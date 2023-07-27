Поздравления с Днем медицинского работника в 2023 году: картинки на украинском, проза, стихи

27 июля — День медицинского работника Украины 2023 года. Стоит поздравить всех, для этого этот праздник профессиональный. А ТСН.ua подготовил для вас поздравления на день медицинского работника и картинки на украинском языке.

День медицинского работника: приветствие в прозе

Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господень – человеческую жизнь! В этом жертвенном, ежедневном служении часто нет права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В тяжелое время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет сверхважную функцию лечения и спасения украинцев: будь то на приеме в поликлинике или в операционной. Пусть же Господь за ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!

День медицинского работника: картинки / Фото: ТСН.ua

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С Днем медика Вас поздравляем,

Здоровья, успеха желаем.

Профессия Ваша совсем непроста,

Пусть в жизни царит Вашей лишь доброта!

День медицинского работника: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем медика от всей души. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгая жизнь одарит Вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в Вашем деле и хорошего настроения.

День медицинского работника: картинки / Фото: ТСН.ua

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День медика праздник важный,

Об этом Вам скажет каждый.

Врачи, доктора, медсестры,

В работе отнюдь не просто.

Здоровыми будьте всегда,

Пусть Вас не коснется беда.

День медицинского работника: картинки / Фото: ТСН.ua

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Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Это люди, которые помогают всем оставаться здоровыми и жизнерадостными. Поэтому в первую очередь хочется пожелать им благодарных и счастливых пациентов, а также удач и благополучия в Вашей работе. С праздником!

День медицинского работника: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вы чью-то жизнь спасаете каждый день.

И вас поздравить с праздником нам не лень.

Желаем профессионального вам роста!

И пускай все в жизни будет радостно и просто!