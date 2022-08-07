Поздравления с Днем Воздушных сил Украины 2022: картинки на украинском, проза, стихи

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2022 празднуют в воскресенье — 7 августа. Сегодня как никогда важно поддержать наших защитников теплыми словами и пожеланиями скорейшей победы. ТСН.ua подобрал для вас приветствие с Днем Воздушных сил Украины в прозе, стихах и картинках.

Праздник был установлен указом президента Украины Виктора Ющенко 27 июня 2007 года. С тех пор его празднуют каждое первое воскресенье августа.

Поздравления с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины: стихи и проза

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родной Украины,

Прославляем ныне мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вам благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

С Днем Воздушных Сил Украины! Вы бережете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным проблемам!

***

Всех, кто служит в ВВС,

Хочу поздравить.

Наша гордость, ребята, вы

Вас в пример только ставить.

Пожелать хочу силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За свою страну стоять.

Счастье вам в семейной жизни,

Радости, изобилия.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкой – посадка.

***

С Днем Воздушных Сил Украины! Желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение.

***

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.

Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут только обучающими,

Пусть служба ваша будет верна,

А Бог осуществит мечты заветные!

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: картинки на украинском языке

С Днем Воздушных сил Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем Воздушных сил Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем Воздушных сил Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем Воздушных сил Украины / Фото: ТСН.ua