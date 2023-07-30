Поздравления с Международным днем дружбы в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

30 июля – Международный день дружбы. Невозможно вообразить свою жизнь без друзей, поэтому не забудьте поздравить их с этим замечательным праздником и подарить поздравления с Днем дружбы. ТСН.ua подобрал для вас отличные слова и картинки на украинском языке.

Международный день дружбы: что мы знаем об этой дате

В 2011 году Генеральная ассамблея ООН решила ввести новый важный праздник – Международный день дружбы. Дата была выбрана 30 июля. Главной же целью этого дня является возможность убедить, что дружба между народами, культурами, странами и отдельными людьми вдохновляет мирное сосуществование и способствует распространению взаимопонимания в мире.

В XIX веке появился термин "виртуальная дружба", ведь благодаря социальным сетям и мобильной связи стало возможно развивать дружеские отношения даже на расстоянии, не встречаясь друг с другом.

А вот пять интересных фактов о Международном дне дружбы, которые могут вас поразить:

Когда компания Hallmark создала поздравительные открытки для друзей, люди начали посылать их тем людям, которых хотят быстро поздравить по электронной почте. Астероид 367 Amicitia был назван на часть дружбы, ведь с латыни его название переводится именно так. Согласно социологическим исследованиям, самыми дружелюбными жителями в мире являются жители Сиднея. Дружить могут не только люди, ученые доказали, что похожие чувства испытывают шимпанзе, лошади, слоны и дельфины. Дружить — значит принимать человека таким, какой он есть. Здесь нет отличий в религии, цвете кожи, весе или происхождении.

Поздравления с Международным днем дружбы: проза и стихи

Сегодня добрый и дружелюбный праздник – день дружбы! Поздравляю тебя, друг, с этим праздником и желаю быть всегда успешным, здоровым и полным оптимизма! Всегда достигай поставленной цели и всегда подавай пример другим людям!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

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С Днем дружбы всех поздравляю!

Крепко, крепко обнимаю,

Спасибо всем говорю,

Потому что вас люблю!

Я желаю вам этот праздник

Встретить весело и дружно.

Смеха, радости и счастья

И большой крепкой дружбы!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с добрыми людьми, которые тебя всегда поддержат и поймут. Желаю, чтобы эта дружба была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не угрожали склом или трещиной в теплых и искренних дружеских отношениях.

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем дружбы!

Вместе жить нам веселее.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!

Только добра тебе желаю,

Счастья, радости и любви,

Никогда не знать печали.

Лучше все будет с тобой!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

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Дружба настоящая с годами только крепнет. Вторую можно доверить все сокровенные тайны и положиться в ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам тёплые слова.

Не могу без вас представить себя,

Дружба наша истинно крепкая!

Я хочу, чтобы вы были здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе – цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей препятствия были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши надежды и лучшие мечты!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пусть наша дружба только крепнет из года в год!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

С днем дружбы хочу поздравить!

Это праздник для всех нас,

Чтобы дружбу света прославить,

Лечащую в тяжелое время.

Вам желаю друзей беречь,

Никогда их не изменять,

Помогать, любить и верить,

Любить и понимать!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Дружба – это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни препятствий. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пусть никакая плохая сила не сможет разорвать их. С днём дружбы!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба – самая ценная валюта.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом бывает не просто,

Хотя и очень приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, презенты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Больше друзей и здоровья,

Чтобы с ними чаще встречаться!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Пусть наша дружба всегда будет крепкой и крепкой, пусть будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего наилучшего!

Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Настоящих друзей

Очень трудно найти,

Тяжело потерять,

Отдалившись, уйти.

Настоящих друзей

Невозможно забыть,

В суете растерять,

Невзначай разлюбить.

Настоящим друзьям

Нужно время дарить,

С ними вместе страдать,

Говорить и шутить.

Наcтоящим друзьям

Своё сердце отдай.

Настоящих друзей

Никогда не теряй.