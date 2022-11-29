Поздравления с днем рождения кума: стихи, своими словами, картинки

Кум – особенный человек в жизни, ведь это еще и крестный отец ребенка. Именно поэтому его следует поздравлять с важными датами и праздниками. ТСН.ua подготовил поздравления с днем рождения кума в стихах, прозе и картинках.

Прикольные и серьезные поздравления с днем рождения кума помогут поднять настроение с самого утра и подарить немного тепла.

Также в нашем материале вы можете найти красивые и искренние поздравления с днем рождения мужчине.

С днем рождения, кум — приветствие в стихах и прозе

Кум, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твой семейный очаг вспыхивает новыми эмоциями, нежными чувствами, заботой, доверием и заправляется бальзамом под названием "любовь". Желаю тебе здоровья, множества красочных мгновений, огромной прибыли и положительных ноток на каждый день. Пусть отдых будет всегда приятным и длительным, работа – не в тягость, а встречи – всегда теплыми и искренними. Поздравляю!

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения, кум, тебя!

Пусть любит, ценит вся родня.

Добра и уважения

Желаю в день рождения!



Здоровья, счастья, долгих лет,

Иметь стальной иммунитет,

Успехов и больших побед,

А на пути — зелёный свет!

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

Дорогой наш кум, с днем рождения! Будь всегда здоров, счастлив, любим, успешен. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения мечтаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

Дорогой мой кум, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать чувствовать себя уверенно в любой ситуации и уметь расправиться с любой проблемой в жизни. Пусть любимая работа приносит обилие и признание, пусть любимые люди всегда тебя понимают и искренне ценят, пусть любимые вещи всегда будут под рукой, пусть любимые увлечения доставляют массу удовольствий.

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

Тебя сегодня с днем рождения

Спешу поздравить, милый кум!

Желаю в праздник твой веселья,

В кармане только круглых сумм!



Пусть ждет во всем тебя успех,

Здоровья крепкого желаю,

Звенит пускай веселый смех,

Мечта исполнится любая!



Любви и преданных друзей,

Побольше в жизни позитива,

И только добрых новостей,

Чтобы всегда ты жил счастливо!

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

Дорогой наш кум! Как хорошо, что однажды мы с тобой роднились, и вот сейчас поздравляем с днем рождения очень близкого нашей семье человека! Ты самый крутой, веселый, харизматичный из всех наших друзей, оставайся таким всегда. Дети, твои крестники, обожают тебя и желают еще больше радости, приколов и приключений. А мы от себя пожелаем удачи и в работе, и в личной жизни. Будь с нами всегда рядом, пусть неудачи обходят тебя стороной. Мы все любим тебя с днем рождения!

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

С днем рождения кум, родной,

Поздравляю, дорогой!

Будь всегда ты самым клёвым,

Позитивным и здоровым!



Чтобы все кругом любили,

Уважали и ценили,

Никогда не огорчали,

Не грузили, не ворчали.



Будь же, кум, всегда счастливым,

Ну а главное, любимым,

Всё умей и всё успей,

Будь бодрей и веселей!

С днем рождения, кумэ / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя, кум!

Отвлекись от грустных дум,

Зажигай и веселись.

Дерзко ты живи, крутись,

Развлекайся, отдыхай,

А семью ты уважай!

В мире никого не бойся,

О куме моей заботься,

К детям с лаской относись,

... добрым будь ты и не злись.

Реки тебе крупных сумм!

Уважаю тебя, кум!

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