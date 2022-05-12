Поздравления с Международным днем медсестры 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

12 мая в Украине и мире – Международный день медсестры. В 2022 году эта дата приходится на четверг. Профессия очень важна и требует от человека быть сосредоточенным, терпеливым и готовым прийти на помощь. Не забудьте поздравить своих друзей и близких с их профессиональным праздником. А ТСН.ua подобрал в День медсестры картинки на украинском и теплые слова.

Международный день медсестры (International Nurses Day) ежегодно празднуют 12 мая. Зародилось это событие в далеком 1853 году по инициативе Международной федерации Красного Креста, а дату празднования избрали в честь дня рождения Флоренс Найтингейл. Именно она во время Крымской войны организовала первую службу сестер милосердия. Официально праздник был основан только в 1971 году после решения Международного совета медсестер.

День медсестры: приветствие в прозе

Поздравления с Днем медсестры в прозе / Фото: Pexels

Кому хоть раз приходилось сталкиваться с вами, знает, что таких медсестер, как вы, больше не найдешь на свете. Вы заботливая, отзывчивая и добрая – большое вам за это спасибо! Поздравляю вас с Днем медсестры и желаю не терять свою веру в жизнь, в людей и будущее.

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Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником, с днем ​​медицинской сестры! Эта профессия нелегкая и тяжелая. Именно поэтому я хочу, чтобы у Вас было много терпения, сил, крепкого и непреклонного духа. Медицинские сестры – люди с открытой душой и искренним желанием помочь. Именно поэтому вы так ценим и незаменимы. Вы – самая крепкая опора, на которой держится медицина. Так пусть все Ваши старания и умения Вам отдадут!

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Милые медсестры, в ваш профессиональный праздник, примите низкий поклон за ваш грандиозный труд, и наилучшие пожелания. Пусть этот праздник принесет всем удачу, отличное настроение, пусть ваш труд ценится заслуженно повышением зарплаты. Безоблачное счастье вам, мирного неба, успехов во всех делах. Пусть мечты ваши непременно сбудутся, пусть только приятные новости радуют вас. Всех благ вам, изобилия, семейного тепла и Божьего благословения. Пусть надежда, вера и любовь всегда будут рядом с вами.

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По случаю Международного дня медицинской сестры, уважаемые коллеги! Наша работа состоит в том, чтобы смягчать чужую грусть и дарить свое тепло каждый день. И пусть мы не считаем себя героями, мы, медсестры, спасаем сотни жизней каждый день, это не легко, но это того стоит. Удачи всем, счастья, здоровья и новых добрых дел!

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Недуги – это тяжелые испытания, которые случаются на жизненном пути, а хорошие медсестры – боже посланцы, которые помогают пережить неприятные и одинокие минуты. Вы как раз такая! Медсестра с прописной буквы! Спасибо вам за добрые слова и ласковые руки, с которыми не страшны даже уколы и капельницы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

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Сегодня, в День медицинских сестер, у меня есть хорошее слово для самой милой сестренки, будущее которой обязательно должно быть прекрасным, как розы и луна! Наверное, вы уже не смените свою профессию? Прошу вас, спасайте нас, болезнях больных и дальше, и пусть станут реальностью все ваши мечты!

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Доченька, когда ты в первый раз надела белый халат, я думала, что буду вкусно есть потому, что ты станешь поваром. Но я ошиблась, и ты стала мед сестрой. Зато я всегда могу получить порцию. безболезненных уколов. С Днем медицинской сестры!

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Поздравляем с Всемирным днем ​​медсестер! Пусть у доктора есть два диплома, а тебя волшебная улыбка и доброе сердце, ради тебя мы будем соблюдать режим! Пусть твоя улыбка всегда сияет ясным солнышком, пусть рядом с тобой будут только самые лучшие люди!

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Прими поздравления с твоим профессиональным праздником и самые теплые пожелания благополучия, карьерного роста и благодарных пациентов! Пусть работа доставляет не только радость, но и высокий доход! Великого счастья, улыбок, несгибаемого здоровья, исполнения мечтаний и везения во всех делах!

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Поздравляю с днем ​​медицинских сестер! С такой сестричкой я охотно приму самое горькое лекарство! От всего сердца я желаю тебе долгих лет, послушных пациентов и крепкого женского счастья, ведь лицо с таким добрым горячим сердцем его непременно достойно!

Поздравления с Днем медсестры в стихах

День медсестры: поздравления в стихах / Фото: Pexels

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всём вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

***

Медицинская сестра —

Не работа, а призванье.

Сколько же у вас добра

В сердцах, заботы и вниманья!



За труд нелегкий вам поклон

И от души благодаренье.

