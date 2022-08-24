Поздравления с Днем Независимости Украины 2022: картинки на украинском языке, проза, стихи и смс

День Независимости Украины – особый праздник для каждого украинца. Поэтому следует поздравить всех своих знакомых, друзей и родных с этим важным событием. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем Независимости Украины в стихах и прозе, а еще красивые картинки на украинском языке.
Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах
Свободу й правду в Україні
Завжди вцінуєм як життя.
Можливо рік почався в тіні,
Проте не втратимо чуття:
Знайдемо сили, друзів стрінем,
Завзяття й щирість - живемо!
Бо наша спрага - справедливість,
Ми переможемо! З Днем Незалежності!
***
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!
***
Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати!
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
***
Вітаємо Україну,
І бажаємо в іменини:
Незалежності в усьому,
Мирного неба над головою!
Влади грамотної та мудрої,
Демократії не убогої,
Щоб народ не голодував,
Не скиглив і не нарікав!
Щоб роботи було багато,
Щоб рівні дороги,
Щоб люди багатіли,
В Україні жити хотіли!
З Днем Незалежності!
***
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати.
Поздравление с Днем Независимости Украины: проза
Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Независимости Украины! Пусть ваши тела, дела и личное мнение также будут независимы. И только сердце пусть будет обязательно пленено любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, несгибаемого здоровья и ежедневных улыбок.
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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!
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Да здравствует свободный, свободный народ! Процветание, здоровье, крепкий дух богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!
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Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и преуспевающей жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времен, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю работать во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!
***
Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!
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С праздником! С Днем Независимости Украины! От всего сердца желаем Вам, чтобы Ваша жизнь всегда была яркой и богатой, как цвет нашего Государственного флага: синим и мирным, как небо, и желто-золотистым, как пшеничные поля Украины! Бодрости духа, благополучия и счастья каждой семье. А государственные атрибуты пусть вселяют в сердце каждого украинца гордость и побуждают на новые подвиги ради своей Родины.
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Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, терпение, толерантность, наконец – здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины может улучшить жизнь в своем собственном государстве. То государству, что выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем сознательно мы будем работать сегодня во благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно добиться поставленных целей. Верю – мы ее добьемся!
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Сердечно поздравляю Вас с выдающейся датой в истории нашего молодого государства – Днем Независимости. Желаю вам осуществления всех мечтаний и лучшей жизни в свободной и демократической стране, которой обязательно когда-нибудь станет Украина.
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Примите искренние поздравления с Днем Независимости Украины – самым большим национальным праздником. Желаем вам счастья, добра и согласия, понимания и сплоченности, через которые пролегает путь к новой жизни, к лучшему грядущему.
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С Днем Независимости Украины! Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, уважать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.
С Днем Независимости Украины: короткие смс
Нумо випиймо за те, щоб Україна процвітала,
Щодня країна рідна більше розквітала!
Щоб залишалась вічно молодою,
Вродливою, прекрасною та чарівною!
***
О, Україно! У це чудове свято
Прийми ти привітань багато!
Хай буде у твоїх просторах вічне літо,
А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!
***
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
***
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
***
Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!
***
Зі святом Незалежності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
***
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
Зі святом великим тебе я вітаю!
Бо ж народилася наша країна!
Мира і радості всім нам бажаю,
Щастя й наснаги рідній землі!
***
Хай по обидві сторони вікна
Буде чудовою погода,
Радує душевна весна,
Світить сонце внутрішньої свободи!
З Днем Незалежності!