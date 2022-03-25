Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины в 2022 году

26 марта 2022 года в Украине – День Национальной гвардии. ТСН.ua собрал для вас подборку искренних и красивых поздравлений, чтобы показать, насколько украинцы уважают своих защитников.

Как самостоятельная силовая структура Национальная гвардия Украины существовала с 1991 по 2000 год. Затем она была расформирована и возрождена в 2014 году после незаконной оккупации Крыма и обострением ситуации на востоке Украины.

Главная задача Нацгвардии Украины – гарантировать общественную безопасность и охрану порядка, защищать права, жизнь, законные интересы и свободы украинцев, государства и общества. Также члены Национальной гвардии участвовали в антитеррористической операции и помогают ВСУ справиться с вторжением России в Украину. В 2015 году Нацгвардия Украины получила свой национальный праздник, назначенный Указом презилента Украины на 26 марта.

Приветствие с Днем Национальной гвардии Украины: в прозе

Приветствие с Днем Национальной гвардии Украины: в прозе / ukrmilitary.com

Приветствую вас, дорогие гвардейцы! Желаю крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

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От души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своем деле и непобедимого мужества в твоем сердце. Пусть с такими героями, как ты, Нацгвардия гарантирует своему государству покой, благополучие и безопасность.

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Искренняя благодарность вам, Национальная гвардия Украины, за вашу нелегкую службу, особенно служащим, кто встречает профессиональный праздник на боевом карауле. Желаю вам всяческих успехов и достижений в почетном деле служения Украине. Желаю всем гвардейцам, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

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С Днем национальной гвардии Украины! Выражаю слова благодарности, выражаю всем, кто сейчас защищает нашу родную землю от российских войск. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память отдавшим дороже военнослужащим — свою жизнь за установление мира и спокойствия на родной земле.

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У воинов Национальной гвардии Украины есть святые слова, убедительно определяющие роль и назначение национального войска – служить украинскому народу. В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников, для которых служение народа – высшая честь, призвание, долг. Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Желаем крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, мира и согласия в каждой семье, сил и неисчерпаемой жизненной энергии для успешного выполнения почетного долга перед Украиной!

Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: стихи

Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: стихи / commons.wikimedia.org

Всю Национальную гвардию сегодня

Поздравляю с уважением.

Я желаю новых звезд,

Взлетел в службе и свершений.

Счастье в жизни и удачи,

Обойдёт пусть опасность.

Радует пусть в каждом деле

Четкость, лаконизм и ясность.

***

Желаю нацгвардейцам в их праздник

Отваги, мужества, сил и терпения!

Пусть хорошо служить вам

И будет правильным любое решение!

Пусть здоровье вас не подводит,

Да будет крепким дух боевой,

Пусть удача сама вас находит,

Чтобы все беды прошли в стороне!

***

Ты – воин Нацгвардии смелый,

Решительный, сильный, умелый,

Тобой гордится Украина,

Тебе доверяет она!

Сквозь трудности и расстояния

Ты с честью неси это звание,

Более почетной миссии нет,

Удачи тебе и побед!

***

С Днем Нацгвардии сегодня

Приветствие принимай,

Это выбор благородный,

И ты в нем не подкачай!

Прояви свою отвагу

И решительное настроение,

И служи стране во благо,

Чтоб гордились все тобой!

***

Тебя я всей душой поздравляю

С Днем Нацгвардии Украины

Отчаянности и мужества желаю,

Все дни да будут радостью полны.

Пусть храбрость духа только укрепится,

В душе не гаснет юношеский пыл,

И в жизни все хорошее случится,

В достатке будет денег и сил!

С Днем Национальной гвардии Украины: картинки

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины

Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины