Поздравления с днем рождения подруги: стихи, проза, открытки на украинском языке

Красивые, трогательные и прикольные поздравления с днем рождения. ТСН.ua собрал стихи, прозу и смс, которые помогут приветствовать подругу с днем ее рождения.
День рождения – прекрасный праздник, который чаще всего празднуют вместе с самыми близкими людьми. Если вы хотите поднять настроение своей подруге в этот важный день, стоит подумать о красивом поздравлении, а также подобрать к нему красочную открытку.
Поздравления с днем рождения подруги: стихи
Поздравляю с днем рожденья!
Бриллиантов, украшений,
Бутиков, Армани, Гуччи,
Чтоб была во всем везучей.
Королевой будь во всем
Утром вечером и днем,
И походкой от бедра
Смело чтоб по жизни шла!
***
Будь всегда на высоте —
В доброте и красоте,
Улыбайся, будь собой,
Четко следуй за мечтой!
Просто будь всегда везучей,
Умной, хитрой и могучей,
Всё умей и всё имей,
О том, что было, не жалей!
Будь любимою всегда,
Не считай свои года,
Поднимай всем настроение,
Всё, подруга, с днем рождения!
***
Ты сегодня так прекрасна,
И улыбка на лице.
С днем рожденья поздравляю,
Пожелать хочу тебе:
Много радости и смеха,
Денег полный кошелек,
Море планов и успехов,
Чтоб всегда идти вперед.
И, конечно же, здоровья,
А еще большой любви.
Чтоб в твоей душе прекрасной
Розы алые цвели.
***
В день рожденья я желаю
Жизни долгой и счастливой,
Оставайся, дорогая,
Доброй, умной и красивой!
Пусть судьба подарит крылья,
Чтобы выше ты летала
И всегда была веселой,
Никогда не унывала.
Пусть здоровье будет крепким,
Крепче лучшего алмаза,
Пусть печали и болезни
Не придут к тебе ни разу.
Будь прекрасною женою,
Милой и любимой мамой,
Ну а для меня подругой
Драгоценной самой-самой!
***
Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда, моя подруга,
Подбодришь и дашь совет.
Даже если далеко мы,
Ты в душе всегда со мной.
День рождения твой помню
Я без книжки записной.
И тебя сегодня снова
Я поздравить тороплюсь.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдет из сердца грусть!
***
Будь всегда на высоте —
В доброте и красоте,
Улыбайся, будь собой,
Четко следуй за мечтой!
Просто будь всегда везучей,
Умной, хитрой и могучей,
Всё умей и всё имей,
О том, что было, не жалей!
Будь любимою всегда,
Не считай свои года,
Поднимай всем настроение,
Всё, подруга, с днем рождения!
***
Подружка, дорогая, будь счастливой,
Веселой, позитивной и красивой,
Люби и будь любимой бесконечно,
А в деле точной будь и безупречной.
Пусть все твои исполнятся желания,
Желаю уважения и признания,
Всегда иди по жизни ты с везением,
С приподнятым, чудесным настроением.
Пусть радость никогда не покидает,
А грусть тебя вообще не посещает,
Здоровья тебе крепкого навек,
Любимый, дорогой мой человек!
***
Милая подруга, с праздником тебя!
Счастья и улыбок, береги себя.
Пусть будет много радости, достатка и любви,
Желаний исполненья, и как звезда, гори.
Успехов, уваженья и множества побед,
Побольше приключений и долгих, долгих лет.
Высот и позитива, красиво, ярко жить,
Улыбок, вдохновенья, желаю жизнь любить!
***
Подруга, с днем рождения тебя!
Прими скорее пожелания от меня.
Пусть в твоей жизни все будет отлично:
Стабильно, сказочно, душевно, гармонично.
Желаю тебе преданных друзей,
Эмоций, настроения, идей.
Чтоб тебя окружало лишь добро.
А дома было солнечно, тепло.
***
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляю я тебя.
Ты подружка боевая.
Говорю я так любя.
Будь всегда самой счастливой
И здоровой, озорной,
Замечательной, красивой.
В общем, будь самой собой!
Трогательные поздравления с днем рождения подруги своими словами
Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, отличным настроением и радостными встречами.
***
Родная моя подружка, с днем рожденья тебя! Желаю тебе оставаться столь же прекрасной и неповторимой личностью. Пусть у тебя будет много-много здоровья, счастья, удачи, любви и всего-всего, чего ты пожелаешь. Хочу, чтобы ни один день не вызывал у тебя печали, а все события только радовали и наполняли тебя позитивом.
***
Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумная рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.
***
Желаю тебе, моя милая подруга, чтобы все твои мечты и желания сбывались! Пусть все в твоей жизни складывается легко, красиво и удачно! Я желаю тебе всегда цвести, покорять всех своей красотой и лучезарно улыбаться!
***
Дорогая подруга, сейчас очень модно иметь вещи не просто так, а от кого-то. Так что в твой День Рождения я желаю тебе, чтобы в твоем шкафу висели платья от кутюр, в сумочке лежали ключи от «Бентли», поцелуи ты получала от любимого, а праздничные поздравления от чистого сердца! C Днем рождения!
***
Дорогая подружка, я не буду желать тебе богатства.
Деньги — это вода, они исчезают незаметно.
Я не буду желать тебе успехов, потому что без любви и здоровья они ничто.
Я пожелаю тебе счастливой судьбы, и тогда все, чего ты хочешь сама, придет и останется навсегда. Будь счастлива!
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С днем рождения тебя! Ты моя лучшая подруга и за столько лет дружбы я не смогу выразить все блага, которые желаю тебе. Пусть твоя жизнь будет легкой и радостной. Мечтай о великом, превращай мечты в цели и претворяй их в жизнь. Окружай себя лучшими людьми, которые достойны твоего внимания. Знай, что ты заслуживаешь лучшего и верь в себя!
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Сегодня праздник – твой день рожденья! Приветствую тебя, дорогая моя! Желаю быть всегда яркой звездочкой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью... Желаю тебе приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и бесконечной любви! И помни – ты всегда можешь обрести мою поддержку! Очень сильно тебя люблю и ценю!
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Будь счастлива, моя лучшая подружка! Поздравляю тебя с твоим днем рожденья. Пусть не только этот день будет полон радости – пусть каждый миг твоей жизни будет прекрасным! Вдохновляйся прекрасными мгновениями и вдохновляй свое окружение! Будь неисчерпаемым источником энергии!
***
Любимая подруга, поздравляю от всего сердца с твоим днем – днем рождения! Счастливой будь всегда и каждую минуту помни, что рядом друзья и близкие люди. Желаю тебе получать от жизни только приятные сюрпризы, чтобы каждый новый день доставлял приятные эмоции и впечатления. Обязательно загадай сегодня что-нибудь сокровенное и пусть оно обязательно сбудется.
Короткие поздравления с днем рождения подруги
Будь любимой, будь счастливой,
Нежной, доброй и красивой!
Пусть удача улыбнется,
И рекой богатство льется!
Пусть сбываются мечты
Сокровенные твои.
Пусть поет твоя душа,
И жизнь будет хороша!
***
От души тебе желаю
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!
Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновеньем,
Пусть душа тревог не знает!
Поздравляю с днем рождения!
***
Дорогая моя подружка, пусть твой принц не окажется педальной лошадью, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твое счастье не будет ограничено временем. C Днем рождения!
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Персик мой, лучшая моя подружка, желаю с каждым днем становиться все сочнее и наливнее, все вкуснее и аппетитнее. Поздравляю!
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Будь всегда очаровательна, даже с хаосом на голове и в халате. Хочу оставаться всегда любимой, а еще удачи и счастья в квадрате. Приветствую тебя!
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Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души отпраздноваться. Не каждый день ведь становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Да, пусть же все, что ты сегодня прикажешь обязательно претвориться в жизнь.
***
Желаю тебе много пороха в пороховницу, чтобы ты всегда смогла зажигать атмосферу и сердца людей. Пусть никогда не гаснет огонь в глазах, пожар в сердце и азарт в жизни. С днем рождения, моя состарившаяся, но по-прежнему прекрасная и любимая подружка!
***
Подружка, поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю жить шоколадно в шоколадном шоколаде. Желаю всегда находить интересные приключения на свою красивую и неуемную попу. Желаю всегда удовлетворять все желания веселых тараканов в твоей голове.
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Подруга милая моя, с днем рождения тебя! Желаю, чтобы ногти не ломались, волосы не секлись, колготки не рвались, а ноги плелись. по дороге счастья.
***
Пусть жизнь твоя струится песней,
Пусть от любви горят глаза,
И с каждым годом пусть чудесней
Становится твоя мечта!