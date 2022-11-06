Поздравления с Днем работника социальной сферы 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. 2022 это будет 6 ноября. Поздравление с Днем социального работника, картинки на украинском языке подготовил для вас ТСН.ua.
Профессиональный праздник работников социальной сферы был утвержден указом президента Украины Леонида Кучмы в 1999 году. В этот день принято приветствовать тех, кто работает в Министерстве труда, Пенсионном фонде, службе занятости и страхования.
Поздравления с Днем социального работника Украины: стихи и проза
С Днем работника социальной сферы поздравляю,
И в этот профессиональный праздник желаю
Крепкого здоровья, любви, надежды,
Чтобы всегда сбывались планы и мечты!
Пусть Ангел на крыльях принесет тепло,
А в доме у вас всегда царит добро!
***
Забота ваша людям во благо,
Вы умеете поддержать и утешить.
Так уж на свете сроду повелось,
Поддержка в печали всегда милая!
Да будет ваша сила постоянно
Поддержана с благодарностью государством.
Уважение истинное и любовь к вам,
Работа всегда новая и интересная!
***
Вы — настоящие светлые ангелы добра,
Поддержки, веры и надежды!
Пусть ваша будет пусть ясна,
И сбудутся сердечные все мечты.
Пусть благодарят за ваш нелегкий труд,
За доброту и душевную ласку.
Пусть на работе хорошо дела обстоят,
И впереди ждет только счастье!
***
Поздравляем с профессиональным праздником!
Работа ваша признана всеми.
Пусть жизнь сложится мелодично,
И труд ваш будет не зря.
Желаем удовольствия от жизни,
Терпение, что умножит ваше состояние.
Пусть каждый день вам будет открытием,
Во всем вам стабильность и порядок!
***
Поздравляю с Днем работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит тебе каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!
***
Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы проделываете большую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи совсем обходят вашу жизнь стороной.
***
Поздравляю с Днем работника социальной сферы Украины и пожелать хочу верных решений и бравой работы, добрых идей и понимания людей, искреннего уважения и любви, счастливых дней и радостных событий жизни.