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Поздравления с Днем шахтера 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

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Поздравления с Днем шахтера 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Днем шахтера 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах / Фото: pixabay.com

28 августа в Украине празднуют профессиональный праздник – День шахтера. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем шахтера: картинки на украинском языке, проза, стихи.

День шахтера: поздравление в прозе

Поздравляю работников угольной промышленности Украины с профессиональным праздником – Днем шахтера! Своим упорным самоотверженным трудом Вы способствуете постоянному росту национальной экономики, укреплению энергетической независимости нашего государства. Пусть и дальше залогом устойчивого развития Вашей стратегически важной отрасли будет внедрение эффективных методов хозяйствования, практическое применение последних достижений науки и техники, активное использование новейших технологий. Желаю работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений во имя Украины!

***

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Есть определенный символизм в том, что после празднования Дня Независимости Украины мы можем сказать слова благодарности людям, которые своим профессиональным призванием, самоотверженным и мужественным трудом обеспечивают энергетическую безопасность нашего государства. Вы избрали делом своей жизни благородную миссию – давать людям тепло и свет. Сегодняшний праздник – радость трудовых успехов, настоящей мужской дружбы и ежедневного подвига. А еще день памяти тех, кто не вернулся из забоя, кого до сих пор оплакивают матери, жены и дети.

***

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаю вам и вашим семьям и семьям, счастья, здоровья, благополучия и удачи. Удачи!

***

Поздравление шахтерам! Кому, как это Вам знать настоящую цену нелегкого шахтерского труда. Каждая добытая и изданная на гора тона черного золота – это невероятные человеческие усилия и гордость за почетную профессию шахтера. Пройдя по нелегким шахтерским дорогам Вы приложили много усилий в деле развития отечественной горнодобывающей промышленности, внесли значительный вклад в развитие Украинского Государства. Ваш неутомимый, упорный труд, высокие профессиональные и морально-деловые качества, активная государственная позиция является образцом служения украинскому народу. Судьба дала Вам хороший нрав, творчество и талант, любящую семью и искренних друзей. Пусть тепло и уют семейного дома надежно защищает Вас от жизненных невзгод и испытаний, даря сердцу утешение, а души – мир и покой.

***

С Днем шахтера! Желаю вам новых трудовых успехов, здоровья, добра и радости вашим семьям. Пусть Господь хранит Вас и Ваших товарищей от бед и несчастий.

Поздравления с Днем шахтера: стихи

С Днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всём.
Пусть разные трудности жизни
Шахтёрам будут ни по чём.

***

С днем шахтера поздравляю
И, конечно, же желаю:
Силы духа и здоровья
И везенья, безусловно.

Жизни долгой и счастливой,
Думать, мыслить позитивно,
Не грустить, не унывать,
Все от жизни получать.

***

С Днем шахтера поздравляю!
Сил, здоровья Вам желаю.
Чтобы Ангел Вас хранил,
От невзгод всех защитил.

Вам терпения, удачи,
Планов вовремя Вам сдачи
И любви, добра и солнца.
Пусть легко всё удается.

***

Труд тяжёлый и суровый —
Уголь в шахте добывать...
Поздравляем всех шахтёров!
И хотим вам пожелать:
Пусть опасности обходят
Вас в работе стороной,
При любом чтоб обороте
Возвращались вы домой,
Где вас любят, ждут и ценят,
Согревают добротой.
Пусть счастливым будет время,
Проведённое с семьёй.

***

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный,
Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпенья,
Любви и радости в семье.
Хорошее пусть настроенье
Вам светит даже в темноте!

Поздравления с Днем шахтера: картинки на украинском языке

С Днем шахтера: картинки / © ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / © ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / © ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / © ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / © ТСН.ua
С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua

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