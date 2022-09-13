Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поздравления с Днем парикмахера 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поздравления с Днем парикмахера 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Поздравления с Днем парикмахера 2022: картинки на украинском, проза и стихи / Фото: Pexels

13 сентября – День парикмахера. Не забудьте поздравить всех тех, кто связан с этой профессией. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем парикмахера, карты на украинском языке, прозу и стихи.

День парикмахера: приветствие своими словами

Поздравляю с Днем парикмахера. Пусть работа доставляет радость, а клиенты остаются счастливыми. Пусть они получают удовольствие от креативных и стильных причесок.

***

Мастера ножниц, расчески и краски, поздравляю вас с профессиональным праздником. Вам желаю хороших клиентов, приятной работы и претворения креативных идей в жизнь. Пусть ваша карьера будет удачной.

***

С Днем парикмахера поздравляю тебя! Желаю признательных и приятных клиентов, высокого профессионализма, успехов в своей деятельности. Пусть жизнь приносит радость, удачу и любовь.

***

В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, работающих в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С днем парикмахера вас, мастера!

***

Поздравляю от души с Днем парикмахера! Пусть исполнятся все твои мечты, а карьера радует высокой зарплатой, красивыми идеями и без конца вдохновляют клиенты!

Поздравления с Днем парикмахера: стихи

Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!

Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут.
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!

***

Повелитель стрижек модных,
Заклинатель ножниц острых,
И начальник красоты,
Парикмахер — это ты!

Новых творческих стремлений,
С вдохновеньем настроенья,
Состоятельных клиентов
И побольше комплиментов!

***

С Днем парикмахера поздравляем!
Море счастья, добра пожелаем.
Здоровья отменного и терпения,
Признания и уважения!
Самых лучших инструментов,
Всегда радостных клиентов,
День рабочий оптимальный,
И рост доходов регулярный!
Желаем радости и красоты
И пусть сбудутся Ваши мечты!

***

Любую покраску, красивую стрижку,
Прическу, не знанную раньше никем,
Не важно кому: даме или мальчишке —
Ты мастерски сделаешь все без проблем!

Желаю тебе благодарных клиентов,
Что не поскупятся за труд твой платить!
А также побольше приятных моментов,
Которые смогут тебя вдохновить!

***

Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.

С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!

С Днем парикмахера: картинки на украинском языке

С Днем парикмахера: картинки / © ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / © ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / © ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / © ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / © ТСН.ua
С Днем парикмахера: картинки / Фото: ТСН.ua

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация