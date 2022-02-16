Поздравления с Масленицей 2022: картинки, открытки, проза, стихи и прикольные смс

С 28 февраля по 6 марта 2022 украинцы празднуют Масленицу. Этот праздник является своеобразным прощанием с зимой и призывом весны. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Масленицей в стихах, прозе, картинках и смс.

Поздравления с Масленицей: в прозе

Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

Поздравления с Масленицей

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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

Поздравления с Масленицей

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Любой праздник в нашей жизни – это пир души. А Масленица праздник особенный, это праздник чревоугодия. Обычникам разрешалось в это время есть до икоты, пить до хрипа, петь до потери голоса, танцевать до упаду. Порадуемся Масленице, блинам и милым гостям!

Поздравления с Масленицей

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Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю хороших друзей и подлинного счастья.

Поздравления с Масленицей

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Масленица. Хорош этот древний славянский праздник – проводы зимы – со столами, которые ломаются от блинов и других блюд и питья. В эти дни славянская душа – человек гуляет вовсю. Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!

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Грядет Великий пост, так пусть же веселья Масленицы запомнятся до следующих праздников, а вкусные праздничные блюда станут завершением рождественских и новогодних застолий. С Масленицей всех!

Поздравления с Масленицей

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Приветствую Вас с Масленицей! Пусть прошлая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

Поздравления с Масленицей

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Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщена интересными моментами. С праздниками вас!

Поздравления с Масленицей

***

Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и весь год в вашей душе цветет и пахнет весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старики станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломающихся от блюд столов!

Поздравления с Масленицей

***

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостиного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

Поздравления с Масленицей: в стихах

Веселись и пой, народ,

Масленица к нам идет!

С пирогами и блинами,

Да с румяными щеками.



Всем желаю шуток, смеха,

Веры, радости, успеха.

На столе — блины с икрою,

Да побольше чтоб, с горою!



Смейтесь, пойте, улыбайтесь,

Никогда не унывайте.

Счастье к вам тотчас придет,

В дом удачу принесет!

Поздравления с Масленицей

***

Напечем блинов румяных

И пойдем весну встречать,

Будем с Масленицей вместе

Злую зиму провожать.



Забирай метели, вьюги,

Засиделась ты в гостях,

Золотой блин солнца ярко

Нам сияет в небесах.



Мы на Масленицу будем

Петь, гулять и веселиться,

Своим счастьем, как блинами,

Будем друг с другом делиться.

Поздравления с Масленицей

***

Солнце по небу катилось

Да в тарелки к нам свалилось:

Круглое, блестящее,

Прям, как настоящее!



Масленицу привечайте,

Всех блинами угощайте.

Смейся, веселись, гуляй —

Щедрым будет урожай!



На улыбки не скупись —

Щедрой будет и вся жизнь.

В новый круг вошла природа.

Всем здоровья и доходов!

Поздравления с Масленицей

***

Масленица к нам пришла

И веселья принесла,

Много разных угощений

И прекрасных нам мгновений.



Я желаю вам тепла,

Удавались чтоб дела,

Чтоб всегда вам веселиться,

И мечтам всем вашим сбыться.



Будьте в жизнь вы влюблены,

Ешьте поскорей блины,

С счастьем вы скорее слейтесь

И как можно больше смейтесь!

Поздравления с Масленицей

***

Пусть Ваша жизнь идёт по маслу,

Чтобы каждый день был словно праздник.

За стол желаю скорее сесть

И вкусных блинчиков поесть!



Желаю счастья всей душой

В день этот праздничный большой.

Живее зиму провожайте

И всех за всё прощайте!

***

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!



В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

«Всё будет хорошо»!

Поздравления с Масленицей

***

С Масленницей всех поздравляю,

Солнца весеннего желаю,

Блинчиков вам самых вкусных,

Не знать горести и грусти.



Веселитесь от души,

Эти дни так хороши,

В гости вы к друзьям ходите,

И добрых слов им говорите!

Поздравления с Масленицей

***

Масленица в дом пришла,

И поверья принесла:

Блинчики с икоркой красной —

Будет жизнь у вас прекрасной!



А в сметанку окуните —

Отпуск будет ваш на Крите!

Чтобы сладкой жизнь была,

Блин в медок — и все дела!

Поздравления с Масленицей

***

Пусть будет Масленица эта

Полна веселья, доброты,

В душе желаю мира, света,

Пускай все сбудутся мечты!



Желаю в праздник насладиться

Блинами с медом иль икрой!

Весна на крыльях счастья мчится,

Ей двери поскорей открой!

Поздравления с Масленицей

***

Запах сливочного масла,

И блины пекут везде.

Масленица так прекрасна,

И конец пришел зиме.



Поздравляем, поздравляем

Мы с приходом вас весны.

Счастья, солнца вам желаем,

Пусть исполнятся мечты.



Угостятся пусть блинами

Все соседи и родня.

Попрощайтесь со снегами —

Пусть капелями звенят.

Поздравления с Масленицей: в смс

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

Поздравления с Масленицей

***

Масленица к нам пришла,

Значит, скоро уж весна!

Всем желаю в этот праздник

Теплоты, любви, добра!

Поздравления с Масленицей

***

Вкусных блинов,

Щедрых столов,

Добра и веселья,

Чудесных мгновений,

Достатка без края.

С Масленицей поздравляю!

Поздравления с Масленицей

***

Поздравляю с Масленицей!

Желаю жизни радоваться.

Душевно веселиться,

И всем желаньям сбыться.

Поздравления с Масленицей

***

Все мы Масленицу любим,

С ней весна приходит к нам.

Пусть удача с вами будет,

Счастья, радости всем вам!

***

Конец зиме! Блины пеките,

К нам Масленица в дом пришла!

Скорее счастье в дверь впустите,

Пусть Бог хранит семью от зла.

Поздравления с Масленицей

***

С Масленицей поздравляю!

И вам от всей души желаю:

Веселья, радостного пира,

Всех благ, что существуют в мире.

Поздравления с Масленицей

***

Масленица к нам пришла

С вкусными блинами.

Пусть удача и достаток

Всегда будет с вами!

Поздравления с Масленицей

***

Пусть будет гулянье веселым и вкусным,

Чтоб было легко, а в карманах — не пусто.

Душа пусть поет и глаза пусть сияют.

Я с Масленицей вас в этот день поздравляю!

Поздравления с Масленицей

***

Масленица к нам идёт

И блинов поднос несёт,

На столе — икра и мёд,

Жить в достатке чтоб весь год!