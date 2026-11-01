Поздравления с Днем работника социальной сферы 2022: картинки на украинском, проза и стихи

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33k
Время на прочтение
2 мин

Поздравление с Днем работника социальной сферы 2026 года: картинки на украинском, проза и стихи

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. 2026 это будет 1 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравление с днем социального работника

Поздравление с днем социального работника / © pixabay.com

Профессиональный праздник работников социальной сферы был утвержден указом президента Украины Леонида Кучмы в 1999 году. В этот день принято приветствовать тех, кто работает в Министерстве труда, Пенсионном фонде, службе занятости и страхования.

Поздравления с Днем социального работника Украины: стихи и проза

Поздравляю с Днем работника социальной сферы! Желаю крепкого здоровья, душевных сил, терпения и вдохновения в вашем важном деле. Пусть добро, которое вы даруете людям, возвращается сторицей, а рядом всегда будут те, кто ценит ваш труд. Желаю мира, семейного уюта, благополучия и благодарности за каждое проявление заботы!

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

В день профессиональный ваш искренне поздравляем,

Здоровья и счастья от сердца желаем!

Пусть труд приносит уважение и тепло,

А в сердце царят надежда и добро.

Пусть судьба дарит приятные моменты,

Да будут счастливы дни и рассветы.

Пусть дома ждут любовь и достаток,

А в делах всегда будет удача и ладок!

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

С профессиональным праздником! Ваша работа нуждается в большом сердце, чуткости и готовности поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Желаю вам неистощимой энергии, уважения людей, профессиональных успехов и уверенности в собственных силах. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, тёплых слов и счастливых событий!

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Вы людям даруете веру и надежду,

Поддержку, заботу, тепло и доверие.

Пусть ваша доброта сторицей возвращает,

А судьба от бед и тревог защищает.

Желаю здоровья, воодушевления и терпения,

Приятных встреч, счастья и везения.

Пусть мир будет в сердце, благополучие — в доме,

А дни пусть проходят в радости и тепле!

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Картинки с Днем социального работника / © ТСН.ua

Поздравляю с Днем работника социальной сферы! Желаю здоровья, благополучия, семейного тепла и успехов в работе. Пусть каждый день приносит хорошие новости, ваш труд получает достойную оценку, а добрые дела помогают изменять жизнь людей к лучшему. Миру вам, счастья и изобилия!

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