Поздравления с Масленицей 2022: картинки, открытки, проза, стихи и прикольные смс

С 28 февраля по 6 марта 2022 украинцы празднуют Масленицу. Этот праздник является своеобразным прощанием с зимой и призывом весны. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Масленицей в стихах, прозе, картинках и смс.
Поздравления с Масленицей: в прозе
Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
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Любой праздник в нашей жизни – это пир души. А Масленица праздник особенный, это праздник чревоугодия. Обычникам разрешалось в это время есть до икоты, пить до хрипа, петь до потери голоса, танцевать до упаду. Порадуемся Масленице, блинам и милым гостям!
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Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю хороших друзей и подлинного счастья.
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Масленица. Хорош этот древний славянский праздник – проводы зимы – со столами, которые ломаются от блинов и других блюд и питья. В эти дни славянская душа – человек гуляет вовсю. Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!
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Грядет Великий пост, так пусть же веселья Масленицы запомнятся до следующих праздников, а вкусные праздничные блюда станут завершением рождественских и новогодних застолий. С Масленицей всех!
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Приветствую Вас с Масленицей! Пусть прошлая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
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Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщена интересными моментами. С праздниками вас!
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Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и весь год в вашей душе цветет и пахнет весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старики станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломающихся от блюд столов!
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В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостиного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!
Поздравления с Масленицей: в стихах
Веселись и пой, народ,
Масленица к нам идет!
С пирогами и блинами,
Да с румяными щеками.
Всем желаю шуток, смеха,
Веры, радости, успеха.
На столе — блины с икрою,
Да побольше чтоб, с горою!
Смейтесь, пойте, улыбайтесь,
Никогда не унывайте.
Счастье к вам тотчас придет,
В дом удачу принесет!
***
Напечем блинов румяных
И пойдем весну встречать,
Будем с Масленицей вместе
Злую зиму провожать.
Забирай метели, вьюги,
Засиделась ты в гостях,
Золотой блин солнца ярко
Нам сияет в небесах.
Мы на Масленицу будем
Петь, гулять и веселиться,
Своим счастьем, как блинами,
Будем друг с другом делиться.
***
Солнце по небу катилось
Да в тарелки к нам свалилось:
Круглое, блестящее,
Прям, как настоящее!
Масленицу привечайте,
Всех блинами угощайте.
Смейся, веселись, гуляй —
Щедрым будет урожай!
На улыбки не скупись —
Щедрой будет и вся жизнь.
В новый круг вошла природа.
Всем здоровья и доходов!
***
Масленица к нам пришла
И веселья принесла,
Много разных угощений
И прекрасных нам мгновений.
Я желаю вам тепла,
Удавались чтоб дела,
Чтоб всегда вам веселиться,
И мечтам всем вашим сбыться.
Будьте в жизнь вы влюблены,
Ешьте поскорей блины,
С счастьем вы скорее слейтесь
И как можно больше смейтесь!
***
Пусть Ваша жизнь идёт по маслу,
Чтобы каждый день был словно праздник.
За стол желаю скорее сесть
И вкусных блинчиков поесть!
Желаю счастья всей душой
В день этот праздничный большой.
Живее зиму провожайте
И всех за всё прощайте!
***
Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!
В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
«Всё будет хорошо»!
***
С Масленницей всех поздравляю,
Солнца весеннего желаю,
Блинчиков вам самых вкусных,
Не знать горести и грусти.
Веселитесь от души,
Эти дни так хороши,
В гости вы к друзьям ходите,
И добрых слов им говорите!
***
Масленица в дом пришла,
И поверья принесла:
Блинчики с икоркой красной —
Будет жизнь у вас прекрасной!
А в сметанку окуните —
Отпуск будет ваш на Крите!
Чтобы сладкой жизнь была,
Блин в медок — и все дела!
***
Пусть будет Масленица эта
Полна веселья, доброты,
В душе желаю мира, света,
Пускай все сбудутся мечты!
Желаю в праздник насладиться
Блинами с медом иль икрой!
Весна на крыльях счастья мчится,
Ей двери поскорей открой!
***
Запах сливочного масла,
И блины пекут везде.
Масленица так прекрасна,
И конец пришел зиме.
Поздравляем, поздравляем
Мы с приходом вас весны.
Счастья, солнца вам желаем,
Пусть исполнятся мечты.
Угостятся пусть блинами
Все соседи и родня.
Попрощайтесь со снегами —
Пусть капелями звенят.
Поздравления с Масленицей: в смс
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
***
Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уж весна!
Всем желаю в этот праздник
Теплоты, любви, добра!
***
Вкусных блинов,
Щедрых столов,
Добра и веселья,
Чудесных мгновений,
Достатка без края.
С Масленицей поздравляю!
***
Поздравляю с Масленицей!
Желаю жизни радоваться.
Душевно веселиться,
И всем желаньям сбыться.
***
Все мы Масленицу любим,
С ней весна приходит к нам.
Пусть удача с вами будет,
Счастья, радости всем вам!
***
Конец зиме! Блины пеките,
К нам Масленица в дом пришла!
Скорее счастье в дверь впустите,
Пусть Бог хранит семью от зла.
***
С Масленицей поздравляю!
И вам от всей души желаю:
Веселья, радостного пира,
Всех благ, что существуют в мире.
***
Масленица к нам пришла
С вкусными блинами.
Пусть удача и достаток
Всегда будет с вами!
***
Пусть будет гулянье веселым и вкусным,
Чтоб было легко, а в карманах — не пусто.
Душа пусть поет и глаза пусть сияют.
Я с Масленицей вас в этот день поздравляю!
***
Масленица к нам идёт
И блинов поднос несёт,
На столе — икра и мёд,
Жить в достатке чтоб весь год!