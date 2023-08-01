Поздравления с Днем подруги в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи и смс

1 августа – неофициальный праздник День подруги. Это еще один отличный повод подарить близкому человеку теплые слова. Если вы не знаете, как подобрать поздравления с Днем подруги, ТСН.ua создал вам эту замечательную подборку.
Подруга – тот человек, который всегда придет на помощь в затруднительной ситуации, поддержит и выручит. Трудно вообразить свою жизнь без близкой подруги. День подруги, который отмечается 1 августа, был введен в США. Постепенно он распространился по всему миру. В последние годы этот день популярен и в Украине.
Поздравления с Днем подруги своими словами и в стихах
Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!
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Ты мудрые слова находишь,
Поддерживаешь меня всегда,
Без слов как будто понимаешь,
Ведь ты подруженька моя!
С тобой я говорю о многом,
О многом я с тобой молчу,
С днем дружбы, дорогая,
Тебя поздравить я хочу!
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Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!
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Как же всё-таки прекрасно,
Что с тобою мы дружны,
Дней желаю самых ясных,
В настроении — весны!
Чтобы ты, моя подружка,
Не грустила никогда,
И из будней ярких, лучших
Твои строились года!
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Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.
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Наша дружба давняя —
Просто ценный клад.
Ты — подружка славная,
Лучше всех девчат!
Богом будь хранимой,
Счастливо живи.
Будь неотразимой
И всегда люби!
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С Днем подруги тебя, моя дорогая! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У Спящей Красавицы были феи, а твоей феей да будет благосклонна судьба. Желаю, чтобы она радовала тебя приятными подарками и внезапными сюрпризами. Желаю тебе крепкого здоровья и сил. Везение, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнение заветных желаний. Надежных друзей и семейного счастья. А сегодня раздели этот светлый праздник с нами, твоими подругами.
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Поздравляю с днём подруги, подружка!
Пусть тебе непременно везёт,
Жизнь завалит желанным и нужным,
Ждёт тебя процветание весь год.
Пусть судьба процветание подарит,
Хватит счастья, удачи с лихвой,
Для любых исполнения желаний,
Для победы в задаче любой!
***
Милая моя подружка, я хочу, чтобы ты была всегда счастлива, успешна и любима, чтобы радостно делилась со мной своими достижениями и приятными жизненными событиями, и никогда не плакала мне "в жилетку". С днем подруги!