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Поздравления с Днем сыновей и дочерей 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

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Поздравления с Днем сыновей и дочерей 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Поздравления с Днем сыновей и дочерей 2022: картинки на украинском, открытки, проза, стихи / Фото: pixabay.com

Во многих странах мира 11 августа отмечают День сыновей и дочерей. Это особое событие для семей, в которых есть разнополые дети. Предлагаем приобщиться к празднику и поздравить самое большое сокровище в жизни — сыновей и дочерей. ТСН.ua уже подобрал для вас красивые поздравления и картинки на украинском языке.

День сыновей и дочерей: история

Хоть это и неофициальный праздник, однако это прекрасная возможность подарить тепло и красивые слова своим сыновьям и дочерям. Чаще всего День сыновей и дочерей отмечается в Германии, США и некоторых других странах мира. Проводить его начали еще в 40-х годах прошлого столетия. Традиционно в этот день вся семья собирается вместе, идет на пикник и развлекается. В Украине праздник только начинает приобретать популярность.

Поздравления с Днем сыновей и дочерей: стихи и проза

Поздравляем всех сыновей, дочерей и всех родителей, которым судьба подарила детей с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть наши дочери и сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

***

Я свяжу тебе жизнь…
Из пушистых мохеровых ниток.
Я свяжу тебе жизнь…
Не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь…
Где узором по полю молитвы
Пожелания счастья
В лучах настоящей любви…
Я свяжу тебе жизнь…
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь…
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь.
Чтоб связать тебе жизнь…
Я тайком распускаю свою.

***

Дорогие дети, вы моя защита, опора и высочайшее счастье! Я люблю вас и всей душой желаю быть здоровыми, успешными и счастливыми! Пусть удача вам улыбается! Помните, я горжусь вами, мои любимые и родные!

***

Быть мамою сына — вот это награда!
И большего счастья в жизни не надо!
Наследник, защитник и папе — отрада!
Я — мама сыночка и этому рада!!!!

***

Дорогие мои дети, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость с праздником! Пусть все в жизни у вас получается самым лучшим образом, пусть исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю вам яркой, осмысленной и интересной жизни!

День сыновей и дочерей: картинки на украинском языке

День сыновей и дочерей / © ТСН.ua
День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua
День сыновей и дочерей / © ТСН.ua
День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua
День сыновей и дочерей / © ТСН.ua
День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua
День сыновей и дочерей / © ТСН.ua
День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua
День сыновей и дочерей / © ТСН.ua
День сыновей и дочерей / Фото: ТСН.ua

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