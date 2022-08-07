Поздравления с Днем Воздушных сил Украины 2022: картинки на украинском, проза, стихи

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2022 празднуют в воскресенье — 7 августа. Сегодня как никогда важно поддержать наших защитников теплыми словами и пожеланиями скорейшей победы. ТСН.ua подобрал для вас приветствие с Днем Воздушных сил Украины в прозе, стихах и картинках.
Праздник был установлен указом президента Украины Виктора Ющенко 27 июня 2007 года. С тех пор его празднуют каждое первое воскресенье августа.
Поздравления с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины: стихи и проза
Служат настоящие мужчины,
В этих грозных, доблестных войсках,
ВВС родной Украины,
Прославляем ныне мы в стихах!
Честь и слава вам герои неба,
За смелость и отвагу, вам благодарим,
Чистого вам неба, теплого вам хлеба,
В праздник ВВС мы пожелать хотим!
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С Днем Воздушных Сил Украины! Вы бережете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным проблемам!
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Всех, кто служит в ВВС,
Хочу поздравить.
Наша гордость, ребята, вы
Вас в пример только ставить.
Пожелать хочу силы,
Мощи вам не занимать.
Стойко, смело и достойно
За свою страну стоять.
Счастье вам в семейной жизни,
Радости, изобилия.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкой – посадка.
***
С Днем Воздушных Сил Украины! Желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение.
***
Воздушные силы нашей страны
Имеют свои традиции,
И свято хранить все мы должны
Героев славные позиции.
Пусть небо будет только мирным,
Полеты будут только обучающими,
Пусть служба ваша будет верна,
А Бог осуществит мечты заветные!