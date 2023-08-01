Поздравления с Днем подруги в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи и смс

1 августа – неофициальный праздник День подруги. Это еще один отличный повод подарить близкому человеку теплые слова. Если вы не знаете, как подобрать поздравления с Днем подруги, ТСН.ua создал вам эту замечательную подборку.

Подруга – тот человек, который всегда придет на помощь в затруднительной ситуации, поддержит и выручит. Трудно вообразить свою жизнь без близкой подруги. День подруги, который отмечается 1 августа, был введен в США. Постепенно он распространился по всему миру. В последние годы этот день популярен и в Украине.

Поздравления с Днем подруги своими словами и в стихах

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Ты мудрые слова находишь,

Поддерживаешь меня всегда,

Без слов как будто понимаешь,

Ведь ты подруженька моя!



С тобой я говорю о многом,

О многом я с тобой молчу,

С днем дружбы, дорогая,

Тебя поздравить я хочу!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Как же всё-таки прекрасно,

Что с тобою мы дружны,

Дней желаю самых ясных,

В настроении — весны!



Чтобы ты, моя подружка,

Не грустила никогда,

И из будней ярких, лучших

Твои строились года!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Наша дружба давняя —

Просто ценный клад.

Ты — подружка славная,

Лучше всех девчат!



Богом будь хранимой,

Счастливо живи.

Будь неотразимой

И всегда люби!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

С Днем подруги тебя, моя дорогая! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У Спящей Красавицы были феи, а твоей феей да будет благосклонна судьба. Желаю, чтобы она радовала тебя приятными подарками и внезапными сюрпризами. Желаю тебе крепкого здоровья и сил. Везение, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнение заветных желаний. Надежных друзей и семейного счастья. А сегодня раздели этот светлый праздник с нами, твоими подругами.

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с днём подруги, подружка!

Пусть тебе непременно везёт,

Жизнь завалит желанным и нужным,

Ждёт тебя процветание весь год.



Пусть судьба процветание подарит,

Хватит счастья, удачи с лихвой,

Для любых исполнения желаний,

Для победы в задаче любой!

День подруги: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

***

Милая моя подружка, я хочу, чтобы ты была всегда счастлива, успешна и любима, чтобы радостно делилась со мной своими достижениями и приятными жизненными событиями, и никогда не плакала мне "в жилетку". С днем подруги!