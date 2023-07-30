Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поздравления с Международным днем дружбы в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
4 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поздравления с Международным днем дружбы в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Поздравления с Международным днем дружбы в 2023 году / Фото: Pexels

30 июля – Международный день дружбы. Невозможно вообразить свою жизнь без друзей, поэтому не забудьте поздравить их с этим замечательным праздником и подарить поздравления с Днем дружбы. ТСН.ua подобрал для вас отличные слова и картинки на украинском языке.

Международный день дружбы: что мы знаем об этой дате

В 2011 году Генеральная ассамблея ООН решила ввести новый важный праздник – Международный день дружбы. Дата была выбрана 30 июля. Главной же целью этого дня является возможность убедить, что дружба между народами, культурами, странами и отдельными людьми вдохновляет мирное сосуществование и способствует распространению взаимопонимания в мире.

В XIX веке появился термин "виртуальная дружба", ведь благодаря социальным сетям и мобильной связи стало возможно развивать дружеские отношения даже на расстоянии, не встречаясь друг с другом.

А вот пять интересных фактов о Международном дне дружбы, которые могут вас поразить:

  1. Когда компания Hallmark создала поздравительные открытки для друзей, люди начали посылать их тем людям, которых хотят быстро поздравить по электронной почте.
  2. Астероид 367 Amicitia был назван на часть дружбы, ведь с латыни его название переводится именно так.
  3. Согласно социологическим исследованиям, самыми дружелюбными жителями в мире являются жители Сиднея.
  4. Дружить могут не только люди, ученые доказали, что похожие чувства испытывают шимпанзе, лошади, слоны и дельфины.
  5. Дружить — значит принимать человека таким, какой он есть. Здесь нет отличий в религии, цвете кожи, весе или происхождении.

Поздравления с Международным днем дружбы: проза и стихи

Сегодня добрый и дружелюбный праздник – день дружбы! Поздравляю тебя, друг, с этим праздником и желаю быть всегда успешным, здоровым и полным оптимизма! Всегда достигай поставленной цели и всегда подавай пример другим людям!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

С Днем дружбы всех поздравляю!
Крепко, крепко обнимаю,
Спасибо всем говорю,
Потому что вас люблю!

Я желаю вам этот праздник
Встретить весело и дружно.
Смеха, радости и счастья
И большой крепкой дружбы!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с добрыми людьми, которые тебя всегда поддержат и поймут. Желаю, чтобы эта дружба была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не угрожали склом или трещиной в теплых и искренних дружеских отношениях.

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем дружбы!
Вместе жить нам веселее.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!

Только добра тебе желаю,
Счастья, радости и любви,
Никогда не знать печали.
Лучше все будет с тобой!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Дружба настоящая с годами только крепнет. Вторую можно доверить все сокровенные тайны и положиться в ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам тёплые слова.
Не могу без вас представить себя,
Дружба наша истинно крепкая!

Я хочу, чтобы вы были здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе – цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей препятствия были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши надежды и лучшие мечты!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пусть наша дружба только крепнет из года в год!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

С днем дружбы хочу поздравить!
Это праздник для всех нас,
Чтобы дружбу света прославить,
Лечащую в тяжелое время.

Вам желаю друзей беречь,
Никогда их не изменять,
Помогать, любить и верить,
Любить и понимать!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Дружба – это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни препятствий. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пусть никакая плохая сила не сможет разорвать их. С днём дружбы!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба – самая ценная валюта.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом бывает не просто,
Хотя и очень приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, презенты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Больше друзей и здоровья,
Чтобы с ними чаще встречаться!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Пусть наша дружба всегда будет крепкой и крепкой, пусть будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего наилучшего!

Картинка с Международным днем дружбы / © ТСН.ua
Картинка с Международным днем дружбы / Фото: ТСН.ua

***

Настоящих друзей
Очень трудно найти,
Тяжело потерять,
Отдалившись, уйти.

Настоящих друзей
Невозможно забыть,
В суете растерять,
Невзначай разлюбить.

Настоящим друзьям
Нужно время дарить,
С ними вместе страдать,
Говорить и шутить.

Наcтоящим друзьям
Своё сердце отдай.
Настоящих друзей
Никогда не теряй.

Статья из подборки новостей:
Поздравления
Дата публикации
Просмотры
14к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация