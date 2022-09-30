Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Дата публикации
Просмотры
1128
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2022: картинки на украинском, проза и стихи

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2022: картинки на украинском, проза и стихи / Фото: commons.wikimedia.org

30 сентября Церковь отмечает праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В этот день почитаются мученицы, не отступившие от веры во Христа. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: картинки, стихи, проза.

30 сентября в память о святых мученицах следует пойти в церковь, купить 12 свечей, поставить четыре из них у икон Веры, Надежды, Любви и Софии, три свечи у распятия Иисуса Христа, три у иконы Богородицы, а две — принесите домой. Над этими свечами в полночь читаются специальные слова заговоров. Например:

В море-в океане
Есть белая рыба-плотица.
Как той рыбе скучно без воды на сухом берегу,
Так пусть будет скучно моему врагу.

Чтобы моя семья была крепкой-крепкой,
Целиком-целая.
Кто ту белорыбицу съест,
В тот час не проспит, дня не проживет.

Именем Бога Христа,
Никто из моей семьи не разобьет.
Как прилегает к рыбе чешуя
От головы до хвоста,

Так и моя семья будь крепка и цела.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: стихи

Желаю мира и светлой судьбы,
Зажигания, энергии, силы достаточно,
Творческого огонька, силы и сил,
Щедрости сердца, человеческого уважения!
На длинных тропах вашей нивы
Будьте всегда здоровы и счастливы!
С днем Веры, Надежды, Любви!

***

Пусть ангел тебя оберегает,
И во всем помогает,
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы ты хорошее сердце имела,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!

***

Желаю человеческого уважения.
Здоровье крепкого,
Любовь пылкого.
Чтобы судьба твоя,
Словно сказка была.
Чтоб сердце пело,
Всякое бедствие миновало.
Чтобы ангел охранял,
Твою душу и тело.
А Господь чтобы тебе посылал,
Все то, чего ты просила.

***

Приветствуя тебя сегодня,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с тобой
Надежда, Вера и Любовь!
Пусть добрый ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей тебе дарит!

***

Чтобы ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное его берегло,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в дальней и вечной дороге.
Пусть рядом с вами Ангел ваш летит,
Убережет вас от беды повсюду,
Пусть несет вам радость каждый миг,
И благодать Господня с вами будет.

Софии, Веры, Надежды и Любви: приветствие в прозе

Поздравляю со светлым праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Пусть ваша жизнь будет озарена любовью, а сердца наполнятся надеждой и верой. Желаю, чтобы этот праздник принес в ваши дома здоровье, чувство благодати и духовную радость. Береги вас Бог!

***

С Днем ангела тебя! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У спящей красавицы были феи, а твоей феей да будет твоя святая покровительница Вера. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!

***

Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепкой, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

***

Хочу поздравить с удивительным праздником, Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким вечным счастьем, а в семье царили всегда хорошая судьба и достаток!

***

Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. От всего сердца желаю жить счастливо, беречь в сердце любовь и всегда таить светлую надежду, верить только в хорошее и побеждать любую неудачу.

С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки на украинском языке

Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / © ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / © ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / © ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / © ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / © ТСН.ua
Софии, Веры, Надежды, Любви: картинки / Фото: ТСН.ua

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация