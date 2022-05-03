Поздравления с днем рождения подруги: стихи, проза, открытки на украинском языке

Красивые, трогательные и прикольные поздравления с днем рождения. ТСН.ua собрал стихи, прозу и смс, которые помогут приветствовать подругу с днем ее рождения.

День рождения – прекрасный праздник, который чаще всего празднуют вместе с самыми близкими людьми. Если вы хотите поднять настроение своей подруге в этот важный день, стоит подумать о красивом поздравлении, а также подобрать к нему красочную открытку.

Поздравления с днем рождения подруги: стихи

Приветствие с Днем рождения подруге в стихах / pixabay.com

Поздравляю с днем рожденья!

Бриллиантов, украшений,

Бутиков, Армани, Гуччи,

Чтоб была во всем везучей.



Королевой будь во всем

Утром вечером и днем,

И походкой от бедра

Смело чтоб по жизни шла!

***

Будь всегда на высоте —

В доброте и красоте,

Улыбайся, будь собой,

Четко следуй за мечтой!



Просто будь всегда везучей,

Умной, хитрой и могучей,

Всё умей и всё имей,

О том, что было, не жалей!



Будь любимою всегда,

Не считай свои года,

Поднимай всем настроение,

Всё, подруга, с днем рождения!

***

Ты сегодня так прекрасна,

И улыбка на лице.

С днем рожденья поздравляю,

Пожелать хочу тебе:



Много радости и смеха,

Денег полный кошелек,

Море планов и успехов,

Чтоб всегда идти вперед.



И, конечно же, здоровья,

А еще большой любви.

Чтоб в твоей душе прекрасной

Розы алые цвели.

***

В день рожденья я желаю

Жизни долгой и счастливой,

Оставайся, дорогая,

Доброй, умной и красивой!



Пусть судьба подарит крылья,

Чтобы выше ты летала

И всегда была веселой,

Никогда не унывала.



Пусть здоровье будет крепким,

Крепче лучшего алмаза,

Пусть печали и болезни

Не придут к тебе ни разу.



Будь прекрасною женою,

Милой и любимой мамой,

Ну а для меня подругой

Драгоценной самой-самой!

***

Знаем мы с тобой друг друга

Много зим и много лет.

Ты всегда, моя подруга,

Подбодришь и дашь совет.



Даже если далеко мы,

Ты в душе всегда со мной.

День рождения твой помню

Я без книжки записной.



И тебя сегодня снова

Я поздравить тороплюсь.

Будь удачлива, здорова,

Пусть уйдет из сердца грусть!

***

Будь всегда на высоте —

В доброте и красоте,

Улыбайся, будь собой,

Четко следуй за мечтой!



Просто будь всегда везучей,

Умной, хитрой и могучей,

Всё умей и всё имей,

О том, что было, не жалей!



Будь любимою всегда,

Не считай свои года,

Поднимай всем настроение,

Всё, подруга, с днем рождения!

***

Подружка, дорогая, будь счастливой,

Веселой, позитивной и красивой,

Люби и будь любимой бесконечно,

А в деле точной будь и безупречной.



Пусть все твои исполнятся желания,

Желаю уважения и признания,

Всегда иди по жизни ты с везением,

С приподнятым, чудесным настроением.



Пусть радость никогда не покидает,

А грусть тебя вообще не посещает,

Здоровья тебе крепкого навек,

Любимый, дорогой мой человек!

***

Милая подруга, с праздником тебя!

Счастья и улыбок, береги себя.

Пусть будет много радости, достатка и любви,

Желаний исполненья, и как звезда, гори.



Успехов, уваженья и множества побед,

Побольше приключений и долгих, долгих лет.

Высот и позитива, красиво, ярко жить,

Улыбок, вдохновенья, желаю жизнь любить!

***

Подруга, с днем рождения тебя!

Прими скорее пожелания от меня.

Пусть в твоей жизни все будет отлично:

Стабильно, сказочно, душевно, гармонично.



Желаю тебе преданных друзей,

Эмоций, настроения, идей.

Чтоб тебя окружало лишь добро.

А дома было солнечно, тепло.

***

С днем рожденья, дорогая,

Поздравляю я тебя.

Ты подружка боевая.

Говорю я так любя.



Будь всегда самой счастливой

И здоровой, озорной,

Замечательной, красивой.

В общем, будь самой собой!

Трогательные поздравления с днем рождения подруги своими словами

Поздравления с Днем рождения подруге своими словами / pixabay.com

Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, отличным настроением и радостными встречами.

***

Родная моя подружка, с днем рожденья тебя! Желаю тебе оставаться столь же прекрасной и неповторимой личностью. Пусть у тебя будет много-много здоровья, счастья, удачи, любви и всего-всего, чего ты пожелаешь. Хочу, чтобы ни один день не вызывал у тебя печали, а все события только радовали и наполняли тебя позитивом.

