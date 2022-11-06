Поздравления с Днем работника социальной сферы 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. 2022 это будет 6 ноября. Поздравление с Днем социального работника, картинки на украинском языке подготовил для вас ТСН.ua.

Профессиональный праздник работников социальной сферы был утвержден указом президента Украины Леонида Кучмы в 1999 году. В этот день принято приветствовать тех, кто работает в Министерстве труда, Пенсионном фонде, службе занятости и страхования.

Поздравления с Днем социального работника Украины: стихи и проза

С Днем работника социальной сферы поздравляю,

И в этот профессиональный праздник желаю

Крепкого здоровья, любви, надежды,

Чтобы всегда сбывались планы и мечты!

Пусть Ангел на крыльях принесет тепло,

А в доме у вас всегда царит добро!

***

Забота ваша людям во благо,

Вы умеете поддержать и утешить.

Так уж на свете сроду повелось,

Поддержка в печали всегда милая!

Да будет ваша сила постоянно

Поддержана с благодарностью государством.

Уважение истинное и любовь к вам,

Работа всегда новая и интересная!

***

Вы — настоящие светлые ангелы добра,

Поддержки, веры и надежды!

Пусть ваша будет пусть ясна,

И сбудутся сердечные все мечты.

Пусть благодарят за ваш нелегкий труд,

За доброту и душевную ласку.

Пусть на работе хорошо дела обстоят,

И впереди ждет только счастье!

***

Поздравляем с профессиональным праздником!

Работа ваша признана всеми.

Пусть жизнь сложится мелодично,

И труд ваш будет не зря.

Желаем удовольствия от жизни,

Терпение, что умножит ваше состояние.

Пусть каждый день вам будет открытием,

Во всем вам стабильность и порядок!

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Поздравляю с Днем работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит тебе каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!

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Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы проделываете большую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи совсем обходят вашу жизнь стороной.

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Поздравляю с Днем работника социальной сферы Украины и пожелать хочу верных решений и бравой работы, добрых идей и понимания людей, искреннего уважения и любви, счастливых дней и радостных событий жизни.

С Днем социального работника: картинки на украинском языке

Картинки с Днем социального работника / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / Фото: ТСН.ua