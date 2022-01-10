Поздравления с Крещением 2022: в прозе, стихах, в смс и открытки

Поздравления с Крещением 2022: в прозе, стихах, в смс и открытки

19 января в Украине празднуют последний праздник рождественского цикла - Крещение Господне (Крещение). Именно в этот день согласно церковным текстам Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордане. В канун этого праздника украинцы едят "Голодную кутью", а утром освящают воду и погружаются в ледяные проруби. На Крещение Господне принято поздравлять друзей, родных и знакомых, поэтому ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Крещением в прозе, стихах, смс, а также предлагает картинки и видео-открытки.

Поздравления с Голодной кутьей

Голодная кутья готовится в канун праздника Крещения Господня, 18 января. Этот день имеет большое значение для христиан восточного обряда. А потому стоит поздравить своих родственников, друзей и знакомых с Крещенским Сочельником. Издавна в поздравлениях с Голодной кутьей хозяину дома желали здоровья и довольства:

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Крещенский Сочельник — особенный вечер.

Он вам ниспошлет всю свою благодать

И станет добром и удачей отмечен,

Которых на всех будет точно хватать!

***

Пусть будет в доме свет, тепло,

Любовь и понимание...

В сочельник счастье и добро

Дано всем за внимание

Поздравления с Крещенским Сочельником

***

Желаю здоровья душе, организму —

И в этом поможет святая вода.

Пускай исчезают остатки цинизма,

А в жизни доверие правит всегда!

Вас поздравляем с торжеством,

Что небом нам даровано,

В день этот чудо-волшебством

Всем радость уготована.

***

К большому празднику земли -

Господнего Крещения,

С ним оживления воды

И в душах очищения.

Поздравления с Крещенским Сочельником

***

С Крещением Господним!

Как дар с небес прими

Глоток воды сегодня

И здравствуй во все дни!

***

Вода крещенская как символ чистоты

И дивной милости небесного Отца.

Переосмысли свою жизнь ты и мечты

И обретешь благоволенье у Творца.

Поздравления с Крещенским Сочельником

***

В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

***

В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.

Поздравления с Крещенским Сочельником

***

В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

***

В Крещенский сочельник пусть крепнет мороз,

А с ним — доброта, счастье, нежность,

Пусть взгляд твой не знает печалей и слёз,

Живут дома радость, успешность!



Пускай расцветает любовь, как цветок,

И теплится в сердце надежда,

Удача отыщет себе уголок,

Чтоб в нём поселиться навечно!

Поздравление с Крещением в прозе

Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

***

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

Поздравления с Крещением

***

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

***

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

Поздравления с Крещением

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, достатка и благополучия во всем! Пускай святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господнего, искренней любви и веры в лучшее!

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Поздравления с Крещением

***

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце!

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним! Пусть праздник подарит море радости и теплоты! Пусть все плохие мысли, все невзгоды покинут твой дом и твою жизнь! Пусть крещенская водица смоет все болезни и подарит любовь, надежду и счастье!

***

Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю божьего благословения, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и семье, ведь в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!

Поздравление с Крещением в стихах

В хрустальной тишине зимы,

У проруби холодной,

Торжественно встречаем мы

Крещение Господне.



Пусть освятит тебя вода,

Дарует всепрощение,

И счастье пусть на все года

Несет Богоявление.



Здоровья, радости тебе,

Достатка, долгих лет.

Пусть внемлет Бог твоей мольбе,

Хранит тебя от бед.

***

Пускай Господне Крещение

Наполнено будет добром,

Настанет души очищение,

Чистым пусть будет твой дом!



Желаю достатка, уюта,

Любви, крепкой дружбы, тепла,

Чтоб каждая в жизни минута

Счастливой и светлой была!

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним

Сердечно поздравляю.

Любовь пусть в дом приходит,

Надежда окрыляет.



Пусть вера греет душу,

И мысли очищаются.

Жизнь станет пускай лучше,

Желанья пусть сбываются.

***

Вам желаю я в Крещение

От дурного избавления.

Пусть Господь вас защитит,

А в душе лишь мир царит.



Со святой водой печали

И несчастья все уйдут.

Счастье, крепкое здоровье

Навсегда в ваш дом придут!

Поздравления с Крещением

***

С Крещением всех православных!

Ведь этот день — один из главных.

Желаю верить продолжать,

Обид и зла не замечать.



Пусть Бог удачу вам подарит,

В беде и горе не оставит,

Дает и радость, и тепло.

Хочу, чтоб счастье к вам пришло.

***

С Крещением, великим днём!

Добро пусть будет только в нём,

Пускай омоются водой,

Родные будут все с тобой,

Пусть всё плохое испарится,

И только светлое случится,

Любви и мира, и расцвет,

И только счастья много лет.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним

Тебя я поздравляю.

Здоровья, счастья, света

От всей души желаю.



Водичкой освященной

Пусть смоет с сердца тяжесть,

Оставив лишь надежду,

Любовь, большую радость.



