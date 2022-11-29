Поздравления с днем рождения кума: стихи, своими словами, картинки

Кум – особенный человек в жизни, ведь это еще и крестный отец ребенка. Именно поэтому его следует поздравлять с важными датами и праздниками. ТСН.ua подготовил поздравления с днем рождения кума в стихах, прозе и картинках.
Прикольные и серьезные поздравления с днем рождения кума помогут поднять настроение с самого утра и подарить немного тепла.
Также в нашем материале вы можете найти красивые и искренние поздравления с днем рождения мужчине.
С днем рождения, кум — приветствие в стихах и прозе
Кум, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твой семейный очаг вспыхивает новыми эмоциями, нежными чувствами, заботой, доверием и заправляется бальзамом под названием "любовь". Желаю тебе здоровья, множества красочных мгновений, огромной прибыли и положительных ноток на каждый день. Пусть отдых будет всегда приятным и длительным, работа – не в тягость, а встречи – всегда теплыми и искренними. Поздравляю!
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С днем рождения, кум, тебя!
Пусть любит, ценит вся родня.
Добра и уважения
Желаю в день рождения!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Иметь стальной иммунитет,
Успехов и больших побед,
А на пути — зелёный свет!
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Дорогой наш кум, с днем рождения! Будь всегда здоров, счастлив, любим, успешен. Желаю добра, тепла, вдохновения, исполнения мечтаний. Пусть твой дом будет наполнен радостью и весельем. Оставайся таким же добрым, честным, искренним человеком.
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Дорогой мой кум, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать чувствовать себя уверенно в любой ситуации и уметь расправиться с любой проблемой в жизни. Пусть любимая работа приносит обилие и признание, пусть любимые люди всегда тебя понимают и искренне ценят, пусть любимые вещи всегда будут под рукой, пусть любимые увлечения доставляют массу удовольствий.
***
Тебя сегодня с днем рождения
Спешу поздравить, милый кум!
Желаю в праздник твой веселья,
В кармане только круглых сумм!
Пусть ждет во всем тебя успех,
Здоровья крепкого желаю,
Звенит пускай веселый смех,
Мечта исполнится любая!
Любви и преданных друзей,
Побольше в жизни позитива,
И только добрых новостей,
Чтобы всегда ты жил счастливо!
***
Дорогой наш кум! Как хорошо, что однажды мы с тобой роднились, и вот сейчас поздравляем с днем рождения очень близкого нашей семье человека! Ты самый крутой, веселый, харизматичный из всех наших друзей, оставайся таким всегда. Дети, твои крестники, обожают тебя и желают еще больше радости, приколов и приключений. А мы от себя пожелаем удачи и в работе, и в личной жизни. Будь с нами всегда рядом, пусть неудачи обходят тебя стороной. Мы все любим тебя с днем рождения!
***
С днем рождения кум, родной,
Поздравляю, дорогой!
Будь всегда ты самым клёвым,
Позитивным и здоровым!
Чтобы все кругом любили,
Уважали и ценили,
Никогда не огорчали,
Не грузили, не ворчали.
Будь же, кум, всегда счастливым,
Ну а главное, любимым,
Всё умей и всё успей,
Будь бодрей и веселей!
***
Поздравляю тебя, кум!
Отвлекись от грустных дум,
Зажигай и веселись.
Дерзко ты живи, крутись,
Развлекайся, отдыхай,
А семью ты уважай!
В мире никого не бойся,
О куме моей заботься,
К детям с лаской относись,
... добрым будь ты и не злись.
Реки тебе крупных сумм!
Уважаю тебя, кум!
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