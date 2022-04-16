Поздравления с Лазаревой субботой 2022 года: картинки, открытки, проза, стихи и смс

16 апреля 2022 года христиане восточного обряда празднуют довольно большой праздник — субботу Лазаря. Связано оно с чудесным воскресением Лазаря Иисусом Христом. ТСН.ua собрал для вас поздравления с субботой Лазаря и картинки к празднику.

Лазарева суббота: поздравления в прозе

В субботу Лазареву от всего сердца хочу пожелать всегда верить в чудо и не отпускать надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди ждут только светлые, счастливые и радостные дни.

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С наступлением Вербной Субботы, днем ​​чудесного воскресения праведного Лазаря Иисусом Христом! Пусть все члены семьи всегда будут здоровы, болезни обходят стороной. Всего лучшего и светлого в день Вербной Субботы!

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С праздником! С субботой Лазаря! Пусть чудо воскресения святого Лазаря внушает в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.

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В этот знаменательный день всем христианам следует вспомнить, что нет в мире ничего неподвластного Господу. И как Лазарь воскрес, представ перед Иисусом, так пусть в душах наших воскресает любовь к ближнему, сострадание, благочестие и свет, а чудеса Божьих благословений коснутся всех праведных. С субботой Лазаря, дорогие братья и сестры, с прекрасным временем свершения всех Божьих планов!

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В этот прекрасный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы. От всего сердца хочется пожелать добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда!

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С субботой Лазаря, прекрасным днем, когда христиане смогли увидеть чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Совершенное чудо свидетельствует о грядущем воскресении умерших. Пусть же эта дата всегда остается в человеческом сознании воспоминанием о невероятном чуде.

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В субботу Лазарю желаю мира и спокойствия, любви и счастья, раю на земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела.

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С субботой Лазаря поздравляю! Пусть чудо воскресения святого Лазаря вселяет в сердца ваши чаяния и веру. Пусть свет праздника озаряет душу добром и дарит благополучие.

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В день Лазаревой субботы желаю вам мира, счастья и маленького рая. Пусть светлая надежда не покидает вас, а добро озаряет. Пусть Господь дарит благо.

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С субботой Лазаря поздравляю. Желаю светлых, невероятных и радостных дней в жизни. Хочу, чтобы в вашем сердце была вера и надежда, а добро помогало преодолевать все невзгоды.

С Лазаревой субботой: стихи

Разносится над миром голос Бога.

Предайся силе нашего творца.

Как Лазарь пресвятой воскрес из гроба,

Так сбудутся людские чудеса!



Ведь Лазарева суббота сегодня,

Встречай ее вином, икрой и елем.

О празднике вещает колокольня:

Конец поста и вербная неделя!

***

В субботу Лазаря великую

Иисус его из мертвых воскресил.

Толпа, ликуя, разноликая

Хвалу несла, что было сил.

И ты сегодня, в праздник этот,

Подумай про былые дни:

Душа из тьмы летела к свету —

То чудо видели они!

И ты себе откройся честно,

Что чудесам всегда есть место.

***

Лазарь — Марфы и Марии,

Как известно, братом был,

И когда он мир покинул,

Иисус же воскресил

Друга своего, и чудо

То узнали все вокруг,

Поздравлять сегодня буду

С этим днем тебя я, друг,

Я желаю, чтобы место

Было в жизни волшебству,

Чтоб все было интересным

И во сне, и наяву!

***

В Лазареву вам субботу

Счастья я желаю,

В чудо верить и любить

Я вас призываю.



Пусть всегда по вере вашей

Лишь дано вам будет.

Благодать большая Божья

С вами пусть прибудет.

***

С субботой Лазаревой поздравляю,

Великий праздник. Пусть сейчас

Вся наша вера лишь крепчает,

А радость пусть не покидает глаз.



Желаю нам добра и благодати,

Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.

Вознаградит Святой пусть чудной платой

Из самых-самых светлых благ.

***

В субботу Лазареву вспомним

Про Иисуса чудеса,

Как воскресил он человека,

И свет наполнил небеса,

И в этот день всем пожелаем

Надежды, веры не терять,

Любовь все беды побеждает

И помогает нам мечтать!

***

Нынче Лазаря суббота,

Время вербу наломать,

Да соседушкам в охоту

Всем здоровья пожелать.



Завтра вербным воскресеньем

Будет утро нас встречать,

А сегодня с настроеньем

Станем песни распевать!

***

В честь праздника, в честь Лазоревой субботы,

Оставьте на потом дела, и все заботы,

Чудесный праздник всей семьей встречайте,

Его вы с легким сердцем отмечайте!



Пусть вам Господь по жизни помогает,

Как Лазаря, пусть вас от бед спасает,

С субботой Лазоревой вас я поздравляю,

Здоровья, счастья, и чудес желаю!

***

Вам в Лазареву субботу

Желаю веры крепкой,

Сомнения в душах наших,

Признаемся, нередки.



Желаю свято верить,

Надеяться, любить,

И с верой нерушимой

Легко, счастливо жить.

***

В эту светлую субботу

Проявлю свою заботу,

Принесу тебе букет.

Не цветы живые, нет,

Просто прутики от вербы

С нежным пухом самым первым,

Чтобы счастье в дом пришло,

Новый праздник принесло!

Лазарева суббота 2022: картинки

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие

Лазарева суббота: приветствие