Поздравления с Днем сыновей и дочерей 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Во многих странах мира 11 августа отмечают День сыновей и дочерей. Это особое событие для семей, в которых есть разнополые дети. Предлагаем приобщиться к празднику и поздравить самое большое сокровище в жизни — сыновей и дочерей. ТСН.ua уже подобрал для вас красивые поздравления и картинки на украинском языке.

День сыновей и дочерей: история

Хоть это и неофициальный праздник, однако это прекрасная возможность подарить тепло и красивые слова своим сыновьям и дочерям. Чаще всего День сыновей и дочерей отмечается в Германии, США и некоторых других странах мира. Проводить его начали еще в 40-х годах прошлого столетия. Традиционно в этот день вся семья собирается вместе, идет на пикник и развлекается. В Украине праздник только начинает приобретать популярность.

Поздравления с Днем сыновей и дочерей: стихи и проза

Поздравляем всех сыновей, дочерей и всех родителей, которым судьба подарила детей с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть наши дочери и сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

***

Я свяжу тебе жизнь…

Из пушистых мохеровых ниток.

Я свяжу тебе жизнь…

Не солгу ни единой петли.

Я свяжу тебе жизнь…

Где узором по полю молитвы

Пожелания счастья

В лучах настоящей любви…

Я свяжу тебе жизнь…

Из веселой меланжевой пряжи.

Я свяжу тебе жизнь…

И потом от души подарю.

Где я нитки беру?

Никому никогда не признаюсь.

Чтоб связать тебе жизнь…

Я тайком распускаю свою.

***

Дорогие дети, вы моя защита, опора и высочайшее счастье! Я люблю вас и всей душой желаю быть здоровыми, успешными и счастливыми! Пусть удача вам улыбается! Помните, я горжусь вами, мои любимые и родные!

***

Быть мамою сына — вот это награда!

И большего счастья в жизни не надо!

Наследник, защитник и папе — отрада!

Я — мама сыночка и этому рада!!!!

***

Дорогие мои дети, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость с праздником! Пусть все в жизни у вас получается самым лучшим образом, пусть исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю вам яркой, осмысленной и интересной жизни!

День сыновей и дочерей: картинки на украинском языке

День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua

День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua

День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua

День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua