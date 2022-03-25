Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

26 марта 2022 года в Украине – День Национальной гвардии. ТСН.ua собрал для вас подборку искренних и красивых поздравлений, чтобы показать, насколько украинцы уважают своих защитников.
Как самостоятельная силовая структура Национальная гвардия Украины существовала с 1991 по 2000 год. Затем она была расформирована и возрождена в 2014 году после незаконной оккупации Крыма и обострением ситуации на востоке Украины.
Главная задача Нацгвардии Украины – гарантировать общественную безопасность и охрану порядка, защищать права, жизнь, законные интересы и свободы украинцев, государства и общества. Также члены Национальной гвардии участвовали в антитеррористической операции и помогают ВСУ справиться с вторжением России в Украину. В 2015 году Нацгвардия Украины получила свой национальный праздник, назначенный Указом презилента Украины на 26 марта.
Приветствие с Днем Национальной гвардии Украины: в прозе
Приветствую вас, дорогие гвардейцы! Желаю крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!
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От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своем деле и непобедимого мужества в твоем сердце. Пусть с такими героями, как ты, Нацгвардия гарантирует своему государству покой, благополучие и безопасность.
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Искренняя благодарность вам, Национальная гвардия Украины, за вашу нелегкую службу, особенно служащим, кто встречает профессиональный праздник на боевом карауле. Желаю вам всяческих успехов и достижений в почетном деле служения Украине. Желаю всем гвардейцам, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
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С Днем национальной гвардии Украины! Выражаю слова благодарности, выражаю всем, кто сейчас защищает нашу родную землю от российских войск. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память отдавшим дороже военнослужащим — свою жизнь за установление мира и спокойствия на родной земле.
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У воинов Национальной гвардии Украины есть святые слова, убедительно определяющие роль и назначение национального войска – служить украинскому народу. В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников, для которых служение народа – высшая честь, призвание, долг. Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Желаем крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, мира и согласия в каждой семье, сил и неисчерпаемой жизненной энергии для успешного выполнения почетного долга перед Украиной!
Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: стихи
Всю Национальную гвардию сегодня
Поздравляю с уважением.
Я желаю новых звезд,
Взлетел в службе и свершений.
Счастье в жизни и удачи,
Обойдёт пусть опасность.
Радует пусть в каждом деле
Четкость, лаконизм и ясность.
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Желаю нацгвардейцам в их праздник
Отваги, мужества, сил и терпения!
Пусть хорошо служить вам
И будет правильным любое решение!
Пусть здоровье вас не подводит,
Да будет крепким дух боевой,
Пусть удача сама вас находит,
Чтобы все беды прошли в стороне!
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Ты – воин Нацгвардии смелый,
Решительный, сильный, умелый,
Тобой гордится Украина,
Тебе доверяет она!
Сквозь трудности и расстояния
Ты с честью неси это звание,
Более почетной миссии нет,
Удачи тебе и побед!
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С Днем Нацгвардии сегодня
Приветствие принимай,
Это выбор благородный,
И ты в нем не подкачай!
Прояви свою отвагу
И решительное настроение,
И служи стране во благо,
Чтоб гордились все тобой!
***
Тебя я всей душой поздравляю
С Днем Нацгвардии Украины
Отчаянности и мужества желаю,
Все дни да будут радостью полны.
Пусть храбрость духа только укрепится,
В душе не гаснет юношеский пыл,
И в жизни все хорошее случится,
В достатке будет денег и сил!