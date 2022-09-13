Поздравления с Днем парикмахера 2022: картинки на украинском, проза и стихи

13 сентября – День парикмахера. Не забудьте поздравить всех тех, кто связан с этой профессией. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем парикмахера, карты на украинском языке, прозу и стихи.
День парикмахера: приветствие своими словами
Поздравляю с Днем парикмахера. Пусть работа доставляет радость, а клиенты остаются счастливыми. Пусть они получают удовольствие от креативных и стильных причесок.
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Мастера ножниц, расчески и краски, поздравляю вас с профессиональным праздником. Вам желаю хороших клиентов, приятной работы и претворения креативных идей в жизнь. Пусть ваша карьера будет удачной.
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С Днем парикмахера поздравляю тебя! Желаю признательных и приятных клиентов, высокого профессионализма, успехов в своей деятельности. Пусть жизнь приносит радость, удачу и любовь.
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В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, работающих в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С днем парикмахера вас, мастера!
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Поздравляю от души с Днем парикмахера! Пусть исполнятся все твои мечты, а карьера радует высокой зарплатой, красивыми идеями и без конца вдохновляют клиенты!
Поздравления с Днем парикмахера: стихи
Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!
Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут.
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!
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Повелитель стрижек модных,
Заклинатель ножниц острых,
И начальник красоты,
Парикмахер — это ты!
Новых творческих стремлений,
С вдохновеньем настроенья,
Состоятельных клиентов
И побольше комплиментов!
***
С Днем парикмахера поздравляем!
Море счастья, добра пожелаем.
Здоровья отменного и терпения,
Признания и уважения!
Самых лучших инструментов,
Всегда радостных клиентов,
День рабочий оптимальный,
И рост доходов регулярный!
Желаем радости и красоты
И пусть сбудутся Ваши мечты!
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Любую покраску, красивую стрижку,
Прическу, не знанную раньше никем,
Не важно кому: даме или мальчишке —
Ты мастерски сделаешь все без проблем!
Желаю тебе благодарных клиентов,
Что не поскупятся за труд твой платить!
А также побольше приятных моментов,
Которые смогут тебя вдохновить!
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Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
С Днем парикмахера: картинки на украинском языке
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