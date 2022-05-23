Поздравления с Днем морской пехоты Украины 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

23 мая – День морской пехоты Украины. Сегодня как никогда важно поздравить наших защитников и подарить теплые слова и хорошие пожелания. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем морской пехоты и тематические картинки на украинском языке.

Ранее, с 2014 по 2017 год, в Украине существовал День морских пехотинцев, который приходился на 16 ноября. Но в 2018 году указом президента Украины новой датой празднования стало 23 мая. Ее выбрали не случайно. Именно в этот день 1918 гетманом Павлом Скоропадским была сформирована бригада морской пехоты в составе 3 полков.

В современной Украине фундамент для создания морской пехоты был заложен 22 февраля 1992 года. Тогда 880-й Отдельный батальон морской пехоты, дислоцировавшийся в Севастополе и находившийся под командованием майора Виталия Рожманова, присягнул украинскому народу на верность.

Поздравления с Днем морской пехоты Украины

Поздравляю с Днем морской пехоты!

Удачи в выполнении задач.

На суше или на воде, во флоте –

Чтобы не встречалось неудач.

Пусть пусть ведет к победе

На службе, да и в жизни личной.

Пусть нелегкий путь морпеха,

Его пройдет он на "отлично"!

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Поздравляю с Днем морской пехоты Украины. Пусть море волнуется, а ты не волнуйся, пусть пехота прорвется всегда и повсюду, а ты – напролом к своим мечтам и жизненным целям. Желаю крепкого здоровья, огромных сил, неугасающего огня в сердце и невероятного мужества!

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Желаю вам в День морской пехоты

Несогласий и проблем не знать,

Все дела и разные заботы

Всегда успешно, уверенно решать.

Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,

Да будет успешной служба.

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С Днем морской пехоты Украины! Это элита не только Военно-Морских сил, но и в целом Вооруженных сил Украины. Ее лозунг "Верный всегда" означает, что мужественное плечо морского пехотинца надежно обеспечивает мир и спокойствие украинцев, и мы этим гордимся.

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С Днем морской пехоты поздравляю,

Праздник Украина отмечает!

Пусть твое здоровье будет крепким,

Радость жизни пусть теплится.

Пусть бои заканчиваются победой,

Пусть сияет лето на душе.

Исполняются пусть твои мечты,

Лучшего достоин ты.

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Морские пехотинцы – гордость вооруженных сил Украины. Спасибо за ваше мужество, стойкость и отвагу, вы всегда достойно справляетесь со всеми боевыми заданиями. В День морской пехоты желаем вам лёгкой службы, новых побед, мира и добра в семьях.

День морской пехоты Украины: картинки на украинском

Поздравления с Днем морской пехоты / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем морской пехоты / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем морской пехоты / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем морской пехоты / Фото: ТСН.ua