Поздравления с Днем свекрови и тещи 2022: картинки на украинском, проза и стихи

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Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
41k
Время на прочтение
3 мин

Поздравления с Днем свекрови и тещи 2026 года: картинки на украинском, проза и стихи

25 октября празднуют День свекрови и тещи. Не забудьте поздравить их и подарить теплые слова.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравления с Днем свекрови и тещи

Поздравление с Днем свекрови и тещи / © Фото из открытых источников

Международный день свекрови и тещи всегда выпадает на четвертое воскресенье октября. В 2026 году это 25 число.

Поздравления с Днем свекрови и тещи: своими словами и в стихах

Поздравляю с Днем свекрови и тещи! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, семейного уюта и множества поводов для улыбок. Пусть дети и внуки всегда радуют своим вниманием, в доме царят мир и изобилие, а сердце согревает любовь самых дорогих людей. Счастья вам, радости и долгих лет в добром и согласии!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

С праздником вас поздравляем искренне,

Да здравствует в радости и мире!

Пусть здоровье крепнет каждый день,

А любовь согревает сердца.

Пусть семья чаще собирается,

А улыбка из уст не исчезает.

Пусть исполнятся все мечты ясные,

Будет счастье в любом дне!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

С праздником наших дорогих свекровей и тещ! Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов, приятных встреч и теплых слов. Желаю, чтобы родные всегда окружали вас заботой, чтобы здоровье не подводило, а каждый новый день приносил хорошие новости. Пусть в душе цветет весна, а в доме всегда пахнет любовью и домашним уютом!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Для свекрови и тещи — поздравления,

Счастья, радости и процветания!

Пусть здоровье крепким будет ваше,

А жизнь — еще светлее и лучше.

Пусть внуки дарят объятия,

Дни проходят счастливо и спокойно,

Пусть в сердце любовь расцветает,

Господь же от беды защищает!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Поздравляю с прекрасным праздником — Днем свекрови и тещи! Желаю вам женского счастья, неистощимой энергии, семейного благополучия и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть судьба щедро дарит светлые дни, верных друзей и искренние объятия. Пусть дети чаще звонят по телефону, внуки приезжают в гости, а каждый праздник собирает за одним столом всю большую и дружную семью!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Пусть свекровь и теща радуются,

Пусть от счастья глаза светлеют!

Пусть зять цветы чаще дарит,

А невестка вкусненько угощает.

Пусть внуки вокруг прыгают,

А проблемы куда-то убегают!

Денег, радости, мира и тепла,

Чтоб счастливая семья была!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

С Днем свекрови и тещи! Желаю всегда быть мудрейшими советчицами, любимыми бабушками и очаровательными хозяйками! Пусть зять и невестка слушаются, дети гордятся, внуки обнимают, а в кошельке водятся деньги на все маленькие и большие радости. Крепкого здоровья, хорошего настроения и побольше поводов собираться всей семьей и желательно без споров о том, как правильно варить борщ!

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / © ТСН.ua

Пусть судьба дарит много добра,

Чтобы радость в сердце каждый день расцвела.

Пусть солнце светит вам с небес,

А в доме раздается веселый смех весь.

Пусть дети уважают, внуки любят,

А друзья хорошие никогда не забудут.

Здоровья, изобилия, любви без границ,

И счастье великого — ныне и дальше тоже!

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