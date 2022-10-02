Поздравления с Днем территориальной обороны 2022: картинки на украинском, проза, стихи

2 октября в Украине отмечают День территориальной обороны. Сегодня как никогда важно поздравить мужественных защитников и защитниц, которые защищают родную страну от агрессора. ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке и поздравления с Днем территориальной обороны.

Ежегодно День территориальной обороны выпадает на первое воскресенье октября. В 2022 году это 2 октября. Праздник новый. Его ввел своим указом президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. Теперь, когда наша страна в очередной раз столкнулась с агрессором, вклад бойцов терробороны трудно переоценить.

С 1 января 2022 года территориальная оборона входит в ВСУ как отдельный род войск.

Поздравления с Днем территориальной обороны: своими словами и стихами

В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все напоры со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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Украина — могущественная страна,

Но нужна и ей охрана,

Чтобы язык цвела соловьина,

Чтобы горя не знали до кончины.

Мужественные, сильные, мы благодарим вас

За безоблачное небо над нами.

Мы желаем, чтобы сизым годам

Прибегать к вам только со звездами.

Пусть смеются ясные небеса,

Пусть все будет, как бы вы хотели.

Долгая будет жизнь, как коса,

Что раньше девушки носили.

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Я желаю вам успехов во всех делах, чтобы вы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

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Вы надежда наша и опора,

Достоинство свободолюбивых казаков.

Предков высокое неповиновение

В сердцах смелых воинов!

Дух казацкий верный и победоносный

Прибавлял вам силы и отваги.

Воины и рыцари вы настоящие,

Вам поклонились синелобые флаги!

***

Как феникс, возродились вы снова,

В защиту Украины стали гордо.

Вы преодолели заговор и заговор.

Закрыли путь захватчикам и ордам!

Вы независимость нашу сохранили,

Вы клятвой освящаете флаг,

Чтобы враги никогда не смогли

Преодолеть вашу преданность присяге.

Да будет мужественным опыт ваш и боль.

Ибо потери незаживут время и лекарства.

А на столе ежедневно хлеб и соль,

Как символ непокорности навеки!

С Днем территориальной обороны: картинки на украинском языке

С Днем территориальной обороны / Фото: ТСН.ua

С Днем территориальной обороны / Фото: ТСН.ua

С Днем территориальной обороны / Фото: ТСН.ua

С Днем территориальной обороны / Фото: ТСН.ua