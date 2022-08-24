Поздравления с Днем Независимости Украины 2022: картинки на украинском языке, проза, стихи и смс

День Независимости Украины – особый праздник для каждого украинца. Поэтому следует поздравить всех своих знакомых, друзей и родных с этим важным событием. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем Независимости Украины в стихах и прозе, а еще красивые картинки на украинском языке.

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

Свободу й правду в Україні

Завжди вцінуєм як життя.

Можливо рік почався в тіні,

Проте не втратимо чуття:

Знайдемо сили, друзів стрінем,

Завзяття й щирість - живемо!

Бо наша спрага - справедливість,

Ми переможемо! З Днем Незалежності!

***

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати!

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Вітаємо Україну,

І бажаємо в іменини:

Незалежності в усьому,

Мирного неба над головою!

Влади грамотної та мудрої,

Демократії не убогої,

Щоб народ не голодував,

Не скиглив і не нарікав!

Щоб роботи було багато,

Щоб рівні дороги,

Щоб люди багатіли,

В Україні жити хотіли!

З Днем Незалежності!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

Поздравление с Днем Независимости Украины: проза

Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Независимости Украины! Пусть ваши тела, дела и личное мнение также будут независимы. И только сердце пусть будет обязательно пленено любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, несгибаемого здоровья и ежедневных улыбок.

***

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

***

Да здравствует свободный, свободный народ! Процветание, здоровье, крепкий дух богатой и щедрой Украине! Пусть семьи Ваши всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

***

Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и преуспевающей жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времен, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю работать во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!

***

Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

***

С праздником! С Днем Независимости Украины! От всего сердца желаем Вам, чтобы Ваша жизнь всегда была яркой и богатой, как цвет нашего Государственного флага: синим и мирным, как небо, и желто-золотистым, как пшеничные поля Украины! Бодрости духа, благополучия и счастья каждой семье. А государственные атрибуты пусть вселяют в сердце каждого украинца гордость и побуждают на новые подвиги ради своей Родины.

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Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, терпение, толерантность, наконец – здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины может улучшить жизнь в своем собственном государстве. То государству, что выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем сознательно мы будем работать сегодня во благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно добиться поставленных целей. Верю – мы ее добьемся!

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Сердечно поздравляю Вас с выдающейся датой в истории нашего молодого государства – Днем Независимости. Желаю вам осуществления всех мечтаний и лучшей жизни в свободной и демократической стране, которой обязательно когда-нибудь станет Украина.

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Примите искренние поздравления с Днем Независимости Украины – самым большим национальным праздником. Желаем вам счастья, добра и согласия, понимания и сплоченности, через которые пролегает путь к новой жизни, к лучшему грядущему.

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С Днем Независимости Украины! Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, уважать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.

С Днем Независимости Украины: короткие смс

Нумо випиймо за те, щоб Україна процвітала,

Щодня країна рідна більше розквітала!

Щоб залишалась вічно молодою,

Вродливою, прекрасною та чарівною!

***

О, Україно! У це чудове свято

Прийми ти привітань багато!

Хай буде у твоїх просторах вічне літо,

А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Зі святом великим тебе я вітаю!

Бо ж народилася наша країна!

Мира і радості всім нам бажаю,

Щастя й наснаги рідній землі!

***

Хай по обидві сторони вікна

Буде чудовою погода,

Радує душевна весна,

Світить сонце внутрішньої свободи!

З Днем Незалежності!

С Днем Независимости: картинки на украинском языке

С Днем Независимости Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем Независимости Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем Независимости Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем Независимости Украины: картинки / Фото: ТСН.ua