла и невзгод!

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Мария, поздравляю с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания, моя хорошая: пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит тебе только приятные сюрпризы, а жизнь радует радостью. Счастья тебе, успехов и любви!

***

Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.

С днем Марии Магдалены: стихи к празднику

Воздадим дань памяти святой равноапостольной Марии,

Что верою и преданностью Иисусу Христу весь мир покорила!

Одна и первая увидела Воскресение Бога нашего Христа,

Когда миром пришла Его намастить, поцеловать закрытые уста!

Если тебе в жизни пришла пора испытаний в вере,

Никогда не стесняйся, проси Ее помочь на пределе!

Никогда не оставит Она просьбу без ответа,

И посмотришь, после этого к тебе придет с небесным приветом!

***

С Днем мироносицы Марии Магдалины поздравляем всех,

И православных, и просто людей под ее защитой ждет успех!

Преклони колени, в церкви Марии из Магдалы помолись,

Но к людям всем ты сам с любовью своего сердца отнесись!

Открой всю душу честным, милосердным помыслам, делам,

Спасибо станет раздаваться от людей и тут, и там!

Всегда, вдруг ослабеешь духом к Равноапостольной Марии обратись,

И с любящим сердцем ко всем на Земле отнесись!

***

Сегодня вспоминаем мы события, что были тысячи лет назад,

Но оно в нас живо, как тогда, много лет назад!

Мария Магдалена миром шла помазать Бога Христа,

И первой увидела восшествие Иисуса на небеса!

И если вдруг тяжело у тебя на душе в любой день и час,

Всегда ты за помощью можешь обратиться прямо сейчас!

Никогда твоя просьба не останется без ответа,

Ведь Мария Магдалена милосердна и полна божественного света!

***

Мир всегда славить и помнить будет Марию Магдалену,

Что первая поверила в воскресшего Христа преклонила колено!

Вспомним сегодня Ее благочестивые поступки и дела,

И вознесем мы искренне молитву ей, во всем хвала!

Всегда, во всех делах, мы будем придерживаться любви,

И ее луч божественного света конечно же на нас озари!

Мария из Магдалы станет во всем для нас примером,

И поздравления с днем ее мы отправим первыми!

***

Марию Магдалину равноапостольную сегодня мы все вспоминаем,

Если все будут стремиться к Ее святости, жизнь станет раем!

Вспомним сегодня как много лет назад верила в Иисуса свято,

И стала первой, кто о воскресении Бога Христа узнала!

Она стала близкой очень ко всем нам, людям,

И вера ее в нас всех грешных тоже абсолютна!

В трудную минуту в жизни ты всегда сможешь к ней обратиться,

И не заметишь, как все, что задумываешь уже случится!

Праздник Марии Магдалены: картинки на украинском языке

С днем Марии Магдалены / Фото: ТСН.ua

С днем Марии Магдалены / Фото: ТСН.ua

С днем Марии Магдалены / Фото: ТСН.ua

С днем Марии Магдалены / Фото: ТСН.ua