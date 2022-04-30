Поздравления с Днем пограничника 2022: картинки, открытки, проза, стихи

30 апреля 2022 года в Украине – День пограничника. Это уважаемая, важная и опасная профессия, особенно в сегодняшних реалиях, когда враг атакует страну. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем пограничника 2022 года в картинках, прозе и стихах, чтобы можно было подарить теплые слова тем, кто причастен к этой профессии.

День пограничника — событие для чествования тех, кто охраняет и охранял границы государства от посягательств. Защищая свою страну, пограничники также обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях полномасштабной войны.

День пограничника 2022: стихи

В небесах или на море, на суше,

Среди пустынь и чужих городов,

В безудержную жару и в стужу,

И оставив надолго свой дом –

Есть такая нелегкая служба,

Есть такой перед Родиной долг.

Пожелаю, чтобы крепла только дружба

И границ не нарушал никто!

***

С Днем пограничника тебя, солдат,

Мирного неба над головой!

Пусть твой край будет светом богат,

А война закончится и забудем ее с тобой.

Счастья, здоровья, удачи, добра

И всегда тихой границы.

Пусть тебя согревает всегда

Память о свете в окнах родного дома!

***

Они не знают сна и отдыха.

Работа у них круглосуточная.

Задача – охранять границы от врага.

Чтобы мы с вами могли жить спокойно всегда.

День пограничника сегодня отмечает вся страна.

Давайте поднимем бокалы полные вина.

И за их здоровье, счастье, дружбу

Залпом мы выпьем все до дна!

***

На гордую службу вы избраны,

Оберегаете границу страны.

Профессия ваша в почете

И функции очень важны.

Как вам благодарны безмерно

Не выразить даже в словах.

Граница, сказать будет верно,

В надежных и сильных руках.

***

Ты ловишь нарушителей границы,

Ты защищаешь наш глубокий тыл.

Летаешь над заставой зоркой птицей,

Чтобы враг на землю нашу не ступил.

Так будь здоров ты, воин-пограничник,

Удача пусть сопровождает тебя!

Желаю счастья в жизни твоей личной,

И на службе береги себя!

***

С днем пограничника поздравлю

И тебе пожелаю

Удачи, сил, будь свободным, как птица,

Чтобы гордилась тобой граница!

Поздравления в День пограничника 2022 года: проза

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь хранит нашу жизнь!

***

Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам навсегда забыть об этой войне, которая сейчас катится по нашей стране. Пусть уже сегодня над нами развевается мирное небо, а Украина станет счастливой и спокойной!

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Поздравляю тебя, друг, с Днем пограничника. Уверен, что ты и твои коллеги всегда будете образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Удачи вам на этом благородном пути.

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Дорогие пограничники, ваша служба – героический труд! Мы поздравляем вас с праздником, желаем чистого неба над головой и спокойного горизонта перед взором! С Днем пограничника вас!

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Примите сердечные поздравления по случаю профессионального праздника – Дня пограничника. Стражи государственных рубежей всегда были в большом уважении и уважении у украинского народа. Пограничные войска стали важным звеном в системе укрепления национальной безопасности, защиты политических, экономических и военных интересов независимой Украины.

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Поздравляю Вас с праздником – Днем пограничника. Желаю здоровья, крепости духа, ясности мнений и преданности присяге и родному государству. Пусть все будет хорошо!

С Днем пограничника: картинки на украинском

С днем пограничника: картинки

С днем пограничника: картинки

С Днем пограничника: картинки

С Днем пограничника: картинки

С Днем пограничника: картинки

С Днем пограничника: картинки

С Днем пограничника: картинки