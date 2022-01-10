Поздравления с Крещением 2022: в прозе, стихах, в смс и открытки

19 января в Украине празднуют последний праздник рождественского цикла - Крещение Господне (Крещение). Именно в этот день согласно церковным текстам Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордане. В канун этого праздника украинцы едят "Голодную кутью", а утром освящают воду и погружаются в ледяные проруби. На Крещение Господне принято поздравлять друзей, родных и знакомых, поэтому ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Крещением в прозе, стихах, смс, а также предлагает картинки и видео-открытки.
Поздравления с Голодной кутьей
Голодная кутья готовится в канун праздника Крещения Господня, 18 января. Этот день имеет большое значение для христиан восточного обряда. А потому стоит поздравить своих родственников, друзей и знакомых с Крещенским Сочельником. Издавна в поздравлениях с Голодной кутьей хозяину дома желали здоровья и довольства:
Крещенский Сочельник — особенный вечер.
Он вам ниспошлет всю свою благодать
И станет добром и удачей отмечен,
Которых на всех будет точно хватать!
***
Пусть будет в доме свет, тепло,
Любовь и понимание...
В сочельник счастье и добро
Дано всем за внимание
***
Желаю здоровья душе, организму —
И в этом поможет святая вода.
Пускай исчезают остатки цинизма,
А в жизни доверие правит всегда!
Вас поздравляем с торжеством,
Что небом нам даровано,
В день этот чудо-волшебством
Всем радость уготована.
***
К большому празднику земли -
Господнего Крещения,
С ним оживления воды
И в душах очищения.
***
С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!
***
Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.
***
В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
***
В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.
***
В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.
***
В Крещенский сочельник пусть крепнет мороз,
А с ним — доброта, счастье, нежность,
Пусть взгляд твой не знает печалей и слёз,
Живут дома радость, успешность!
Пускай расцветает любовь, как цветок,
И теплится в сердце надежда,
Удача отыщет себе уголок,
Чтоб в нём поселиться навечно!
Поздравление с Крещением в прозе
Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
***
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
***
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
***
Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, достатка и благополучия во всем! Пускай святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господнего, искренней любви и веры в лучшее!
***
Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
***
Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце!
***
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.
***
С Крещением Господним! Пусть праздник подарит море радости и теплоты! Пусть все плохие мысли, все невзгоды покинут твой дом и твою жизнь! Пусть крещенская водица смоет все болезни и подарит любовь, надежду и счастье!
***
Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю божьего благословения, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и семье, ведь в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!
Поздравление с Крещением в стихах
В хрустальной тишине зимы,
У проруби холодной,
Торжественно встречаем мы
Крещение Господне.
Пусть освятит тебя вода,
Дарует всепрощение,
И счастье пусть на все года
Несет Богоявление.
Здоровья, радости тебе,
Достатка, долгих лет.
Пусть внемлет Бог твоей мольбе,
Хранит тебя от бед.
***
Пускай Господне Крещение
Наполнено будет добром,
Настанет души очищение,
Чистым пусть будет твой дом!
Желаю достатка, уюта,
Любви, крепкой дружбы, тепла,
Чтоб каждая в жизни минута
Счастливой и светлой была!
***
С Крещением Господним
Сердечно поздравляю.
Любовь пусть в дом приходит,
Надежда окрыляет.
Пусть вера греет душу,
И мысли очищаются.
Жизнь станет пускай лучше,
Желанья пусть сбываются.
***
Вам желаю я в Крещение
От дурного избавления.
Пусть Господь вас защитит,
А в душе лишь мир царит.
Со святой водой печали
И несчастья все уйдут.
Счастье, крепкое здоровье
Навсегда в ваш дом придут!
***
С Крещением всех православных!
Ведь этот день — один из главных.
Желаю верить продолжать,
Обид и зла не замечать.
Пусть Бог удачу вам подарит,
В беде и горе не оставит,
Дает и радость, и тепло.
Хочу, чтоб счастье к вам пришло.
***
С Крещением, великим днём!
Добро пусть будет только в нём,
Пускай омоются водой,
Родные будут все с тобой,
Пусть всё плохое испарится,
И только светлое случится,
Любви и мира, и расцвет,
И только счастья много лет.
***
С Крещением Господним
Тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья, света
От всей души желаю.
Водичкой освященной
Пусть смоет с сердца тяжесть,
Оставив лишь надежду,
Любовь, большую радость.
Пускай горящей свечкой
В душе пылает вера.
Живи с молитвой к Богу,
Ему свою жизнь вверя.
