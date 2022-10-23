Поздравления с Днем свекрови и тещи 2022: картинки на украинском, проза и стихи

23 октября отмечают День свекрови и тещи. Не забудьте поздравить их и подарить теплые слова. А ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем свекрови и тещи 2022 года в стихах, прозе, картинках.

Международный день свекрови и тещи всегда выпадает на четвертое воскресенье октября. В 2022 году это 23 число.

Поздравления с Днем свекрови и тещи: своими словами

С Днем тещи! Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, заботливой тещей.

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В День свекрови хочу пожелать всегда прекрасного настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает печаль и горе, пусть в нем всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать вам огромное спасибо за мужа, за вашего сына, которого, пусть и не без части ревности, вы смогли мне подарить.

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Поздравляю с Днем тещи! Будьте молодой, ласковой, непоседливой, самой замечательной тещей в мире! Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звенящим смехом любимых внуков.

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Свекровь мне, что матушка родная, а к тому же еще и верная подруга, которой можно доверить свои девичьи секреты... Я желаю вам не только нерушимого здоровья и очень долгих лет, но также и простого, женского счастья, неувядающего красоты и море любви, которой вы, с вашим добрым сердцем, более чем достойны!

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С Днем тещи! Желаю быть самой доброй и отзывчивой, самой веселой и озорной, красивой и умной. Здоровье Вам и семейного счастья, уважения и довольства в кармане. И пусть Ваш зять всегда вам помогает в делах, не забывая осыпаться комплиментами и добрыми словами.

С днем тещи и свекрови: стихи

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

***

Свекровь любимая, спасибо, что вы есть,

Заслуг Ваших, просто не счесть,

У Вас открытая и добрая душа,

Мудрые советы и нежные слова.

***

Вас с днем тещи поздравляю,

Это статус непростой,

Стать зятьку любимой мамой,

Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,

Меньше молодежь «пилить»

И союзником для зятя

В начинаниях разных быть.

***

Свекровь, моя ты дорогая!

Ты мама мне, а не чужая,

Растила сына для меня,

И с ним у нас теперь семья.

За нас пока не беспокойся.

Да и тебя я не обижу.

Только стесняюсь, как увижу.

И, кажется, что не мила,

И что не дочка я, а невестка

Желаю от тебя признанья,

Жизть научи, твои познанья,

Без гордости, как дар приму

И буду жить с тобой в ладу.

***

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

«Теща лучшая — моя!»

Картинки с Днем тещи и свекрови на украинском языке

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем свекрови и тещи / Фото: ТСН.ua