***

Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумная рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.

***

Желаю тебе, моя милая подруга, чтобы все твои мечты и желания сбывались! Пусть все в твоей жизни складывается легко, красиво и удачно! Я желаю тебе всегда цвести, покорять всех своей красотой и лучезарно улыбаться!

***

Дорогая подруга, сейчас очень модно иметь вещи не просто так, а от кого-то. Так что в твой День Рождения я желаю тебе, чтобы в твоем шкафу висели платья от кутюр, в сумочке лежали ключи от «Бентли», поцелуи ты получала от любимого, а праздничные поздравления от чистого сердца! C Днем рождения!

***

Дорогая подружка, я не буду желать тебе богатства.

Деньги — это вода, они исчезают незаметно.

Я не буду желать тебе успехов, потому что без любви и здоровья они ничто.

Я пожелаю тебе счастливой судьбы, и тогда все, чего ты хочешь сама, придет и останется навсегда. Будь счастлива!

***

С днем рождения тебя! Ты моя лучшая подруга и за столько лет дружбы я не смогу выразить все блага, которые желаю тебе. Пусть твоя жизнь будет легкой и радостной. Мечтай о великом, превращай мечты в цели и претворяй их в жизнь. Окружай себя лучшими людьми, которые достойны твоего внимания. Знай, что ты заслуживаешь лучшего и верь в себя!

***

Сегодня праздник – твой день рожденья! Приветствую тебя, дорогая моя! Желаю быть всегда яркой звездочкой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью... Желаю тебе приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и бесконечной любви! И помни – ты всегда можешь обрести мою поддержку! Очень сильно тебя люблю и ценю!

***

Будь счастлива, моя лучшая подружка! Поздравляю тебя с твоим днем рожденья. Пусть не только этот день будет полон радости – пусть каждый миг твоей жизни будет прекрасным! Вдохновляйся прекрасными мгновениями и вдохновляй свое окружение! Будь неисчерпаемым источником энергии!

***

Любимая подруга, поздравляю от всего сердца с твоим днем – днем рождения! Счастливой будь всегда и каждую минуту помни, что рядом друзья и близкие люди. Желаю тебе получать от жизни только приятные сюрпризы, чтобы каждый новый день доставлял приятные эмоции и впечатления. Обязательно загадай сегодня что-нибудь сокровенное и пусть оно обязательно сбудется.

Короткие поздравления с днем рождения подруги

Поздравления с Днем рождения подруге смс / pixabay.com

Будь любимой, будь счастливой,

Нежной, доброй и красивой!

Пусть удача улыбнется,

И рекой богатство льется!



Пусть сбываются мечты

Сокровенные твои.

Пусть поет твоя душа,

И жизнь будет хороша!

***

От души тебе желаю

В счастье солнечном купаться

И всегда такой красивой,

Лучезарной оставаться!



Пусть глаза твои сияют

Радостью и вдохновеньем,

Пусть душа тревог не знает!

Поздравляю с днем рождения!

***

Дорогая моя подружка, пусть твой принц не окажется педальной лошадью, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твое счастье не будет ограничено временем. C Днем рождения!

***

Персик мой, лучшая моя подружка, желаю с каждым днем становиться все сочнее и наливнее, все вкуснее и аппетитнее. Поздравляю!

***

Будь всегда очаровательна, даже с хаосом на голове и в халате. Хочу оставаться всегда любимой, а еще удачи и счастья в квадрате. Приветствую тебя!

***

Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души отпраздноваться. Не каждый день ведь становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Да, пусть же все, что ты сегодня прикажешь обязательно претвориться в жизнь.

***

Желаю тебе много пороха в пороховницу, чтобы ты всегда смогла зажигать атмосферу и сердца людей. Пусть никогда не гаснет огонь в глазах, пожар в сердце и азарт в жизни. С днем рождения, моя состарившаяся, но по-прежнему прекрасная и любимая подружка!

***

Подружка, поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю жить шоколадно в шоколадном шоколаде. Желаю всегда находить интересные приключения на свою красивую и неуемную попу. Желаю всегда удовлетворять все желания веселых тараканов в твоей голове.

***

Подруга милая моя, с днем рождения тебя! Желаю, чтобы ногти не ломались, волосы не секлись, колготки не рвались, а ноги плелись. по дороге счастья.

***

Пусть жизнь твоя струится песней,

Пусть от любви горят глаза,

И с каждым годом пусть чудесней

Становится твоя мечта!

Лучшей подруге: поздравления с днем рождения в картинках

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге

Поздравления с Днем рождения подруге