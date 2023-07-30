Поздравления с Международным днем дружбы в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

30 июля – Международный день дружбы. Невозможно вообразить свою жизнь без друзей, поэтому не забудьте поздравить их с этим замечательным праздником и подарить поздравления с Днем дружбы. ТСН.ua подобрал для вас отличные слова и картинки на украинском языке.
Международный день дружбы: что мы знаем об этой дате
В 2011 году Генеральная ассамблея ООН решила ввести новый важный праздник – Международный день дружбы. Дата была выбрана 30 июля. Главной же целью этого дня является возможность убедить, что дружба между народами, культурами, странами и отдельными людьми вдохновляет мирное сосуществование и способствует распространению взаимопонимания в мире.
В XIX веке появился термин "виртуальная дружба", ведь благодаря социальным сетям и мобильной связи стало возможно развивать дружеские отношения даже на расстоянии, не встречаясь друг с другом.
А вот пять интересных фактов о Международном дне дружбы, которые могут вас поразить:
- Когда компания Hallmark создала поздравительные открытки для друзей, люди начали посылать их тем людям, которых хотят быстро поздравить по электронной почте.
- Астероид 367 Amicitia был назван на часть дружбы, ведь с латыни его название переводится именно так.
- Согласно социологическим исследованиям, самыми дружелюбными жителями в мире являются жители Сиднея.
- Дружить могут не только люди, ученые доказали, что похожие чувства испытывают шимпанзе, лошади, слоны и дельфины.
- Дружить — значит принимать человека таким, какой он есть. Здесь нет отличий в религии, цвете кожи, весе или происхождении.
Поздравления с Международным днем дружбы: проза и стихи
Сегодня добрый и дружелюбный праздник – день дружбы! Поздравляю тебя, друг, с этим праздником и желаю быть всегда успешным, здоровым и полным оптимизма! Всегда достигай поставленной цели и всегда подавай пример другим людям!
***
С Днем дружбы всех поздравляю!
Крепко, крепко обнимаю,
Спасибо всем говорю,
Потому что вас люблю!
Я желаю вам этот праздник
Встретить весело и дружно.
Смеха, радости и счастья
И большой крепкой дружбы!
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Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с добрыми людьми, которые тебя всегда поддержат и поймут. Желаю, чтобы эта дружба была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не угрожали склом или трещиной в теплых и искренних дружеских отношениях.
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Поздравляю с Днем дружбы!
Вместе жить нам веселее.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!
Только добра тебе желаю,
Счастья, радости и любви,
Никогда не знать печали.
Лучше все будет с тобой!
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Дружба настоящая с годами только крепнет. Вторую можно доверить все сокровенные тайны и положиться в ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!
***
В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам тёплые слова.
Не могу без вас представить себя,
Дружба наша истинно крепкая!
Я хочу, чтобы вы были здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе – цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей препятствия были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши надежды и лучшие мечты!
***
Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пусть наша дружба только крепнет из года в год!
***
С днем дружбы хочу поздравить!
Это праздник для всех нас,
Чтобы дружбу света прославить,
Лечащую в тяжелое время.
Вам желаю друзей беречь,
Никогда их не изменять,
Помогать, любить и верить,
Любить и понимать!
***
Дружба – это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни препятствий. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пусть никакая плохая сила не сможет разорвать их. С днём дружбы!
***
С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба – самая ценная валюта.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом бывает не просто,
Хотя и очень приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, презенты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Больше друзей и здоровья,
Чтобы с ними чаще встречаться!
***
Пусть наша дружба всегда будет крепкой и крепкой, пусть будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего наилучшего!
***
Настоящих друзей
Очень трудно найти,
Тяжело потерять,
Отдалившись, уйти.
Настоящих друзей
Невозможно забыть,
В суете растерять,
Невзначай разлюбить.
Настоящим друзьям
Нужно время дарить,
С ними вместе страдать,
Говорить и шутить.
Наcтоящим друзьям
Своё сердце отдай.
Настоящих друзей
Никогда не теряй.