Поздравления с Лазаревой субботой 2022 года: картинки, открытки, проза, стихи и смс

16 апреля 2022 года христиане восточного обряда празднуют довольно большой праздник — субботу Лазаря. Связано оно с чудесным воскресением Лазаря Иисусом Христом. ТСН.ua собрал для вас поздравления с субботой Лазаря и картинки к празднику.
Лазарева суббота: поздравления в прозе
В субботу Лазареву от всего сердца хочу пожелать всегда верить в чудо и не отпускать надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
***
С наступлением Вербной Субботы, днем чудесного воскресения праведного Лазаря Иисусом Христом! Пусть все члены семьи всегда будут здоровы, болезни обходят стороной. Всего лучшего и светлого в день Вербной Субботы!
***
С праздником! С субботой Лазаря! Пусть чудо воскресения святого Лазаря внушает в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.
***
В этот знаменательный день всем христианам следует вспомнить, что нет в мире ничего неподвластного Господу. И как Лазарь воскрес, представ перед Иисусом, так пусть в душах наших воскресает любовь к ближнему, сострадание, благочестие и свет, а чудеса Божьих благословений коснутся всех праведных. С субботой Лазаря, дорогие братья и сестры, с прекрасным временем свершения всех Божьих планов!
***
В этот прекрасный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы. От всего сердца хочется пожелать добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда!
***
С субботой Лазаря, прекрасным днем, когда христиане смогли увидеть чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Совершенное чудо свидетельствует о грядущем воскресении умерших. Пусть же эта дата всегда остается в человеческом сознании воспоминанием о невероятном чуде.
***
В субботу Лазарю желаю мира и спокойствия, любви и счастья, раю на земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела.
***
С субботой Лазаря поздравляю! Пусть чудо воскресения святого Лазаря вселяет в сердца ваши чаяния и веру. Пусть свет праздника озаряет душу добром и дарит благополучие.
***
В день Лазаревой субботы желаю вам мира, счастья и маленького рая. Пусть светлая надежда не покидает вас, а добро озаряет. Пусть Господь дарит благо.
***
С субботой Лазаря поздравляю. Желаю светлых, невероятных и радостных дней в жизни. Хочу, чтобы в вашем сердце была вера и надежда, а добро помогало преодолевать все невзгоды.
С Лазаревой субботой: стихи
Разносится над миром голос Бога.
Предайся силе нашего творца.
Как Лазарь пресвятой воскрес из гроба,
Так сбудутся людские чудеса!
Ведь Лазарева суббота сегодня,
Встречай ее вином, икрой и елем.
О празднике вещает колокольня:
Конец поста и вербная неделя!
***
В субботу Лазаря великую
Иисус его из мертвых воскресил.
Толпа, ликуя, разноликая
Хвалу несла, что было сил.
И ты сегодня, в праздник этот,
Подумай про былые дни:
Душа из тьмы летела к свету —
То чудо видели они!
И ты себе откройся честно,
Что чудесам всегда есть место.
***
Лазарь — Марфы и Марии,
Как известно, братом был,
И когда он мир покинул,
Иисус же воскресил
Друга своего, и чудо
То узнали все вокруг,
Поздравлять сегодня буду
С этим днем тебя я, друг,
Я желаю, чтобы место
Было в жизни волшебству,
Чтоб все было интересным
И во сне, и наяву!
***
В Лазареву вам субботу
Счастья я желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет.
***
С субботой Лазаревой поздравляю,
Великий праздник. Пусть сейчас
Вся наша вера лишь крепчает,
А радость пусть не покидает глаз.
Желаю нам добра и благодати,
Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.
Вознаградит Святой пусть чудной платой
Из самых-самых светлых благ.
***
В субботу Лазареву вспомним
Про Иисуса чудеса,
Как воскресил он человека,
И свет наполнил небеса,
И в этот день всем пожелаем
Надежды, веры не терять,
Любовь все беды побеждает
И помогает нам мечтать!
***
Нынче Лазаря суббота,
Время вербу наломать,
Да соседушкам в охоту
Всем здоровья пожелать.
Завтра вербным воскресеньем
Будет утро нас встречать,
А сегодня с настроеньем
Станем песни распевать!
***
В честь праздника, в честь Лазоревой субботы,
Оставьте на потом дела, и все заботы,
Чудесный праздник всей семьей встречайте,
Его вы с легким сердцем отмечайте!
Пусть вам Господь по жизни помогает,
Как Лазаря, пусть вас от бед спасает,
С субботой Лазоревой вас я поздравляю,
Здоровья, счастья, и чудес желаю!
***
Вам в Лазареву субботу
Желаю веры крепкой,
Сомнения в душах наших,
Признаемся, нередки.
Желаю свято верить,
Надеяться, любить,
И с верой нерушимой
Легко, счастливо жить.
***
В эту светлую субботу
Проявлю свою заботу,
Принесу тебе букет.
Не цветы живые, нет,
Просто прутики от вербы
С нежным пухом самым первым,
Чтобы счастье в дом пришло,
Новый праздник принесло!