***
В этот праздник тепла и света
От души Вам хочу пожелать,
Чтобы Боженька по секрету
Все проблемы помог нам решать.
Голубого и чистого неба,
Море солнца, любви и добра,
И чтоб ангел-хранитель волшебный
Укрывал от печали всегда.
***
В крещенье Господне, святою водицей,
Я всем вам родные желаю умыться.
Уйдут все болезни, станет чистой душа,
На чудо способна святая вода.
Я в праздник святой вам желаю добра,
Света, уюта, простого тепла.
Счастья, здоровья и много любви.
Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.
***
Желаю в этот день святой
Здоровья и добра,
Крещенской праздничной водой
Печали смыть сполна,
Дарить тепло своим родным
Морозам вопреки.
Пусть светом счастья золотым
Наполнятся деньки.
Горячей веры крепкий щит
Укроет пусть от зла,
И Бог тебя благословит
На добрые дела.
Поздравление с Крещением: смс
Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,
Богатырского здоровья,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всём везет
Вам на сотню лет вперед.
***
С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
***
С Крещением Господним поздравляю
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!
***
Пусть крещенская вода
Смоет беды навсегда,
Чтоб царили в вашем доме
Только мир и благодать.
***
С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
***
Крещенские морозы
Сегодня за окном,
Желаю Вам здоровья
И радости в Ваш дом.
***
С Крещением Господним поздравляю,
Большого счастья в этот день желаю,
Любви, тепла, доверия и веры.
Пусть к лучшему лишь будут перемены.
***
Пусть крещенские морозы
Жар души не охладят,
А святой воды потоки
Благодатью наградят.
***
С Крещеньем Господним я Вас поздравляю.
Любви, благодати Вам в доме желаю,
Чтоб радость в душе ярким цветом цвела,
А жизнь чтоб счастливой, спокойной была!
***
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
Поздравления с Крещением: прикольные
День сегодня необычный,
Нужно в прорубь сигануть,
Чтоб болезни и печали
Основательно спугнуть.
Я желаю с оптимизмом
Вам в водичку окунуться,
Пусть проблемы и обиды
В ней навечно остаются.
А чтоб радостно и бойко
В ледяной поток нырять,
Вам советую кагора
Пару капелек принять.
***
Чтобы не было болезней,
Не ломило чтоб костей,
В день Крещения святого
В прорубь ты ныряй скорей!
Пусть крещенская водичка
Так тебя взбодрит,
Чтоб леталось шустрой птичкой
И забылось, где болит!
***
Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.
***
На Крещение, мой дружок,
Не забудь про холодок,
Потеплее одевайся,
За водичкой отправляйся.
Все грехи свои возьми
В прорубь тихо окуни,
Чтобы чистой, без греха
Стала жизнь твоя легка.
***
Скорей снимай одежду, обувь!
Чего стоишь? Да не боись!
Ты полезай с улыбкой в прорубь
И каждым мигом насладись!
Тебе желаю очищения
От зла, печалей и от бед!
Пусть дарит каждое мгновение
Только добро и ясный свет!
Пусть Бог тебя оберегает
И каждый день, из года в год,
Удачу, радость посылает
И верно за руку ведет!
***
С Крещением! Желаю не падать на мороз, но заморозить все свои неудачи, желаю ничего не бояться, но устрашать своих недругов, желаю в жизни не грешить, а только по мелочи шалить, желаю Божьего благословения и чувства невесомости от счастья.
***
С Крещением Господним. Желаю не ставить крест на своих мечтах, желаю быть паинькой и не гневать Господа, желаю жить, как на самом крутом курорте в самом лучшем санатории, ныряя по волнам любви и отдыхая в спа-салонах счастья.
***
Поздравляю с Крещением и желаю не цокотеть зубами и не мёрзнуть, а как дельфин прям в прорубь и обратно. И пусть водица наполнит тебя силами могучими и здоровьицем крепким, пусть всё плохое отстанет от тебя навек, а счастье и удача прилипнет, как пиявка.
***
С Крещением. Желаю окунем под воду и живчиком из неё, желаю бодрячком по жизни и, чтобы всё крутезно было в ней. Желаю Бога не гневить, в жизни лишь добро творить, свою семью любить, друзей веселить и в своё счастье верить.
***
Поздравляю с Крещением и хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандр в поисках своего счастья. «С Богом» и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет с тебя весь негатив.
Видео-поздравления с Крещением
Видео-открытка с Крещением Господним
Прикольные видео-поздравления с Крещением
Видео-поздравления с Крещением
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