Пускай горящей свечкой

В душе пылает вера.

Живи с молитвой к Богу,

Ему свою жизнь вверя.

***

В этот праздник тепла и света

От души Вам хочу пожелать,

Чтобы Боженька по секрету

Все проблемы помог нам решать.



Голубого и чистого неба,

Море солнца, любви и добра,

И чтоб ангел-хранитель волшебный

Укрывал от печали всегда.

Поздравления с Крещением

***

В крещенье Господне, святою водицей,

Я всем вам родные желаю умыться.

Уйдут все болезни, станет чистой душа,

На чудо способна святая вода.



Я в праздник святой вам желаю добра,

Света, уюта, простого тепла.

Счастья, здоровья и много любви.

Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

***

Желаю в этот день святой

Здоровья и добра,

Крещенской праздничной водой

Печали смыть сполна,



Дарить тепло своим родным

Морозам вопреки.

Пусть светом счастья золотым

Наполнятся деньки.



Горячей веры крепкий щит

Укроет пусть от зла,

И Бог тебя благословит

На добрые дела.

Поздравление с Крещением: смс

Вас с Крещеньем поздравляю,

Счастья и добра желаю,

Богатырского здоровья,

А еще удач с любовью.

Пусть всегда во всём везет

Вам на сотню лет вперед.

***

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним поздравляю

И благодати дому я желаю,

Пусть прочь уходят беды и ненастья,

А остается мир в душе, тепло и счастье!

***

Пусть крещенская вода

Смоет беды навсегда,

Чтоб царили в вашем доме

Только мир и благодать.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

***

Крещенские морозы

Сегодня за окном,

Желаю Вам здоровья

И радости в Ваш дом.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним поздравляю,

Большого счастья в этот день желаю,

Любви, тепла, доверия и веры.

Пусть к лучшему лишь будут перемены.

***

Пусть крещенские морозы

Жар души не охладят,

А святой воды потоки

Благодатью наградят.

Поздравления с Крещением

***

С Крещеньем Господним я Вас поздравляю.

Любви, благодати Вам в доме желаю,

Чтоб радость в душе ярким цветом цвела,

А жизнь чтоб счастливой, спокойной была!

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Поздравления с Крещением: прикольные

День сегодня необычный,

Нужно в прорубь сигануть,

Чтоб болезни и печали

Основательно спугнуть.



Я желаю с оптимизмом

Вам в водичку окунуться,

Пусть проблемы и обиды

В ней навечно остаются.



А чтоб радостно и бойко

В ледяной поток нырять,

Вам советую кагора

Пару капелек принять.

***

Чтобы не было болезней,

Не ломило чтоб костей,

В день Крещения святого

В прорубь ты ныряй скорей!



Пусть крещенская водичка

Так тебя взбодрит,

Чтоб леталось шустрой птичкой

И забылось, где болит!

Поздравления с Крещением

***

Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

***

На Крещение, мой дружок,

Не забудь про холодок,

Потеплее одевайся,

За водичкой отправляйся.



Все грехи свои возьми

В прорубь тихо окуни,

Чтобы чистой, без греха

Стала жизнь твоя легка.

Поздравления с Крещением

***

Скорей снимай одежду, обувь!

Чего стоишь? Да не боись!

Ты полезай с улыбкой в прорубь

И каждым мигом насладись!



Тебе желаю очищения

От зла, печалей и от бед!

Пусть дарит каждое мгновение

Только добро и ясный свет!



Пусть Бог тебя оберегает

И каждый день, из года в год,

Удачу, радость посылает

И верно за руку ведет!

***

С Крещением! Желаю не падать на мороз, но заморозить все свои неудачи, желаю ничего не бояться, но устрашать своих недругов, желаю в жизни не грешить, а только по мелочи шалить, желаю Божьего благословения и чувства невесомости от счастья.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением Господним. Желаю не ставить крест на своих мечтах, желаю быть паинькой и не гневать Господа, желаю жить, как на самом крутом курорте в самом лучшем санатории, ныряя по волнам любви и отдыхая в спа-салонах счастья.

***

Поздравляю с Крещением и желаю не цокотеть зубами и не мёрзнуть, а как дельфин прям в прорубь и обратно. И пусть водица наполнит тебя силами могучими и здоровьицем крепким, пусть всё плохое отстанет от тебя навек, а счастье и удача прилипнет, как пиявка.

Поздравления с Крещением

***

С Крещением. Желаю окунем под воду и живчиком из неё, желаю бодрячком по жизни и, чтобы всё крутезно было в ней. Желаю Бога не гневить, в жизни лишь добро творить, свою семью любить, друзей веселить и в своё счастье верить.

***

Поздравляю с Крещением и хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандр в поисках своего счастья. «С Богом» и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет с тебя весь негатив.

Видео-поздравления с Крещением

Видео-открытка с Крещением Господним

Прикольные видео-поздравления с Крещением

Видео-поздравления с Крещением

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