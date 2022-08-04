Поздравления с днем Марии Магдалены: картинки на украинском, проза и стихи

4 августа верующие празднуют день Марии Магдалены. Она была верной последовательницей и ученицей Иисуса Христа. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с днем Марии Магдалены и картинки на украинском языке.
Поздравление с днем Марии Магдалены: своими словами
Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Мария по одной из версий означает "возлюбленная", по второй — "упрямая", по третьей — "горькая". Будь же, Маша, всегда любимой, пусть мужчины дарят тебе свое внимание, заботу и любовь. Будь упрямым, не сдавайся перед трудностями и бедами, упорно преодолевай все проблемы. А горечь в твоей жизни да будет только от крепких напитков, которыми все наполняют бокалы в твой день Ангела и поднимают их за твое счастье.
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Друг не всегда может оказаться рядом, любимый человек не всегда может понять, а вот твоя небесная покровительница от тебя никогда не отступит. Пусть во все мгновения твоей жизни Богородица будет рядом и оберегает от зла и невзгод!
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Мария, поздравляю с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания, моя хорошая: пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит тебе только приятные сюрпризы, а жизнь радует радостью. Счастья тебе, успехов и любви!
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Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.
С днем Марии Магдалены: стихи к празднику
Воздадим дань памяти святой равноапостольной Марии,
Что верою и преданностью Иисусу Христу весь мир покорила!
Одна и первая увидела Воскресение Бога нашего Христа,
Когда миром пришла Его намастить, поцеловать закрытые уста!
Если тебе в жизни пришла пора испытаний в вере,
Никогда не стесняйся, проси Ее помочь на пределе!
Никогда не оставит Она просьбу без ответа,
И посмотришь, после этого к тебе придет с небесным приветом!
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С Днем мироносицы Марии Магдалины поздравляем всех,
И православных, и просто людей под ее защитой ждет успех!
Преклони колени, в церкви Марии из Магдалы помолись,
Но к людям всем ты сам с любовью своего сердца отнесись!
Открой всю душу честным, милосердным помыслам, делам,
Спасибо станет раздаваться от людей и тут, и там!
Всегда, вдруг ослабеешь духом к Равноапостольной Марии обратись,
И с любящим сердцем ко всем на Земле отнесись!
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Сегодня вспоминаем мы события, что были тысячи лет назад,
Но оно в нас живо, как тогда, много лет назад!
Мария Магдалена миром шла помазать Бога Христа,
И первой увидела восшествие Иисуса на небеса!
И если вдруг тяжело у тебя на душе в любой день и час,
Всегда ты за помощью можешь обратиться прямо сейчас!
Никогда твоя просьба не останется без ответа,
Ведь Мария Магдалена милосердна и полна божественного света!
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Мир всегда славить и помнить будет Марию Магдалену,
Что первая поверила в воскресшего Христа преклонила колено!
Вспомним сегодня Ее благочестивые поступки и дела,
И вознесем мы искренне молитву ей, во всем хвала!
Всегда, во всех делах, мы будем придерживаться любви,
И ее луч божественного света конечно же на нас озари!
Мария из Магдалы станет во всем для нас примером,
И поздравления с днем ее мы отправим первыми!
***
Марию Магдалину равноапостольную сегодня мы все вспоминаем,
Если все будут стремиться к Ее святости, жизнь станет раем!
Вспомним сегодня как много лет назад верила в Иисуса свято,
И стала первой, кто о воскресении Бога Христа узнала!
Она стала близкой очень ко всем нам, людям,
И вера ее в нас всех грешных тоже абсолютна!
В трудную минуту в жизни ты всегда сможешь к ней обратиться,
И не заметишь, как все, что задумываешь уже случится!