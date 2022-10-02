Поздравления с Днем территориальной обороны 2022: картинки на украинском, проза, стихи

2 октября в Украине отмечают День территориальной обороны. Сегодня как никогда важно поздравить мужественных защитников и защитниц, которые защищают родную страну от агрессора. ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке и поздравления с Днем территориальной обороны.
Ежегодно День территориальной обороны выпадает на первое воскресенье октября. В 2022 году это 2 октября. Праздник новый. Его ввел своим указом президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. Теперь, когда наша страна в очередной раз столкнулась с агрессором, вклад бойцов терробороны трудно переоценить.
С 1 января 2022 года территориальная оборона входит в ВСУ как отдельный род войск.
Поздравления с Днем территориальной обороны: своими словами и стихами
В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все напоры со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы встать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Украина — могущественная страна,
Но нужна и ей охрана,
Чтобы язык цвела соловьина,
Чтобы горя не знали до кончины.
Мужественные, сильные, мы благодарим вас
За безоблачное небо над нами.
Мы желаем, чтобы сизым годам
Прибегать к вам только со звездами.
Пусть смеются ясные небеса,
Пусть все будет, как бы вы хотели.
Долгая будет жизнь, как коса,
Что раньше девушки носили.
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Я желаю вам успехов во всех делах, чтобы вы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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Вы надежда наша и опора,
Достоинство свободолюбивых казаков.
Предков высокое неповиновение
В сердцах смелых воинов!
Дух казацкий верный и победоносный
Прибавлял вам силы и отваги.
Воины и рыцари вы настоящие,
Вам поклонились синелобые флаги!
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Как феникс, возродились вы снова,
В защиту Украины стали гордо.
Вы преодолели заговор и заговор.
Закрыли путь захватчикам и ордам!
Вы независимость нашу сохранили,
Вы клятвой освящаете флаг,
Чтобы враги никогда не смогли
Преодолеть вашу преданность присяге.
Да будет мужественным опыт ваш и боль.
Ибо потери незаживут время и лекарства.
А на столе ежедневно хлеб и соль,
Как символ непокорности навеки!