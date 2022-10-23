Поздравления с Днем свекрови и тещи 2022: картинки на украинском, проза и стихи

23 октября отмечают День свекрови и тещи. Не забудьте поздравить их и подарить теплые слова. А ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Днем свекрови и тещи 2022 года в стихах, прозе, картинках.
Международный день свекрови и тещи всегда выпадает на четвертое воскресенье октября. В 2022 году это 23 число.
Поздравления с Днем свекрови и тещи: своими словами
С Днем тещи! Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, заботливой тещей.
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В День свекрови хочу пожелать всегда прекрасного настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает печаль и горе, пусть в нем всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать вам огромное спасибо за мужа, за вашего сына, которого, пусть и не без части ревности, вы смогли мне подарить.
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Поздравляю с Днем тещи! Будьте молодой, ласковой, непоседливой, самой замечательной тещей в мире! Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звенящим смехом любимых внуков.
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Свекровь мне, что матушка родная, а к тому же еще и верная подруга, которой можно доверить свои девичьи секреты... Я желаю вам не только нерушимого здоровья и очень долгих лет, но также и простого, женского счастья, неувядающего красоты и море любви, которой вы, с вашим добрым сердцем, более чем достойны!
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С Днем тещи! Желаю быть самой доброй и отзывчивой, самой веселой и озорной, красивой и умной. Здоровье Вам и семейного счастья, уважения и довольства в кармане. И пусть Ваш зять всегда вам помогает в делах, не забывая осыпаться комплиментами и добрыми словами.
С днем тещи и свекрови: стихи
Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно,
За мудрость, ум и доброту!
***
Свекровь любимая, спасибо, что вы есть,
Заслуг Ваших, просто не счесть,
У Вас открытая и добрая душа,
Мудрые советы и нежные слова.
***
Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.
Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь «пилить»
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.
***
Свекровь, моя ты дорогая!
Ты мама мне, а не чужая,
Растила сына для меня,
И с ним у нас теперь семья.
За нас пока не беспокойся.
Да и тебя я не обижу.
Только стесняюсь, как увижу.
И, кажется, что не мила,
И что не дочка я, а невестка
Желаю от тебя признанья,
Жизть научи, твои познанья,
Без гордости, как дар приму
И буду жить с тобой в ладу.
***
Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
«Теща лучшая — моя!»