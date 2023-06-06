Поздравления с Днем журналиста в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

6 июня – День журналиста Украины. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и знакомых, которые каждый день доносят до общества важную информацию и новости. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем журналиста Украины, картинки на украинском языке.
День журналиста Украины: поздравления в прозе и стихах
Уважаемые коллеги-журналисты!
Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дню журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу получили широкое признание и уважение великой армии читателей и почитателей вашего таланта.
Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье!
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Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
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Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – День журналиста!
В этот праздничный день желаю больших тиражей, пополнения читательской аудитории, расширения круга друзей, а также крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, новых интересных тем, острого пера, смелых проектов и настойчивости в достижении новых высот на ниве журналистики.
Пусть не изменяет Вам удача и творческое вдохновение! Полного Вам кошелька и хорошего настроения каждый день!
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Работа ваша очень много значит,
Порой до истины приходится ползти.
Желаем всем здоровья, пусть удача
Поможет вам на жизненном пути!
За журналистский труд мы выпьем стоя,
Чтоб вы справлялись с темою любою!
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С Днем журналиста, дорогие друзья!
Благодаря Вам, украинцы оперативно получают объективную и правдивую информацию. Ваши материалы пополняют яркими незабываемыми страницами летопись нашего государства. На Вас возложена важная миссия – стоять на страже демократии, профессионально, самоотверженно и честно служить своему делу, своему народу во благо Украины. Крепкого здоровья Вам, вдохновению, творческим достижениям во имя утверждения демократических принципов в государстве.
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С днем журналиста поздравляю
Хороших новостей желаю,
И материалов вам нескучных,
А только самых-самых лучших.
Работы – только интересной,
И быть в статьях предельно честным,
Всегда здоровым оставаться,
Родным и близким улыбаться!
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В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают положительные события, а еще хорошие люди. Больше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!
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От журналиста зависит многое.
Привычно ему попадать в передряги.
Ведь кто-то не любит пера его строгого.
Но нету препон для такого трудяги.
Ах, если б усилия объединить
Всех тех, кто пером, словно шпагой, владеет,
Под силу весь мир было б вам изменить,
Спасти от барыг и презренных халдеев.
Удачи, друзья! Ваша сила – в словах.
И если всё честно и вместе построить,
То будет всё также прозрачно в делах,
Которыми мир можно благоустроить.
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Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником! Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими соблазнами и находить лазейки в системе. Пусть ваша информация всегда будет самой свежей и интересной! С праздником!
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Он везде всегда успеет,
Он за общество радеет!
Он расскажет без прикрас,
Как народ живет у нас!
Уважаем и любим,
Журналист – непобедим!
Пусть остро будет перо,
И крепко его словцо!