Желаем вам не знать тревог,

Пусть вам сопутствует везенье.



Пусть будет жизнь у вас светла,

Легка и сказочно красива,

Желаем счастья вам сполна,

Любви, здоровья, позитива!

***

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!



Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

***

Я в день праздника желаю

Позитива и добра,

Чтобы ты была счастливой,

Медицинская сестра.



Чтоб уколы и пилюли

Ты с улыбкой раздавала,

Чтоб людей только хороших

На пути своем встречала.



Все болезни в нашем мире

Пусть исчезнут навсегда,

А лекарством главным будет

Пусть любовь и доброта.

***

Поздравляю с Днем медицинской сестры,

О профессии всем мы напомнить должны.

Здоровье наше — он и есть предмет заботы их.

Да пусть поменьше будет каждый день больных.

Раз смена выпала — чтобы прошла спокойно,

А премии — чтоб ежемесячной, достойной!

Всегда по зову сердца всем медсестрам успевать,

О трудностях работы вам дома забывать.

Крепкого здоровья — ну просто на «отлично»,

Радости в делах и бурной жизни личной!

Удача пусть надежной будет и привычной.

****

С Днем медицинской сестры поздравляю!

Жизни достойной и легкой желаю.

Пусть не тревожат плохие моменты,

Чаще в твой адрес звучат комплименты!



Пусть труд оценится очень пристойно,

Чтоб результатом была ты довольна.

Много здоровья, любви, красоты

И достижения классной мечты!

***

С днем медсестры поздравляю сердечно,

Счастья, удачи, любви бесконечной!

Всегда оставаться заботливой, милой,

Терпенья побольше и внутренней силы.



Надежду и веру дарить пациентам,

Тепла, благодарности, добрых моментов,

Коллег уважения, благополучия,

Везения в жизни, всего наилучшего!

***

Шприцы, бинты, уколы — и это всё про Вас.

Замеры, процедуры, отчеты каждый раз,

Прививки, патронажи — Вы очень нам нужны.

Ведь даже врач не может лечить без медсестры.



Мы вам желаем стойкости, терпения порой

И пациентов вежливых, начальства с похвалой.

Здоровья, сил и рвения работать для людей

И счастье видеть в том труде, что в мире всех добрей!

***

За вашу работу, заботу и ласку —

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.



И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

***

С днем медсестры хочу поздравить

Тебя, красавица, сейчас,

Печаль и скука не коснется

Пускай твоих волшебных глаз.



Дари добро, любовь, надежду,

Будь светлым ангелом всегда,

Пускай работа будет в радость,

Счастливой будет пусть судьба.

Международный день медсестры: смс-поздравления

День медсестры: приветствие в смс / Фото: Pexels

Будь принцем на белом коне и с высокой репутацией в белом халате! Поздравляю с Международным днем ​​медбрата! Пусть иголки вонзаются в попы легко и не больно, пусть любимая работа никогда не заставит скучать и о чем-то сожалеть. Желаю жесткого характера, стрессоустойчивости и успехов!

***

Пациенты пусть спокойно

Выполняют ваш указ,

Не капризничают громко,

Ценят и уважают вас!

***

Хочу я тебя поздравить

С Днем медицинской сестры,

И под цвет белого халата

Букет цветов преподнести!

***

Для медсестричек – настоящих принцесс

Я шлю от сердца это SMS!

С Днем медсестры хочу поздравить снова,

Чтобы выразить свою любовь и уважение!

***

Будь сама всегда здорова.

Мне приятно, и не скрыть,

Тебя искренне, с любовью,

С Днем медсестры поздравлять!

***

Поздравляю с Днем медицинской сестры,

О профессии всем мы должны напомнить.

Здоровье наше есть предмет заботы всех.

Да пусть поменьше будет каждый день больных.

***

Медицинская сестра!

Приветствовать тебя пора.

Чтобы зарплата грела душу,

Свое сердце почаще слушай.

***

Долго говорить не буду,

Но о главном не забуду:

В этот праздник очень важен

Пожелаю быть отважной.

Медсестрой быть так непросто,

Но желаю тебе роста!

Чтобы всегда тебя ценили,

А больные чтоб любили!

***

Пусть же встречают сегодня в палатах

Вас все пациенты с букетом цветов!

Здоровья, любви! И достойной зарплаты

Желаем медсестрам, в конце концов!

***

Я в день праздника желаю

Позитива и добра,

Чтобы ты была счастлива,

Медицинская сестра.

Чтобы уколы и таблетки

Ты с улыбкой раздавала,

Чтобы только хороших людей

На своём пути встречала.

Международный день медсестры: картинки на украинском

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день медсестры: картинки / Фото: ТСН.ua