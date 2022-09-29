Поздравления с Днем отоларинголога 2022: картинки на украинском, проза и стихи

29 сентября в Украине отмечают День отоларинголога. В народе этих врачей часто называют просто "ЛОР". Это аббревиатура от слова "ларингооторинолог". ТСН.ua подобрал для вас приветствие на день отоларинголога, картинки, стихи и прозу.
День отоларинголога в Украине: традиции и история праздника
Ежегодно 29 сентября отоларингологи в Украине отмечают свой профессиональный праздник. Профессия возникла много столетий тому назад. Еще в трактатах Древней Индии, Египта и Греции можно встретить записи о заболеваниях уха, горла и носа. Эта область медицины долгое время развивалась.
День отоларинголога: поздравления в прозе и стихах
ЛОР всегда необходим,
ЛОР везде незаменим,
Ухо лечит, нос и горло,
Избавляя моментально от боли.
Я Вас всех спешу поздравить,
Всем здоровье пожелать,
А еще зарплат огромных,
На Гаити отдыхать!
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Поздравляем с профессиональным праздником, Днем отоларинголога! Желаем, чтобы ваши пациенты быстро поправлялись. Чтобы ушки, горлышки и носики не чихали, не кашляли и хорошо слышали! Пусть ваша работа доставляет радость, покой и удовольствие. Ваши врачебные труды – бесценны! Обилия вам, здоровья и хорошего настроения!
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День отоларинголога сегодня.
Вас, доктор, сердечно поздравляем!
Любви, терпение, счастье и здоровье
Мы от души вам искренне желаем!
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Поздравляю с Днем отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звенящего и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удается оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весело и счастливо.
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Нос не дышит, боль в ухе,
В горле сто игл,
Значит, срочно требуется врач
Отоларинголог.
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Поздравляю с Днем отоларинголога и пожелаю никогда не портить свое здоровье и помогать оправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучие и успешное саморазвитие!
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Ухо, горло, нос проверит,
Выпишет таблетки,
Любят этого врача
Даже наши детишки.
К вам на прием
Мы идем здоровыми,
Чтобы поздравить вас с днем
Отоларинголог.
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Поздравляю С Днем отоларинголога. Желаю слышать в свой адрес только комплименты и добрые слова, желаю, чтобы никто не наступал на горло, желаю носом чувствовать аромат удачи. Пусть у здорового и опытного врача и пациенты будут здоровы, пусть каждый день дарит тебе надежду, отраду, благо и любовь.