Поздравления с Международным днем девочек 2022: картинки на украинском, проза и стихи

11 октября – Международный день девочек. Это важный праздник, созданный для распространения информации о дискриминации и важных проблемах детей женского пола. А еще в этот день традиционно поздравляют девушек. Так что ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем девочек: картинки на украинском языке, прозу и стихи.

Международный день девочек, который ежегодно отмечается 11 октября, был утвержден ООН в 2012 году. Цель этого дня – остросоциальная. Ведь оно было создано, чтобы обратить внимание общества на проблемы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние девушки по всему миру.

Международный день девочек: приветствие в прозе

Поздравляю с Международным днем девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях, удивительной красоты и счастливой улыбки. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, веселой песни и радостной новости!

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Упорный смех, хорошая улыбка, игривый взгляд – это вы, такие красивые и замечательные девочки. Жизнь была бы не такой без вас. Поэтому берегите себя, любите жизнь и радуйтесь ей.

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В Международный день девочек желаю вам быть счастливы, расти в хорошей семье и получать любовь. Пусть каждая девочка растет красавицей, умницей и самой счастливой. Желаю вам море радости и исполнения мечтаний.

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Поздравляю тебя с Днем девочек! Всегда оставайся немного наивной, непосредственной и наигранной. Будь счастлива и красива.

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Поздравляю с Международным днем девочек. Желаю нарядных платьев и больших-больших секретов. Желаю крутых идей для причесок и самых веселых игр. Желаю море сладостей и заветных желаний. Желаю всегда хорошей погоды и волшебного настроения для твоего девичьего сердца.

С Днем девочек: прикольные стихи

Вы нежные лепестки красивых цветов,

Сегодня праздничный гимн вам поем,

Всех девочек искренне поздравляем,

Детства беззаботного от души желаем.

Пусть самая яркая звезда,

Ваш путь всегда осветляется,

Пусть судьба наградит вас с горкой,

Пусть птица счастья к вам прилетит!

***

Бантиков желаю, бусы,

Платья шелковые, атласные.

Новые сумочки и туфли,

Комплименты и цветы,

Принцев с белыми лошадьми,

Больше нежных, теплых слов.

***

Сегодня лучший праздник на земле,

Всех девочек мы от души поздравляем,

Да будет много света, радости и мечтаний,

Пусть вас уважают и любят.

Милые девушки, примите поздравления,

Пусть каждое мгновение хорошее воспоминание оставляет,

Пусть все розовые мечты в действительность превращаются,

Пусть солнце светит, а зло обходит.

***

Девушки нежные, исполненные ласки,

Нимфы отличные, словно из сказки.

Вас явно сотворил Бог, а не дьявол

Мужчинам к счастью, творцу – слава!

Будь же, небесная, музой самой светлой,

В жизни любимого – самое главное.

***

День девочек по всей земле,

Мы радугу разделим по кусочку.

Пусть сказка приходит не только во сне,

Луна дарит звездочку каждую ночь.

Для вас, наши леди, эти слова,

Добрая мы желаем без меры.

Будьте прекрасны сегодня, всегда,

Пусть радость нельзя будет измерить.

По шарику счастливому, с улыбкой бери,

За хвостик держи ее покрепче.

По лугу прекрасному со смехом беги

И завтра пусть будет светлее.

С Международным днем девочек: картинки на украинском языке

С Днем девочек: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С Днем девочек: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С Днем девочек: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С Днем девочек: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua