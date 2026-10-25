Поздравления с Днем свекрови и тещи 2022: картинки на украинском, проза и стихи

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Поздравления с Днем свекрови и тещи 2026 года: картинки на украинском, проза и стихи
25 октября празднуют День свекрови и тещи. Не забудьте поздравить их и подарить теплые слова.
Международный день свекрови и тещи всегда выпадает на четвертое воскресенье октября. В 2026 году это 25 число.
Поздравления с Днем свекрови и тещи: своими словами и в стихах
Поздравляю с Днем свекрови и тещи! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, семейного уюта и множества поводов для улыбок. Пусть дети и внуки всегда радуют своим вниманием, в доме царят мир и изобилие, а сердце согревает любовь самых дорогих людей. Счастья вам, радости и долгих лет в добром и согласии!
С праздником вас поздравляем искренне,
Да здравствует в радости и мире!
Пусть здоровье крепнет каждый день,
А любовь согревает сердца.
Пусть семья чаще собирается,
А улыбка из уст не исчезает.
Пусть исполнятся все мечты ясные,
Будет счастье в любом дне!
С праздником наших дорогих свекровей и тещ! Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов, приятных встреч и теплых слов. Желаю, чтобы родные всегда окружали вас заботой, чтобы здоровье не подводило, а каждый новый день приносил хорошие новости. Пусть в душе цветет весна, а в доме всегда пахнет любовью и домашним уютом!
Для свекрови и тещи — поздравления,
Счастья, радости и процветания!
Пусть здоровье крепким будет ваше,
А жизнь — еще светлее и лучше.
Пусть внуки дарят объятия,
Дни проходят счастливо и спокойно,
Пусть в сердце любовь расцветает,
Господь же от беды защищает!
Поздравляю с прекрасным праздником — Днем свекрови и тещи! Желаю вам женского счастья, неистощимой энергии, семейного благополучия и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть судьба щедро дарит светлые дни, верных друзей и искренние объятия. Пусть дети чаще звонят по телефону, внуки приезжают в гости, а каждый праздник собирает за одним столом всю большую и дружную семью!
Пусть свекровь и теща радуются,
Пусть от счастья глаза светлеют!
Пусть зять цветы чаще дарит,
А невестка вкусненько угощает.
Пусть внуки вокруг прыгают,
А проблемы куда-то убегают!
Денег, радости, мира и тепла,
Чтоб счастливая семья была!
С Днем свекрови и тещи! Желаю всегда быть мудрейшими советчицами, любимыми бабушками и очаровательными хозяйками! Пусть зять и невестка слушаются, дети гордятся, внуки обнимают, а в кошельке водятся деньги на все маленькие и большие радости. Крепкого здоровья, хорошего настроения и побольше поводов собираться всей семьей и желательно без споров о том, как правильно варить борщ!
Пусть судьба дарит много добра,
Чтобы радость в сердце каждый день расцвела.
Пусть солнце светит вам с небес,
А в доме раздается веселый смех весь.
Пусть дети уважают, внуки любят,
А друзья хорошие никогда не забудут.
Здоровья, изобилия, любви без границ,
И счастье великого — ныне и дальше тоже!