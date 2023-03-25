Поздравления с Днем Службы безопасности Украины в 2023 году: картинки на украинском, проза и стихи

25 марта – День Службы безопасности Украины. Не забудьте поздравить родных, знакомых и друзей, связанных с этой непростой работой. ТСН.ua подобрал для вас поздравления на день СБУ, картинки на украинском языке.
Национальный профессиональный праздник День Службы безопасности Украины появился в календаре официальных украинских праздников 22 марта 2001 года и был утвержден указом президента Украины Леонида Кучмы. Дату избрали в честь принятия Верховной Радой закона "О Службе безопасности Украины" в 1992 году. Главная задача работников СБУ — защищать права и свободы украинских граждан, оберегать территориальную цельность страны.
День СБУ: поздравления в стихах и прозе
Всех, кто отвечает за безопасность и покой населения нашей страны, поздравляем с профессиональным днем. Пусть вас бережет Бог от всякой беды и ни на шаг не отходит Ангел хранитель. Возвращайтесь каждый день в свои дома в сохранности и полном здоровье. Спасибо вам за наше спокойствие и безопасность.
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День службы безопасности страны
Сегодня отмечает Украина.
Для нас такие праздники важны.
Так будь же, СБУ, непобедима!
Тебя же, как работника ее,
Хочу я с удовольствием поздравить.
Пусть у тебя прекрасно будет всё.
И праздник на отлично тебе справить!
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В День СБУ я пожелаю усердно работать, защищать Украину и ее жителей, не упускать никакого шанса на удачу, всегда устремляться вперед, постигая на пути успех и победы. Желаю крепкого здоровья, отваги сердца и мужества души. Да будет в безопасности наше государство, и в благополучии каждый гражданин.
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Слава, слава СБУ,
Слава вам, ребята!
Служба ваша на посту,
Словно у солдата!
Отмечаем этот день,
Вас мы поздравляем,
И здоровья, и любви
От души желаем!
Пусть для вас цветы цветут
И щебечут птицы,
Пусть в карьере будет вам
Новая страница!
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Поздравляю С Днем СБУ. Хочу пожелать всегда стоять на верном карауле безопасности и покоя Украины, оставаться в любой ситуации сильным и храбрым человеком, в любом деле постигать огромный успех и невероятную удачу, стремиться к высоким целям и своим желаниям, жить в достатке и благополучии.
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