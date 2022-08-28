Поздравления с Днем шахтера 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

28 августа в Украине празднуют профессиональный праздник – День шахтера. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем шахтера: картинки на украинском языке, проза, стихи.

День шахтера: поздравление в прозе

Поздравляю работников угольной промышленности Украины с профессиональным праздником – Днем шахтера! Своим упорным самоотверженным трудом Вы способствуете постоянному росту национальной экономики, укреплению энергетической независимости нашего государства. Пусть и дальше залогом устойчивого развития Вашей стратегически важной отрасли будет внедрение эффективных методов хозяйствования, практическое применение последних достижений науки и техники, активное использование новейших технологий. Желаю работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений во имя Украины!

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Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Есть определенный символизм в том, что после празднования Дня Независимости Украины мы можем сказать слова благодарности людям, которые своим профессиональным призванием, самоотверженным и мужественным трудом обеспечивают энергетическую безопасность нашего государства. Вы избрали делом своей жизни благородную миссию – давать людям тепло и свет. Сегодняшний праздник – радость трудовых успехов, настоящей мужской дружбы и ежедневного подвига. А еще день памяти тех, кто не вернулся из забоя, кого до сих пор оплакивают матери, жены и дети.

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаю вам и вашим семьям и семьям, счастья, здоровья, благополучия и удачи. Удачи!

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Поздравление шахтерам! Кому, как это Вам знать настоящую цену нелегкого шахтерского труда. Каждая добытая и изданная на гора тона черного золота – это невероятные человеческие усилия и гордость за почетную профессию шахтера. Пройдя по нелегким шахтерским дорогам Вы приложили много усилий в деле развития отечественной горнодобывающей промышленности, внесли значительный вклад в развитие Украинского Государства. Ваш неутомимый, упорный труд, высокие профессиональные и морально-деловые качества, активная государственная позиция является образцом служения украинскому народу. Судьба дала Вам хороший нрав, творчество и талант, любящую семью и искренних друзей. Пусть тепло и уют семейного дома надежно защищает Вас от жизненных невзгод и испытаний, даря сердцу утешение, а души – мир и покой.

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С Днем шахтера! Желаю вам новых трудовых успехов, здоровья, добра и радости вашим семьям. Пусть Господь хранит Вас и Ваших товарищей от бед и несчастий.

Поздравления с Днем шахтера: стихи

С Днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.



Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всём.

Пусть разные трудности жизни

Шахтёрам будут ни по чём.

***

С днем шахтера поздравляю

И, конечно, же желаю:

Силы духа и здоровья

И везенья, безусловно.



Жизни долгой и счастливой,

Думать, мыслить позитивно,

Не грустить, не унывать,

Все от жизни получать.

***

С Днем шахтера поздравляю!

Сил, здоровья Вам желаю.

Чтобы Ангел Вас хранил,

От невзгод всех защитил.



Вам терпения, удачи,

Планов вовремя Вам сдачи

И любви, добра и солнца.

Пусть легко всё удается.

***

Труд тяжёлый и суровый —

Уголь в шахте добывать...

Поздравляем всех шахтёров!

И хотим вам пожелать:

Пусть опасности обходят

Вас в работе стороной,

При любом чтоб обороте

Возвращались вы домой,

Где вас любят, ждут и ценят,

Согревают добротой.

Пусть счастливым будет время,

Проведённое с семьёй.

***

В одной профессии прекрасной

Ненастоящих нет мужчин.

За труд нелегкий и опасный,

Шахтеры, вас благодарим.



Здоровья, много сил, терпенья,

Любви и радости в семье.

Хорошее пусть настроенье

Вам светит даже в темноте!

Поздравления с Днем шахтера: картинки на украинском языке

С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем шахтера: картинки / Фото: ТСН.ua