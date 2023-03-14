Поздравления с Днем украинского добровольца 2023 года: картинки на украинском, проза и стихи

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Не забудьте почтить всех, кто боролся и продолжает бороться за суверенитет родной страны. ТСН.ua подготовил для вас картинки с Днем украинского добровольца и поздравления.

День украинского добровольца — новый, но очень важный праздник, созданный в честь всех тех, кто 14 марта 2014 встал на защиту Украины. Этот день был установлен для того, чтобы помнить, через что пришлось уже пройти нашей стране и почему она проходит прямо сейчас. А еще дата напоминает о героизме защитников и защитниц независимости родной Родины.

Военные, медики, волонтеры, аграрии, водители, учителя и другие объединились ради того, чтобы бороться с российскими оккупантами.

День украинского добровольца: поздравление в стихах и прозе

Хочу пожелать всем защитникам Украины, независимо от того в каком статусе и как вы ее защищаете — ПОБЕДЫ! Победы над врагами и веры в светлое будущее!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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С Днем добровольца!

Пусть солнце будет за окошком,

А ты всегда мужествен будь,

Честь и отвагу ты обретешь!

От напасти не прячься

И всего ты добивайся!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю всех украинских добровольцев, которые напоминают, что мы должны отстаивать благосостояние и счастье нашей страны. Пусть вам не приходится сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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С Днем добровольца поздравляю!

Мужества тебе желаю.

Небо мирное над головой

И никогда не узнать боя.

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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Дорогие добровольцы, пусть ваши силы и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", часто встречающихся в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, удачи и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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Тебя, мой добровольец, я поздравляю!

И от души тебе желаю,

Любовь, радости, добра.

А нам – безоблачной жизни!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю всех мужчин и женщин – защитников Украины. Пока есть герои, которые, несмотря на все тяготы, защищают мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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С отважным Днем тебя поздравляю!

Пусть улыбнется тебе судьба,

Нрав рядом пусть летает,

Будет дом, семья и воля.

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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Искренне поздравляем Вас с 14 марта – праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины искренне желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!

День украинского добровольца: картинки / Фото: ТСН.ua

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С праздником государственным тебя поздравлю!

Отваги и сил тебе пожелаю!

Достижений высоких и осуществления мечтаний

Побольше жизненных и светлых надежд!

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