Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2022: картинки на украинском, проза и стихи

30 сентября Церковь отмечает праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В этот день почитаются мученицы, не отступившие от веры во Христа. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: картинки, стихи, проза.

30 сентября в память о святых мученицах следует пойти в церковь, купить 12 свечей, поставить четыре из них у икон Веры, Надежды, Любви и Софии, три свечи у распятия Иисуса Христа, три у иконы Богородицы, а две — принесите домой. Над этими свечами в полночь читаются специальные слова заговоров. Например:

В море-в океане

Есть белая рыба-плотица.

Как той рыбе скучно без воды на сухом берегу,

Так пусть будет скучно моему врагу.

Чтобы моя семья была крепкой-крепкой,

Целиком-целая.

Кто ту белорыбицу съест,

В тот час не проспит, дня не проживет.

Именем Бога Христа,

Никто из моей семьи не разобьет.

Как прилегает к рыбе чешуя

От головы до хвоста,

Так и моя семья будь крепка и цела.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: стихи

Желаю мира и светлой судьбы,

Зажигания, энергии, силы достаточно,

Творческого огонька, силы и сил,

Щедрости сердца, человеческого уважения!

На длинных тропах вашей нивы

Будьте всегда здоровы и счастливы!

С днем Веры, Надежды, Любви!

***

Пусть ангел тебя оберегает,

И во всем помогает,

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы ты хорошее сердце имела,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Желаю человеческого уважения.

Здоровье крепкого,

Любовь пылкого.

Чтобы судьба твоя,

Словно сказка была.

Чтоб сердце пело,

Всякое бедствие миновало.

Чтобы ангел охранял,

Твою душу и тело.

А Господь чтобы тебе посылал,

Все то, чего ты просила.

***

Приветствуя тебя сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с тобой

Надежда, Вера и Любовь!

Пусть добрый ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей тебе дарит!

***

Чтобы ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в дальней и вечной дороге.

Пусть рядом с вами Ангел ваш летит,

Убережет вас от беды повсюду,

Пусть несет вам радость каждый миг,

И благодать Господня с вами будет.

Софии, Веры, Надежды и Любви: приветствие в прозе

Поздравляю со светлым праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть ваша жизнь будет озарена любовью, а сердца наполнятся надеждой и верой. Желаю, чтобы этот праздник принес в ваши дома здоровье, чувство благодати и духовную радость. Береги вас Бог!

***

С Днем ангела тебя! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У спящей красавицы были феи, а твоей феей да будет твоя святая покровительница Вера. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!

***

Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепкой, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

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Хочу поздравить с удивительным праздником, Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким вечным счастьем, а в семье царили всегда хорошая судьба и достаток!

***

Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. От всего сердца желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.

С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки на украинском языке

Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua

Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua

Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua

Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua